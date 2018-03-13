В Казахстане за репост запрещенной организации грозит до двух лет тюрьмы

Астана, , 13:27 — REGNUM Любое положительное высказывание или комментарий в отношении организации «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), признанной в республике экстремистской, подпадает под статью 405 УК РК, сообщает 13 марта «Казинформ» со ссылкой на начальника службы криминального преследования генеральной прокуратуры Казахстана Ерлана Абаева.

Он напомнил, что 405 статья УК РК регламентирует наказание от штрафа в размере двух месячных расчетных показателя (851,8 рубля) до двух лет заключения.

Абаев добавил, что положительное высказывание в адрес экстремистской организации или даже пересылка постов будет считаться поддержкой экстремистской деятельности.

Сотрудник генеральной прокуратуры подчеркнул, что под участием в деятельности экстремистской организации понимается также предоставление транспорта, размещение публикаций, распространение листовок и других агитационных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта генеральная прокуратура Казахстана распространила сообщение о том, что движение «Демократический выбор Казахстана» признано экстремистской организацией.

Движение ДВК было создано бывшим директором «БТА-банка» Мухтаром Аблязовым, который был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы. Банкир скрывается за рубежом.

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