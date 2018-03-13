Организацию экс-главы БТА-банка запретили в Казахстане

Астана, , 10:24 — REGNUM Есильский районный суд в Казахстане признал движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), организованное экс-председателем совета директоров БТА-банка Мухтаром Аблязовым, экстремистским, говорится в сообщении Генпрокуратуры страны.

Запрещена деятельность движения, в том числе распространение информационных материалов ДВК, использование СМИ, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видео-хостингов.

Также генпрокуратура Казахстана начала досудебное расследование по фактам возбуждения движением социальной розни, пропаганды и публичных призывов к захвату власти.

После решения суда «любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации ДВК» повлечет за собой уголовную ответственность. Речь идет об агитации, пропаганде идей движения, также тиражированию и распространению материалов ДВК.

Ранее решением специализированного межрайонного суда Алма-Аты по уголовным делам Мухтар Аблязов был признан виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА-банка. Его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Аблязов живет за рубежом, в суд он не явился. Все обвинения банкир отрицает.