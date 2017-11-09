В Югре осудят живодера, убившего собаку на глазах у детей

Ханты-Мансийск, , 12:03 — REGNUM Прокуратура Нижневартовского района Югры направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя за жестокое обращение с животными, сообщает 9 ноября пресс-служба надзорного ведомства.

В июле 2017 года обвиняемый в присутствии двух малолетних детей выбросил собаку из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. При этом мужчина не реагировал на требования детей прекратить издеваться над животным. В результате падения собака погибла.

По факту произошедшего в отношении живодера было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до одного года.

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу и направила его в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в сентябре в Тюменской области 21-летний местный житель убил четырехмесячного щенка на глазах у двух школьниц. В отношении живодера было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Так, предлагается перевести преступление в категорию средней тяжести с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о сроке до 5 лет за жестокое обращение с животными внесен в ГД