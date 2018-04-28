Жестокость и гневный страх — так можно определить лейтмотив основных событий Югры, произошедших с 23 по 28 апреля. В Ханты-Мансийском округе митинговали жители шести городов. Обсуждались нравственные аспекты вопиющих проявлений жестокости молодёжи, рекламщиков и даже прокурора города.

Флаг Югры

Перенервничала, убивая

Апофеоз живодёрства, когда милая 17-летняя студентка выбрасывает с балкона пятого этажа двух новорожденных щенков и оправдывается, что хотела избавиться от помёта ощенившейся любимой собаки. Инцидент произошел 23 апреля в Нижневартовске.

По словам девушки, утром собака родила одного щенка. Юная хозяйка благополучно отправилась на учёбу, но когда вернулась, увидела ещё двоих мохнатых новорождённых. Она позвонила в растерянности собственной матери, та ей посоветовала избавиться от «лишних» щенков. Одного надо было оставить, дабы не вогнать собаку в депрессию.

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«Я попыталась утопить их в кипятке, но они громко пищали, и собака начала ломиться к ним, я очень испугалась, внутри будто что-то перемкнуло, и в панике кинула их за окно», — пояснило свой поступок милое создание.

Мать юной живодёрки сказала, что дочь просто «перенервничала». В полиции уверяют, что семья благополучная и ни мать, ни дочь на учёте у психиатра не состоят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».

Жестокость

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Однако в Нижневартовске это не первый случай, когда «друзей человека» выбрасывают из квартир прямо в окно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Нижневартовского района Югры направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который на глазах у двух малолетних детей выбросил собаку из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Осторожность с «вирусами» не помешает

«Не стреляйте в пианиста! Он играет так, как умеет» — всплывает знаменитое изречение Оскара Уальда по финалу около криминальной истории с «похищением» ребёнка в Сургуте. В данном случае «пианиста застрелили» — уволили.

Напомним, 24 апреля в СМИ Сургута обратилась жительница одного из микрорайонов с записью с камер видеонаблюдения. На кадрах зафиксировано, как мужчина силой тащит с детской площадки маленькую девочку и заталкивает её в автомобиль. В шоке пребывали гулявшие на площадке дети, а также мама, которая не нашла ребёнка по возвращении.

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И хотя в УМВД Сургута заявления о похищении не поступило, была возбуждена полицейская проверка инцидента. Затем к разбирательству подключились сотрудники Следственного комитета. В итоге жёсткое похищение оказалось выдумкой маркетолога одного из провайдеров, который запускал линию «Безопасный город». На кадрах — актёр и его дочь. Мама ребёнка не знала об инсценировке и поэтому была очень убедительной в своём отчаянии. Жёсткий ролик, по задумке маркетолога, должен был стать вирусным. Так сказать, из лучших побуждений придумывалась шокирующая и необъяснимая ситуация, которая проймёт даже столб. Но задумку не понял руководитель фирмы-провайдера. Во-первых, он был не в курсе сценария, по его словам, во-вторых, маркетолог была уволена. Расследование инцидента продолжается. И получается, что ролик всё-таки достиг цели, пусть и в сыром виде, который лёг на стол следователя.

Мориц Даниэль Оппенгейм. Похищение Эдгардо Мортары. 1862

«И печалит и веселит одновременно. Вызывает недоумение истерия, вызванная этим роликом. Лично я вижу на видео ребенка, не желающего уходить с площадки, и мужчину, забравшего его. Заявления от матери не поступало, следовало бы сделать вывод, что шкодного ребенка забрали домой. Но нет — надо раздуть слона, надо уволить всех, кто к этому причастен. Участникам видео впору из города съезжать. Ну, а родителям нашего города сидеть до утра на детской площадке, а то утащите домой, а к вам дяди в форме заявятся. Ребенок же сопротивлялся», — резюмирует один из комментаторов сюжета о «похищении».

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Тем временем пресс-служба Следственного комитета России по ХМАО сообщает, что в Нефтеюганске орудовал педофил, который подкарауливал девочек у школы, насильно затаскивал в укромные места и насиловал. Личность преступника установлена: им оказался 55-летний житель Пермского края, который работал в Югре вахтовым методом. Ему вменяется два эпизода осени 2017 года, и третий, совершенный ранее относительно малолетнего ребёнка. Уголовное дело педофила-насильника передано в суд.

«Бескомпромиссно преследуются»

Немало шума на минувшей неделе наделала история с возможным насилием со стороны прокурора города Мегиона. Сам виновник громких публикаций недели хранит молчание, оставив выводы для следствия. Прокуратура и СКР Ханты-Мансийского автономного округа проводят проверку.

Напомним, жительница города Мегиона обратилась с жалобой на противоправные действия соседа, который, по её словам, несколько раз ударил её о стену в её же собственной квартире, наступил на десятимесчную дочку, угрожал убийством. И это всё говорится не о рядовом маргинале, а о распорядителе судеб, который призван воплощать законность и порядок в Мегионе. Инцидент якобы произошёл из-за женской бытовой ссоры. Заявительница повздорила с соседкой — женой прокурора. Поводом стала банальная уборка в подъезде. Серьёзный и уважаемый человек, выслушав жену после работы, облачившись в домашнее, пошёл разбираться с молодой соседкой «кто чище подметает секцию»? Признаться, это кажется невероятным. Неудивительно, что в Мегионе показания заявительницы подвергли обструкции и сомнению.

«Факты нарушений закона бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры независимо от должностного положения виновных лиц», — заявили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

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Коллеги подозреваемого свидетельствуют, что за мегионским прокурором ранее всплесков грубости и насилия не наблюдалось. И просят прессу не делать поспешных выводов. Тем более заявительница в соцсетях говорит о людях, которые ей помогают с составлением документов и защитой, сообщает о неком депутате, вставшем на её сторону.

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И если дело действующего прокурора Мегиона вызывает вопросы, и есть признаки неоднозначности, то с неадекватностью за рулём бывшего зампрокурора Сургута ясно, как белый день. По сообщению «К-Информ» от 23 апреля, патрульные остановили на улице Быстринской подозрительно идущий автомобиль «Мазда» красного цвета. Водитель, как и предполагалось, имел признаки алкогольного опьянения, но алкотестер отклонил, бравируя должностью зампрокурора. В прокуратуре ХМАО пояснили, что гражданин недавно сложил полномочия — был уволен из надзорного ведомства. Административный материал передан в Госавтоинспекцию.

Когда страх гонит на митинги

На неделе в Югре состыковались два очень похожих протеста: молодых ипотечников и дольщиков. Объединяет протестующих один страх — страх остаться без жилья. Попробуем рассмотреть данные конфликты бесстрастно, без политического уклона, который приписывают митингующим в коридорах власти. Речь идёт о понятной частной беде, выросшей в общую.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля прошли согласованные акции протеста против невыплат правительством автономного округа жилищных субсидий участникам правительственной программы «Доступное жильё — молодым» в городах Советском, Урае, Нягани, Лянторе, Нефтеюганске, Нижневартовске и Сургуте.

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Программа предполагает для молодых семей, вступившим в ипотеку, единовременную субсидию по миллиону рублей каждой в среднем. Запущена программа была в 2005 году, и тогда в очередь встало около четырёх тысяч семей. И округ вполне бы справился с поставленной задачей, да только с каждым годом число участников программы стало увеличиваться кратно. И к 2018 году очередь достигла почти 25 тысяч участников. И это при том, что с 2014 года из «листа ожидания» стали выкидывать семьи, где один из супругов достиг 36-летнего возраста. В департаменте общественных и внешних связей региона поясняют, что установление возрастного ценза произошло с приведением региональной программы в соответствие с федеральной «Обеспечение жильем молодых семей», а не по причине нехватки денег в бюджете округа. Их, действительно, немного, так как есть масса текущих обязательств перед федеральным центром по переселению людей из балков, по строительству школ и детсадов, по повышению зарплат бюджетникам. На реализацию региональных программ планируются остаточные средства после основных трат.

Генеральный директор Ипотечного агентства Югры Евгений Чепель заявил, что с 2006 по 2017 год субсидию уже получили 26 957 молодых ипотечников. Но финансирование программы год от года сокращается, отмечают очередники. Так, в 2015 году на программу «Доступное жильё — молодым» было выделено около трёх миллиардов рублей, а в 2018 году уже 109 миллионов. Субсидию или компенсацию могут получить лишь 109 семей. А возрастные часики тем временем тикают. И очередники данной программы опасаются, что обещанный миллион субсидии проплывёт мимо них по причине преодоления возрастного ценза. А ведь многие из них рассчитывали на этот миллион, когда брали в ипотеку дорогостоящие квартиры, где «квадрат» шёл по цене 70−100 тыс. рублей. Продать квартиры и переехать в более скромное жильё молодые ипотечники тоже не могут — одним из условий программы является выделение доли квартиры детям, чьи жилищные условия ухудшить не позволит соцзащита. Однако у банков есть все права запросто выкинуть людей на улицу.

В правительстве ХМАО оправдываются: под возрастной ценз не попадают семьи многодетные, с детьми-инвалидами, с доходом ниже прожиточного минимума. Также семьям, успевшим вступить в ипотеку, было предложено воспользоваться компенсацией части процентной ставки по кредиту по подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» за счет бюджета округа. Причем 80% исключенных из программы «Доступное жильё — молодым» уже воспользовались такой возможностью.

Алгоритм выхода из сложившейся ситуации пока не выработан. Митингующие молодые ипотечники выпустили резолюцию, где требуют отсечь от программы ещё не вступивших в ипотеку и увеличить объемы её финансирования. Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила на май конференцию с протестантами, дабы выработать дальнейший план действий по реализации данной программы.

Admhmao.ru Наталья Комарова на встрече с дольщиками

Также на этой неделе главе ХМАО пришлось разруливать конфликт с дольщиками Нефтеюганска, которых не признают обманутыми, хотя ключи от квартир они должны были получить ещё в 2015 году. Люди годами ютятся у родственников или снимают жильё, выплатив огромные суммы в «долёвку».

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Итоги встречи с губернатором Югры их обнадёжили, но окончательно не удовлетворили. Им предложили «дорожные карты» по достройке жилья новыми фирмами. Утешили, что застройщик дома №53 в микрорайоне 16-а Нефтеюганска стал, в конце концов, фигурантом уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере. И после 30 апреля объект можно будет признать проблемным по закону, а их — обманутыми. Далее, в завершении строительства другого дома — № 3/2 в 17-м микрорайоне — заинтересована, прежде всего, мэрия Нефтеюганска, вложившая в данное здание федеральные деньги, и 35 дольщиков не будут брошенными на произвол судьбы.

Admhmao.ru Дольщики на встрече с Натальей Комаровой

Поручения губернатора ХМАО региональному департаменту строительства «разобраться», разработать до 10 мая «дорожную карту» завершения объектов к декабрю 2018 года вполне коррелируется с позицией Минстроя, который также рекомендует разрабатывать «карты» завершения недостроев, возводимых с участием средств граждан, инициировать процедуры банкротства, узревать мошенничества, если есть хоть один обманутый дольщик.

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Досада, что придётся ждать ещё некоторое время своих кровных метров, конечно же, остаётся. К примеру, в соседней Тюменской области одним махом решили проблему с дольщиками, дав земельные преференции застройщикам, которые предоставляют обманутым за это жильё в новостройках. Дольщики Югры неоднократно заявляли, что им не нужны показательные посадки за решётку недобросовестных строителей, а нужно элементарное жильё. Возможно, поэтому среди нефтеюганских участников затянувшегося долевого строительства недовольство общением с губернатором ХМАО не снято, и они собираются всё-таки выйти на митинг 5 мая.