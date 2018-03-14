Всё «кроме надругательства»: с Нижегородского герба снимут монополию власти

Нижний Новгород, 14 марта 2018, 07:33 — REGNUM В закон «О гербе Нижегородской области» главой региона Глебом Никитиным предложены поправки, которые позволяют его использовать не только органами власти, при праздничном оформлении муниципалитетов и на форме областных сборных, как было до этого, но и гражданам, предприятиям, общественным объединениям в иных целях. Символ червлённого оленя в обрамлении золотых дубовых листьев с российской короной и андреевской лентой может быть использован «если такое использование не является надругательством», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на законопроект.
Документ на этой неделе прошёл процедуру независимой антикоррупционной экспертизы и будет вынесен на сессию нижегородского парламента. Уточняется, что законопроект, который дополняет закон о государственном символе области новым абзацем, внесён врио губернатора Глебом Никитиным, назначенным на этот пост осенью 2017 года.
Сам закон о гербе в регионе был принят в сентябре 1996 года, а олень на нём символизировал воина, смелость и силу. Историки до сих пор спорят, когда впервые это животное появилось на нижегородском гербе, и чаще всего называется
Но на сегодня на гербе области совершенно точно изображён олень.
«Герб области представляет собой помещённое на геральдическом щите изображение идущего в серебряном поле червлёного оленя, имеющего рога с шестью отростками и чёрные копыта; геральдический щит увенчан исторический российской короной и обрамлен золотыми дубовыми листьями, соединёнными исторической андреевской лентой», — описывается символ в законе.
В ноябре 2005 года герб был направлен для официальной регистрации в Геральдический Совет.
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До сих пор, то есть до поправок от Глеба Никитина, которые расширяют использование официального символа, его можно было размещать на официальных документах, на фасадах зданий правительства области и Законодательного собрания, а также внутри помещений этих госорганов, зданиях суда, муниципальных властей, на монументальных сооружениях при въездах в область. Кроме того, на официальных символах власти, госнаградах, на официальных сайтах госорганов, на ценных бумагах, что выпустила власть, при праздничном оформлении городов и сёл региона, на служебных удостоверениях, на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих область. Во всех остальных случаях требовался отдельный нормативный акт правительства региона или парламента.
Поправки же уточнили, что герб области может быть использован федеральными органами власти и госорганами, органами местного самоуправления, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством.
Когда поправки одобрят областные депутаты и закон будет официально опубликован, спустя десять дней он вступит в силу.