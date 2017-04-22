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Мухтар Аблязов бросает вызов президенту Казахстана

Политика

Опальный олигарх воссоздает общегражданское движение «Демократический выбор Казахстана» и планирует превратить Казахстан в социал-демократическую Киргизию

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Мухтар Аблязов
Иллюстрация: Ақмешіт ақшамы газеті
Мухтар Аблязов

Марат Шибутов, 22 апреля 2017, 15:56 — REGNUM  

У нас в Казахстане Мухтара Аблязова всегда в неформальном общении звали «шахматист» и сравнивали с Наполеоном. Первое связано с любовью строить различные комбинации и схемы, второе с огромными амбициями и отчасти злопамятностью. Это сочетание вместе с весьма большим количеством денежных средств снова подвигло его на политическую борьбу против власти Казахстана.

20 апреля на своей странице в фейсбуке он создал две записи — «Заявление об организации общегражданского движения «Демократический Выбор Казахстана» и «Давайте вместе изменим наш Казахстан!».

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Митинг оппозиции 29 января 2005 г
Иллюстрация: Ақмешіт ақшамы газеті
Митинг оппозиции 29 января 2005 г

Первая запись содержит программу реформ для Казахстана. Реформы носят социалистический и популистский характер, напоминая раннего Жириновского «каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки». Но набор вполне стандартный — он как раз вписывается в обычный набор, который хочет «простой народ». Особо хочется отметить следующие пункты:

  1. Борьба с коррупцией на всех уровнях власти
  2. Установления в Казахстане парламентской республики с однопалатным парламентом и всеобщими прямыми выборами. Парламент назначает премьер-министра и правительство
  3. Защита прав человека и освобождение политических заключенных. Отмена политически мотивированных статей и общая гуманизация Уголовного кодекса РК
  4. Значительное увеличение зарплаты учителям, врачам, служащим, а также пенсий и пособий (детских пособий, по инвалидности, по безработице и т.д.)
  5. Усиление защиты трудовых прав и свобод. Увеличение заработной платы в добывающих, перерабатывающих и других отраслях, исходя из стандартов стран-лидеров мировой экономики
  6. Запрет на приватизацию государственной земли
  7. Выделение государством всем гражданам 10 соток земли и долгосрочных кредитов сроком на 20 лет для строительства жилья. Предоставление государственных инвестиций для строительства необходимой инфраструктуры на этих землях
  8. Уменьшение налогового бремени и ликвидация бюрократических препятствий для развития малого и среднего бизнеса

Правда, несмотря на популистский характер обещаний (как совместить увеличение зарплаты и снижение налогов, запрет на приватизацию земель и раздачу 10 соток), популярности программа набрала не очень — всего 35 публикаций и 183 лайка. В общем, пока слабовато — не загорелся наш народ.

Дело в том, что многие люди не понимают — при всей внешней левой и популистской риторике про справедливость, социальную заботу, патернализм и прочее, казахстанец в душе все равно правый либерал. Главное для него добиться в жизни успеха для себя лично и чтобы государство как можно меньше лезло в его дела. Поэтому в фейсбуке тысячи людей пишут «Нет частной собственности на землю!», а полтора миллиона стоит в очереди на получение 10 соток земли в личную собственность для индивидуального жилищного строительства.

Вторым обстоятельством, играющим против этой программы, является личность их автора — все же очень трудно воспринимать тезисы о социальной справедливости от человека, у которого конфисковали 3 самолета, 106 машин, 20 вилл, 9 офисных зданий и около 1 000 квартир, и у него еще остались деньги. Такие дела.

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Оппозиционная казахская партия «Алга!», предшественница ДВГ
Иллюстрация: Icdn.kz
Оппозиционная казахская партия «Алга!», предшественница ДВГ

Проведем классический SWOT-анализ, что сейчас представляет собой политическая деятельность и политический потенциал Мухтара Аблязова. Разберем, что сейчас играет в его пользу:

  1. Нахождение вне границ Казахстана и вне зоны досягаемости казахстанских властей.
  2. Наличие опытных сотрудников и отработанных технологий, которые он применял раньше.
  3. Наличие свободных денежных средств, которые позволяют вести хотя бы медийную борьбу и агитацию в социальных сетях.
  4. Обострение внутриэлитной борьбы в Казахстане, которое позволяет ему получать компромат от различных элитных групп, желающих насолить своим конкурентам.
  5. Происходящий в Казахстане экономический кризис, который усиливает недовольство властью.
  6. Ошибки той же власти, которые он может использовать для критики.

Ну, разумеется, кроме сильных сторон, есть и слабые и их намного больше, чем сильных:

  1. Плохая репутация самого Аблязова, который долгое время был частью властной верхушки и, мягко говоря, не отличается чистоплотностью.
  2. Отсутствие организационных структур внутри Казахстана.
  3. Аполитичность большинства населения Казахстана.
  4. Возможность агитации есть только через социальные сети и иностранные СМИ, вроде «Радио Азаттык», в связи с чем, охват будет очень маленький.
  5. Большинству политически активных граждан ясно, что усилия Аблязова — это не стремление изменить режим в стране, а банальное сведение счетов с его личными врагами. Участвовать в таком без денег и гарантий как-то глупо.
  6. Большинство сподвижников Аблязова имеют весьма неоднозначную репутацию и за счет этого очень уязвимы для критики.
  7. Власть имеет большой опыт в противодействии Аблязову, хорошо изучила его приемы, разработала контрпропагандистские мероприятия и придумать что-то новое против нее будет очень сложно.
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Одно из первых фото Мухтара Аблязова после освобождения из-под ареста
Иллюстрация: Fergananews.com
Одно из первых фото Мухтара Аблязова после освобождения из-под ареста

Какими возможностями обладает Аблязов — что он может сделать в Казахстане и за его пределами:

  1. Вести пропагандистскую работу по ухудшению репутацию Казахстана и его власти за рубежом.
  2. Вести оппозиционную агитацию, вербуя сторонников и политических активистов.
  3. Создать сетевую незарегистрированную структуру из нескольких десятков политических активистов, которые будут устраивать публичные акции протеста.
  4. Публиковать компромат на представителей казахстанской элиты.
  5. Путем агитации в социальных сетях сможет провоцировать конфликты внутри Казахстана. Ну, так скажем, есть такая небольшая, но вероятность.

Как видно, возможности Аблязова лежат в основном в области пропаганды, которая в обычном режиме не сильно эффективна, но может как-то повлиять на реальность в сочетании с еще несколькими факторами (ошибки государства, недовольство населения и т.д.).

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Мухтар Аблязов
Иллюстрация: Ақмешіт ақшамы газеті
Мухтар Аблязов

Но, конечно же, вкупе с возможностями есть и угрозы:

  1. Снова тюремное заключение.
  2. Уменьшение количества подконтрольных денежных средств, в силу тех или иных причин.
  3. Жесткое противодействие созданию активистов внутри Казахстана.
  4. Умелая контрпропагандистская игра казахстанской власти.
  5. Инертность и отсутствие интереса со стороны общественности — все ограничится сугубо излияниями недовольства в Фейсбуке. Плюс экономика может пойти в рост и количество недовольных снизится.

В общем, проведенный SWOT-анализ показывает, что не так уж и опасен Мухтар Аблязов для действующей казахстанской власти, может даже и необходим, чтобы держать в тонусе и чтобы определенные части ее политической машины не расслаблялись, а также продолжались позитивные и либеральные перемены.

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regnum author Марат Шибутов
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Политическая жизнь Казахстана
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