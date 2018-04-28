Основной темой информационной повестки Нижегородской области на этой неделе стали праймериз политической партии «Единая Россия», которая сформировала список из четырёх претендентов для выдвижения на предстоящих выборах губернатора. Эксперты уже говорят, что у врио Глеба Никитина, вошедшего в список, оппоненты прекрасные люди, но «предварительное голосование пройдёт формально», хоть и «технологично красиво». Реальных конкурентов у назначенного в сентябре 2017 года врио в этом списке нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Тем более буквально на днях «варяг» Никитин, практически освоившийся в Нижнем Новгороде и уже узнаваемый горожанами на улицах, встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Не один встречался, а с другими назначенными в регионы выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, но всё же. Именно этой «семёрке смелых» Путин напомнил, что они ответственны «за качество жизни людей» и от работы вверенных им служб «зависит именно благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите». А Глеб Никитин в ответном слове представил Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.

Тем временем в городской думе депутату Олегу Сорокину, ранее лишённому водительского удостоверения за езду в пьяном виде, не дали «уйти красиво» по собственному желанию, а всё-таки проголосовали за досрочный отзыв мандата по представлению прокуратуры за неуказанные в декларации 9 млн рублей займа. Спикер думы Дмитрий Барыкин в комментариях СМИ отметил, что «это очень приличная сумма, и забыть про 9 млн рублей невозможно». А эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров заявил, что «декларация здесь играет глубоко вторичную роль и является продолжением политической борьбы иными средствами».

Городские законотворцы на неделе отличились не только уходом своего коллеги. Теперь дума Нижнего Новгорода будет публиковать кто и как из депутатов проголосовал по тому или иному вопросу — «избиратели должны видеть, какое решение поддерживает их депутат». Депутаты также приняли поправки в городской бюджет и утвердили новую структуру мэрии. Власти пообещали, что изменения не станут бременем для бюджета города.

Сессия Законодательного собрания Нижегородской области также состоялась на этой неделе. Из политических явлений на ней можно отметить сокращение числа заместителей у председателя — убрали то кресло, которое в своё время было специально создано под сдавшего мандат досрочно экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина для разрешения политического конфликта в парламенте. Кроме этого, нижегородский герб пустили, что называется в свободное плавание, позволив свободно применять его на печатной продукции, и утвердили инвестиционное соглашение между правительством области и инвестором на строительство свиноводческого комплекса.

После нескольких временщиков прокуратуре Нижегородской области назначили нового руководителя — им стал теперь уже бывший прокурор Пермского края Вадим Антипов. Местные СМИ напомнили примету времени: если у области новый прокурор, жди новых уголовных дел.

Последние и ждать не нужно, они сыпятся как из рога изобилия еженедельно. В этот раз под следствием и арестом оказались экс-заместитель главы администрации Балахнинского района Дмитрий Валатин и первый заместитель главы района Елена Бутусова. Они проходят фигурантами по делу братьев-депутатов Глушковых, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с незаконным отчуждением муниципального имущества по заниженной цене.

Нижегородской области из Резервного фонда правительства РФ выделят 3,3 млрд рублей на ликвидацию двух свалок и одного полигона.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов получил очередное предписание, на этот раз за протекающую в школе крышу, и «потерял» одного своего заместителя. Ирина Кудрявцева покинула свой пост по собственному желанию.

Регион посетила делегация из Белоруссии, которую возглавил заместитель премьер-министра Владимир Семашко. А Роспотребнадзор предупредил об активизации клещей.

Четыре кандидата на праймериз

Важным политическим событием Нижегородской области стало формирование региональным отделением «Единой России» списка кандидатов для последующего выдвижения на досрочных выборах губернатора Нижегородской области. Кандидатов было предложено четыре: врио губернатора Глеб Никитин, лишь в декабре 2017 года вступивший в партию и назначенный руководить регионом осенью того же года, глава областного отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, глава администрации Первомайского района Елена Лебеднева и областной депутат, военный комиссар области Владимир Панов.

Government-nnov.ru Глеб Никитин

Сам Никитин во время выдвижения отметил про своих оппонентов, что «это люди, заслуги которых на основных должностях и перед Нижегородской областью хорошо известны», с ними будет сформирована общая позиция, и «все те идеи, которые будут выработаны участниками предварительного голосования, войдут в программу работы правительства и Стратегию развития региона».

К слову, этот документ врио губернатора представил 25 апреля 2018 года в Москве Владимиру Путину во время встречи выпускников программы развития кадрового управленческого резерва, которые получили должности глав регионов.

«Планирую летом обеспечить открытое обсуждение Стратегии с жителями. Основные положения документа уже понятны — он в обязательном порядке будет содержать в себе амбициозные задачи и цели, которые соответствуют вашему посланию. Естественно, что реализация Стратегии будет затруднительна без серьёзных прорывных вытягивающих проектов», — заявил Никитин после приветственного слова главы государства, в котором тот отметил, что на плечи назначенных глав «легла ответственность за качество жизни людей».

«Можно без преувеличения сказать — за судьбы людей, потому что от того, насколько эффективно и слаженно будут работать вверенные вам службы, зависит именно благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите», — отметил Владимир Путин.

Затронул президент РФ и предстоящие выборы, которые пройдут в регионах в сентябре 2018 года.

«Хочу пожелать вам успехов в вашей практической деятельности. Надеюсь, что она будет оценена жителями на выборах в сентябре этого года, на выборах руководителей тех регионов, где вы сегодня работаете в качестве исполняющих обязанности губернаторов», — добавил он.

Возвращаясь к теме праймериз, следует отметить, что большинство экспертов области сходятся во мнении, что три оппонента Никитина люди прекрасные, но не конкуренты ему.

«Глебу Никитину в «Единой России» сделали хорошую выборку для участия в праймериз. Военный комиссар Владимир Паков, который был в тройке на выборах в Заксобрание, представитель культурной сферы, доверенное лицо президента Сергей Кабайло и представитель МСУ Елена Лебеднева. Предварительное голосование пройдёт формально, но технологично красиво, — высказал своё мнение в соцсетях сотрудник научно-исследовательского Института проблем социального управления Андрей Вовк. — Напомню, кто был соперником Валерия Шанцева на праймериз в 2014 году: на тот момент замминистра РФ Владимир Лебедев, депутат ЗСНО, газпромовец Игорь Щеголев, крупный промышленник Виктор Клочай и замгубернатора Евгений Люлин. Не совсем корректно, конечно, сравнивать соперников. Но мне всё-таки кажется, что вес Лебедева — Щеголева — Клочая — Люлина выше веса Пакова — Кабайло — Лебедневой. Любого из соперников Шанцева на праймериз я могу представить губернатором, а соперников Никитина, увы, нет».

Своего кандидата единороссы должны будут определить уже 14 июня.

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Заместителей стало меньше

Важным политическим шагом на сессии Законодательного собрания Нижегородской области стало сокращение числа заместителей у председателей — вместо четырёх их стало три. Тем самым заместителями председателя Законодательного собрания остаются Александр Табачников (фракция «Единая Россия»), Ольга Щетинина (фракция «Единая Россия»), Владислав Егоров (фракция КПРФ). Этим шагом закончилась многолетняя эпопея с противостоянием в областном парламенте, после которой и был введён дополнительный пост.

Rukaba Законодательное собрание Нижегородской области

«Всем ясно, что просто по-тихому убрали должность Олега Сорокина, который сам сложил полномочия. В принципе, я сразу писал, что не нужно никого выбирать на пост Сорокина. Проще и мудрее просто вернуть трёх заместителей вместо четырёх», — отметил Андрей Вовк

Напомним, находящийся под следствием бывший заместитель председателя областного парламента, экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин вместе с сыном Никитой досрочно сложили с себя полномочия. Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении Сорокина-старшего по статье получение взятки в особо крупном размере, продолжается, а сам он находится в СИЗО.

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А должность четвёртого заместителя была введена в 2016 году, когда законотворческий орган не мог найти согласия внутри себя. В ходу были бойкоты, жалобы на давление и прочие нелицеприятные приёмы.

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Помимо структурных изменений на сессии депутаты приняли ряд важных изменений законодательства. В частности, поправками в закон о нижегородском гербе расширена возможность его применения.

«Теперь герб можно будет свободно размещать на печатной продукции. Он может широко использоваться, но надругательство — недопустимо. Также не нужно будет получать какого-либо разрешения или уведомлять об использовании герба. Продукция с его изображением сможет выпускаться свободно для реализации на рынке», — отметил председатель комитета по вопросам государственной власти области и местного самоуправления Валерий Осокин.

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В тот же день было утверждено инвестиционное соглашение между правительством Нижегородской области и ООО «ННПП-2» на льготы по налогу на имущество. По нему в деревне Ключищи Большемурашкинского района построят свиноводческий комплекс полного цикла, в который будет вложено 3,6 млрд рублей. Основной продукцией заявлено — свиньи весом 108 кг.

Проект кроме налоговых поступлений даст 150 рабочих мест со средней зарплатой 25 тыс. рублей.

Высокие гости и немного об экономике

Неделя не обошлась без высоких гостей. Делегация Белоруссии во главе с премьер-министром Владимиром Семашко прибыла в Нижегородскую область для дальнейшего наращивания экономических связей. Так, в рамках программы заседания Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии были подписаны соглашения о сотрудничестве между Воротынским и Бобруйским районами, между Ветлужским и Бобруйским районами, а также соглашение об установлении побратимских связей между городским округом город Первомайск и городом Барань.

Отметим, товарооборот российского региона с Белоруссией по итогам 2017 года составил 1 032,8 млн долларов, что на 36,5% больше, чем в 2016 году. При этом экспорт из Нижегородской области вырос на 48,2% — до 860,1 млн долларов.

Government-nnov.ru Владимир Семашко во время визита в Нижний Новгород

Ещё одним важным событием в нижегородской экономике можно назвать выделение из Резервного фонда правительства РФ 3,3 млрд рублей на ликвидацию трёх крупных несанкционированных свалок, среди которых — свалка промышленных отходов «Чёрная дыра», шламонакопитель «Белое море» и полигон ТБО «Игумново». Все они находятся в Дзержинске.

«Хочу отметить, что это произошло в условиях, когда возможности Резервного фонда ограничены, спрос на средства огромный, но правительство РФ понимает важность экологической повестки. Я очень рад, что нас услышали в этом вопросе», — отметил Глеб Никитин.

Минус Сорокин

Депутат Олег Сорокин, в феврале 2018 года лишённый права управления транспортным средством за езду в пьяном виде, остался ещё и без мандата. Но попытка уйти красиво не получилась. Заявление о добровольном сложении мандата, поданное за сутки до сессии под соусом «вывести своих коллег из-под удара», не прошло. Первым было представление прокуратуры с тем же требованием, по нему Сорокина и обязали сдать мандат — «на основании нарушения законодательства о противодействии коррупции». Так забытые 9 млн рублей в виде займа, неуказанные в декларации о доходах в 2016 году, стоили ему статуса.

Между тем некоторые эксперты считают, что депутатского статуса его лишили вовсе не за забывчивость.

«Субъекты сами принимали свои «кодексы чести» депутатов и свои антикоррупционные акты. Но в основном они копируют федеральные. Депутатам, разумеется, нельзя заниматься бизнесом, они должны правильно подавать декларации о доходах и так далее. Но без перегибов на местах не обходится — раз уж в Москве можно лишать мандата, то в регионах — тем более. Вот и лишают регулярно. Что не мешает депутатам продолжать внаглую заниматься собственным бизнесом, в ощущении из известного анекдота «а меня-то за что?» Иногда проносит, иногда нет. Тем более когда у человека появляется серьёзный конфликт политического свойства. За неверное декларирование лишение мандата, скажем, грозило нижегородскому депутату Олегу Сорокину. Впрочем, все, кто следит за нижегородской политикой, могут сказать, что декларация здесь играет глубоко вторичную роль и является продолжением политической борьбы иными средствами», — отметил эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров на портале «Региональные комментарии».

Городские депутаты «открыли забрала»

Дума Нижнего Новгорода не только лишилась одного из своих коллег в день сессии, но и решила сделать ставку на открытость в отношениях с избирателями. Депутаты решили рассекретить поимённое голосование, доступ к которому ранее был лишь у председатель и главы города.

«Фракция «Единая Россия» на своём заседании приняла единогласное решение публиковать итоги голосования по каждому вопросу, кроме тех, которые включены в тайное голосование. Избиратели должны видеть, какое решение поддерживает их депутат. В Госдуме вообще нет тайного голосования — на сайте можно посмотреть всю историю голосования депутата в его «Личном кабинете», — заявил председатель думы Дмитрий Барыкин, добавив, что на сайте думы города также появятся «личные кабинеты» с подробной информацией по всем вопросам.

К концу апреля на сайте думы должна появиться строчка с активной кнопкой, благодаря которой можно будет узнать, кто как голосовал.

В рамках сессии помимо открытости были внесены поправки в бюджет. Доходы выросли на 1,28 млрд рублей, составив 31,33 млрд рублей, а расходы, увеличившись на такую же сумму, составили 32,47 млрд рублей. Дефицит при этом составляет 1,14 млрд рублей.

Дополнительные средства в виде межбюджетных трансфертов (1,172 млрд рублей) решено потратить на строительство школ (32 млн рублей), детсадов (90,4 млн рублей), жильё ветеранам (1,6 млн рублей), благоустройство Нижневолжской набережной — 19,4 млн рублей и другие нужды.

Вести из мэрии

Пока мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встречается с жителями районов «для формирования перечня городских вопросов, интересующих жителей», проводя, как он сам говорит, «сверку часов», прокуратура внесла очередное представление. Теперь с Панова спрашивают за протекающую крышу в школе №71 Сормовского района.

В марте Панов получил претензии от прокуратуры за ситуацию в сфере закупки школьного питания. Мэрию обязали проводить конкурсы, а не напрямую заключать контракты с поставщиками. Перед этим было представление за нарушения бюджетного законодательства. Ещё одно представление касалось некачественной уборки улиц от снега и льда.

Admgor.nnov.ru Владимир Панов

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25 апреля депутаты городской думы утвердили новую структуру городской администрации. Число заместителей главы сокращается с 13 до восьми за счёт того, что этот статус снимается с глав администраций районов. В прямое подчинение главе администрации перейдут два департамента — правового обеспечения и муниципального контроля (исключение — сектор по защите государственной тайны), будет также создан аппарат главы, куда войдут департамент кадровой политики, управление организационного обеспечения деятельности главы, управление по связям со СМИ и комитет международных отношений.

Появятся в администрации и новые структурные подразделения — управления и департаменты, например, по экологии, по инвестиционной политике, по социальной политике. Будет разделён на две части департамент благоустройства и дорожного хозяйства — на управление благоустройства и департамент дорожного хозяйства. Депутаты отметили, что оптимизация не приведёт к дополнительным тратам бюджета.

«Процесс формирования структуры был максимально открытым и понятным, изучался опыт других городов-миллионников. На мой взгляд, структура отражает сегодняшние реалии и максимально работоспособна», — отметил председатель думы Дмитрий Барыкин.

На этой же неделе в администрации города начались кадровые рокировки. Ирина Кудрявцева ушла с поста заместителя главы администрации. Ушла по собственному желанию, замену ей пока не подобрали. Бывший заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка работала в мэрии с февраля 2016 года.

Прокуратуре — нового прокурора

На сессии нижегородские депутаты согласовали выдвинутого генпрокурором РФ Юрием Чайкой на должность прокурора Нижегородской области Вадима Антипова.

Новый глава ведомства, с июня 2015 года работавший прокурором Пермского края, прошёл служебный путь от Татарии до Нижнего Новгорода. Начав службу в 1994 году в Лениногорской городской прокуратуреы Татарии, в июне 2002 года он был назначен заместителем прокурора Чувашии. А с 28 ноября 2003 года и до назначения в Пермь в июне 2015-го Антипов занимал должность начальника управления Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.

Prokuror.perm.ru Вадим Антипов

Представляя нового кандидата, спикер Евгений Лебедев отметил, что «в числе приоритетных направлений работы Законодательного собрания и прокуратуры области продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, совершенствование областного законодательства».

«Уверен, что эта деятельность будет продолжена и в будущем получит дополнительный импульс для развития», — резюмировал он.

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Депутаты перед голосованием за нового кандидата поинтересовались, а что же стало с прежним, которого они только недавно успели согласовать. На что заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев заметил, что тот был лишь временно исполняющим обязанности и шла проверка кандидатуры, но по её результатам было решено направить его в другой регион.

Напомним, постоянного прокурора у области не было с конца лета 2017 года, когда ушёл с поста Олег Понасенко, к которому имело претензии вышестоящее руководство. Хотя нижегородские СМИ связывали его отставку с делом главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина, у которого обнаружились незадекларированные квартиры в Майами. Понасенко вменяли недостаточную работу по выявлению коррупции.

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После Понасенко руководить надзорным ведомством назначили его первого заместителя Сергея Денисова, исполнявшего эти обязанности до февраля, когда из управления Генпрокуратуры по ПФО прислали Андрея Юмшанова. А сейчас кресло занял Вадим Антипов.

«Вадим Антипов, который в Пермском крае прослыл жёстким и требовательным руководителем, приедет в Нижегородскую область после того, как президент указом назначит его на новую должность, а это может случиться через один-два месяца», — пишет «Коммерсантъ», а нижегородские СМИ шутят, что «новый прокурор — ждите новых уголовных дел».

Впрочем, и ждать-то не надо. Еженедельно то в отношении одного, то в отношении другого чиновника возбуждаются уголовные дела. Эта неделя не стала исключением. В рамках уголовного дела братьев Глушковых — депутатов Александра и Владимира, подозреваемых следствием в мошенничестве с муниципальным имуществом в Балахнинском районе, задержаны экс-заместитель главы района Дмитрий Валатин и первый заместитель главы Елена Бутусова. Они проходят по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». По мнению следствия, именно они помогли братьям Глушковым приобрести муниципальное имущество по заниженной цене, нанеся ущерб бюджету 26,6 млн рублей и лишив город Балахну транспортного узла.

Напомним, братья Глушковы объявлены в международный розыск.

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Опасность: клещевой сезон

С момента начала клещевого сезона прошло 1,5 месяца. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области отмечает, что число обратившихся в этом году гораздо ниже среднемноголетних показателей. От нападения клещей пострадали 17 человек в Гагинском, Выксунском, Воскресенском, Балахнинском и Кулебакском районах области, Дзержинске и Автозаводском и Московском районах Нижнего Новгорода. Случаев заболевания не выявлено. С 30 апреля лаборатории в регионе начнут работать в ежедневном режиме.

Клещ

«В основном люди подверглись нападению клещей в деревнях, на придомовых территориях и садово-огородных участках», — отметили в администрации города.

С 1 по 15 мая пострадавшие жители области смогут обратиться на Всероссийскую горячую линию по профилактике клещевого энцефалита: в выходные и праздничные дни звонки принимаются по телефону 8 (910) 100-14-66 .

Кроме того, с этой недели в Нижнем Новгороде приступили к активной противоклещевой обработке парков и скверов. Уже обработано 25 гектаров парка «Швейцария». В целом до конца мая планируется обработать около 3000 гектаров.