Вопрос наполняемости бюджета Татарии стал едва ли не самой главной темой недели: в республике прогнозируют дальнейший спад налога на прибыль — на 3 млрд рублей во втором квартале 2018 года относительно 2017 года. На фоне снижения этих показателей Рустам Минниханов на профильном совещании раскритиковал готовящиеся механизмы Минфина РФ по федеральным льготам, которые приводят к большим выпадающим региональным доходам, заявив, что ведомство подставляет регион «под локомотив» и «нельзя все время в одну калитку: у кого отобрать и разделить», добавив, что «регионы-доноры тоже должны получить какие-то преференции». В это же время Минниханов назвал самообложение граждан «хорошим подспорьем и успешной практикой в решении актуальных вопросов сельских поселений». Похоже, власти так и не вынут руку из кошелька не самой богатой части населения республики. Подаётся всё это под соусом того, что «созданная за счёт собственных средств граждан инфраструктура вызывает более бережное отношение».

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Бюджет

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов сообщил, что в республике «напряжённая ситуация с закупочными ценами на молоко сохранится до осени».

В Казанской городской думе пересмотрят оклады для муниципальных служащих, а в районах всё ещё борются с последствиями паводка, в частности, на конец недели оставались подтопленными два низководных моста.

В Казани протестуют против строительства мусоросжигательного завода и настаивают на том, что «не может мусоросжигательный завод быть экологически чистым». Также стало известно, что участок площадью 113 064 кв. м в Осиново под объект был куплен у ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» за чуть более 101 тыс. рублей и изначально предназначался для сельскохозяйственного производства.

Одновременно с «мусорным» митингом на улицы Казани вышли и вкладчики «лопнувших» в Татарии банков.

Жители казанского посёлка Отары жалуются, что «форточки открыть не можем — вонь», и выступают против «вонючего полигона», и задают многочисленные вопросы про строительство цеха термомеханической сушки илового осадка.

Новая волна языкового конфликта накрывает Татарию после инициативы депутатов Госдумы РФ об отмене обязательности изучения родных и государственных языков республик. Всемирный конгресс татар выступил с открытым обращением, где настаивает на том, что законопроект принимать нельзя, так как он может «фактически ликвидировать государственный статус татарского языка» в регионе. Одновременно с этим родительское сообщество региона, выступающее за добровольность изучения татарского языка в школах, обратило внимание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на то, что спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин «делал заявления, которые можно однозначно толковать как разжигающие межнациональную рознь» и подрывающие авторитет президента РФ.

Скандал в оборонном комплексе региона — гендиректора ОКБ им. Симонова, которое реализует контракт Минобороны РФ на создание тяжёлых беспилотников «Альтаир», Александра Гомзина арестовали по уголовному делу, возбуждённому по факту махинаций с правительственными субсидиями.

А дочери экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова написали открытое письмо, где заявили, что «отца и семью хотят уничтожить».

"Напряжение» в бюджете

Центральным событием в экономической жизни республики стало правительственное совещание, в рамках которого подвели итоги исполнения консолидированного бюджета за январь — март 2018 года и поставили задачи ведомствам.

Глава региона Рустам Минниханов отметил, что хоть рост валового регионального продукта составил 1,5%, но «на бюджете отражаются такие факторы, как ограничения по нефтедобыче».

По его сведениям, с территории региона за период «мобилизовано 230,5 млрд рублей доходов». Собственные доходы бюджета Татарии составили 57,7 млрд рублей.

«Это несколько ниже, чем за тот же период прошлого года, на 485 млн рублей, и я считаю, что ситуация достаточно напряжённая», — отметил Минниханов, добавив, что на 126 млн рублей произошло снижение по платежам по налогу на прибыль и на 432 млн рублей по имущественным налогам.

Он поручил премьер-министру Алексею Песошину проконтролировать работу профильных ведомств, а последним, в числе которых налоговые органы, муниципалитеты и минфин РТ, — «провести анализ по каждому из доходных источников, чтобы выработать комплекс мер по увеличению роста доходов в бюджет». Среди резервных источников наполнения бюджета — налоговая задолженность, которая на начало апреля составила 8,3 млрд рублей.

«В расходной части нужно обеспечить жёсткую финансовую дисциплину, а также абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств с учётом задач, поставленных в майских указах президента России. Особого внимания требует вопрос изменений в бюджетом законодательстве — до 1 сентября текущего года Минфин России планирует внести обновлённую редакцию бюджетного кодекса в правительство РФ», — добавил Минниханов.

Sami Деревянные счёты

Нововведения в бюджетное законодательство на совещании анонсировал директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина России Владимир Цибанов.

«По льготам, которые установлены на федеральном уровне, но приводят к достаточно большим выпадающим доходам в регионах. Здесь мы начали внедрять механизм «двух ключей», — цитирует его слова издание «Бизнес-онлайн».

На вопрос Минниханова о том, у кого будут эти «два ключа», Цибанов отметил, что федеральный центр определит, по каким налогам регионы смогут давать льготы своим налогоплательщикам, а власти на местах решат, стоит ли давать и кому.

«Не надо «два ключа», надо чётко написать, что все должны платить налоги! Это же федеральные компании, никто с ними ругаться не хочет. Вы подставляете нас под локомотив!» — заявил глава Татарии, добавив, что изменения Бюджетного кодекса важны, но «нужно, чтобы в нем учли интересы регионов».

«Нельзя все время в одну калитку: у кого отобрать и разделить, это тоже неправильно. Регионы-доноры тоже должны получить какие-то преференции, — эмоционально отметил он. — Мы формируем федеральный бюджет, стимулы должны быть!»

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, выступая на совещании, отметил, что республика «по-прежнему сохраняет пятую позицию среди субъектов Российской Федерации по объёму мобилизованных доходов», но «вместе с тем по темпам роста в первом квартале текущего года республика отстаёт от среднероссийских показателей».

Говоря о нововведениях, министр добавил, что «до 1 сентября текущего года Минфин России планирует внести новую редакцию Бюджетного кодекса в правительство РФ».

"Серьёзное внимание будет уделено так называемым «модельным бюджетам». Для оказания государственных, муниципальных услуг будут использоваться конкурентные процедуры отбора исполнителей услуг — юридических лиц, вне зависимости от организационно-правовой формы. Будут введены правила классификации регионов Российской Федерации по группам долговой устойчивости. Кроме того, одно из серьёзных мероприятий — это реформа налоговых льгот», — добавил Гайзатуллин.

Рука власти в кошельке народа

21 апреля, поздравляя представителей муниципальных властей с Днём местного самоуправления, Рустам Минниханов отметил, что «хорошим подспорьем и успешной практикой в решении актуальных вопросов сельских поселений зарекомендовали себя мероприятия самообложения граждан».

"Участие жителей в решении местных вопросов своими средствами при поддержке государства, в виде софинансирования расходов (четыре к одному) стимулирует общественную активность, обеспечивает вовлечённость граждан в управление территориями. Созданная за счёт собственных средств граждан инфраструктура вызывает более бережное отношение», — заявил он, добавив, что за 2013−2017 годы сумма собранных средств граждан составила 593,2 млн рублей, а бюджет региона добавил свыше 2 млрд рублей.

Напомним, в Татарии вопрос самообложения вызывает не только «бережное отношение», но и конфликты с населением. Низкая собираемость сбора говорит о том, что на эту форму софинансирования насущных нужд сельских бюджетов граждане идут неохотно. Настолько, что весной 2016 года кабинет министров РТ предлагал ввести санкции — штрафы в 1,5−2 тыс. рублей для тех, кто, проживая на территории, проголосовавшей за самообложение, не делает взноса. Инициатива получила негативный отклик и на время была убрана под сукно.

Осенью 2017 года в сельских и городских поселениях Татарии в единый день выборов прошли референдумы по самообложению. В ряде территорий оказалось, что взнос станет обязательным для пенсионеров с их скромной пенсией, для ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей и одиноких родителей. Под самообложение попали и они.

Misanec.ru Пенсионер

А между тем в апреле 2018 года во время проверки Тетюшского муниципального района по использованию средств бюджета за 2015−2017 годы выяснилось, что деньги с граждан собрали, но никуда не потратили. В целом аудиторы обнаружили порядка 9 млн рублей таких излишков. Наблюдались и проблемы с подрядчиками, работавшими на деньги граждан и межбюджетные трансферты. В ряде случаев аванс они получили, но работы не выполнили в срок. Сейчас делом занимаются компетентные органы.

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Тревоги молочного рынка

Кризис в молочной отрасли Татарии закончится не раньше осени, то есть только через четыре с лишним месяца производители молока могут рассчитывать на рост «провисших» закупочных цен. Об этом на выездном заседании объединения женщин — депутатов Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт-Милосердие» 20 апреля сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

«Проблемы на рынке молока, скорее всего, сохранятся до осени. Пока не съедим до конца 1,5 млн тонн пальмового масла и 1 млн тонн сухого молока, натуральное татарстанское молоко не будет востребовано», — цитирует слова главы ведомства «Татар-информ».

Напомним, бесконтрольный ввоз сухого молока из Белоруссии привёл к резкому снижению закупочных цен на сырое молоко. Производители сырья забили тревогу, а на полях Российского экономического форума в Сочи в феврале 2018 года глава региона Рустам Минниханов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой об ограничении ввоза сухого молока. Позднее о защите отечественного производителя попросили и депутаты Госсовета РТ, отправившие на имя Медведева обращение, в котором отметили, что из-за спада спроса на молоко закупочные цены у производителей упали на 6−8 рублей — до 22 рублей за кг.

Молочная ферма

Глава Минсельхоза Александр Ткачев в начале апреля 2018 года заявил, что «белорусские производители сухого молока откровенно демпингуют на российском рынке, что создаёт негативные условия для российских производителей молока».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в апреле 2018 года Минсельхоз РФ выступил с инициативой запретить производство и продажу сыроподобной продукции в России. Под запрет попадут те продукты, где молока в составе нет, а растительные жиры составляют от 50% до 100%. Эксперты считают, что это приведёт к уходу с полок магазинов недорогих сыров.

Чиновникам Казани увеличили оклады

Следом за министерскими зарплатами выросли доходы и у чиновников Казани. 17 апреля депутаты городской думы на сессии увеличили оклады чиновникам, рост в среднем составил более 40%, хотя в октябре 2017 года повышение оплаты труда муниципальных служащим уже производилось (на 4%).

Расходы бюджета за счёт принятия поправок в два документа — решения думы «О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности органов местного самоуправления и муниципального органа Казани» и «Об установлении размеров должностных окладов муниципальных служащих города Казани, размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления» привело к увеличению фонда оплаты труда на более чем полмиллиона рублей ежемесячно.

«Увеличены оклады первых лиц города. Ежемесячное денежное вознаграждение мэра Ильсура Метшина составило 40,7 тыс. рублей. Вознаграждение его заместителей Евгении Лодвиговой и Людмилы Андреевой, а также главы контрольно-счетной палаты Ильнура Нургалиева и председателя городского избиркома Фарита Гараева выросло до 36,6 тыс. рублей», — отмечает газета «Коммерсантъ», уточняя, что при этом денежное поощрение муниципальных служащих уменьшено с 50−195% до 22−180%, но корректировка «не приведёт к уменьшению общей суммы ежемесячной заработной платы».

Татарский язык в школах: недоумение и жалоба премьеру

Снова изучение татарского языка в школах Татарии прочно закрепилось в информационной повестке региона. Особо бурные дебаты вызвал законопроект, внесённый в начале апреля 2018 года группой депутатов Госдумы РФ, который предлагает «уточнить, что преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка», а «право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учётом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)». Никто не отменяет и не запрещает родные языки, как пытаются убедить сторонники обязательности, а предоставляет право выбора, чтобы изучение шло не по принуждению. Именно об этом уже много лет говорит русскоязычное сообщество Татарии, хотя некоторые общественные организации и пытаются выдать инициативу за фактический запрет родных языков.

Так, 20 апреля 2018 года Всемирный конгресс татар выступил с открытым обращением к депутатам Госдумы РФ, заявив в нём, что законопроект может «фактически ликвидировать государственный статус татарского языка в Татарстане».

"Народы страны вправе применять родной язык в различных сферах общественной жизни. А значит и гарантированно изучать его», — заявили авторы обращения, игнорируя тот факт, что законопроект вовсе не запрещает изучать желающим родной язык.

Надпись на двух государственных языках РТ в Казанском метрополитене

Тем временем родительское сообщество республики усмотрело в словах спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина высказывания, которые можно «толковать как разжигающие межнациональную рознь», а также подрывающие авторитет президента Российской Федерации. Открытое обращение с просьбой разобраться в ситуации они направили на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.

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«Хотят татарский учить — пусть учат, никто же не запрещает. Почему люди против ДОБРОВОЛЬНОСТИ? Что они так хотят все по принуждению-то», «Как можно внести раскол ДОБРОЙ ВОЛЕЙ!!! Если, по мнению, наших властей, весь многонациональный Татарстан хочет учить татарский, то будут написаны соответствующие заявления на изучение родного татарского языка. И все в едином порыве начнут его изучать. В чем проблема и раскол?», — возмущаются родители (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Напомним, татарский язык после почти 20 лет обязательности перешёл в статус добровольного после прокурорских проверок, проведённых по поручению президента РФ осенью 2017 года. Более 115 тыс. русскоговорящих родителей выбрали родным языком для своих детей русский вместо ранее обязательного татарского языка.

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Протестные выходные

Прошедшие выходные в столице Татарии была бурными — прошло сразу два митинга. 21 апреля в парке Петрова собрались вкладчики сразу двух обанкроченных банков республики — «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». На мероприятии выступил председатель Совета Республиканского фонда поддержки, созданного властями региона, Айрат Нурутдинов.

Он рассказал о том, что участок в Аракчино, выделенный фонду для решения проблем вкладчиков, начнут распродавать осенью 2018 года.

«Мы полагаем, что в конце мая — июне у нас будет объявлен конкурс на проект планировки территории бывших артскладов. Чтобы к концу августа были готовы документы градостроительного характера, проект межевания, и мы могли, условно, в сентябре — октябре начать реализовывать земельные участки в массовом характере и наполнять Фонд в гораздо большем объёме», — уточнил он.

Напомним, участок площадью свыше 759 га был передан республиканскими властями ещё в июле 2017 года. Унитарную некоммерческую организацию «Республиканский фонд поддержки» создали в конце июня 2017 года. Участок стал имущественным взносом от учредителя.

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Митинг вкладчиков прошёл без происшествий.

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Гораздо ярче выражали своё мнение противники строительства мусоросжигательного завода. 22 апреля они собрались на митинге. Всего на нём, по разным оценкам, присутствовало 500−700 человек. Они держали в руках плакаты «Министр экологии, не трави наших детей! Нет мусоросжигательному Чернобылю в Татарстане!», «Мы за раздельный сбор и переработку мусора», «Если просто мусор жечь — то как топить деньгами печь» и другие.

«Радужный, Осиново, Салават Купере по геодезическим данным находятся намного выше Казани, и ветром с открытых полей будет разносить именно туда. Одно слово, казан, т. е котёл», «Почему власти не думают о судьбе Майского и птицефабрики? Кто будет потом покупать их продукцию?» — отмечают горожане в соцсетях.

Дым из труб

На прошлой же неделе инвестор рассказал о том, что приобрёл участок земли под завод у ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» по его кадастровой стоимости. Цена договора составила 101 757 рублей 60 копеек. Под проект определён участок в Осиновском сельском поселении Зеленодольского района общей площадью 113 064 кв. м, относящийся к земля сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства.

Напомним, изначально строительство завода, вызвавшего бурный протест горожан, переживающих за своё здоровье и экологию города, планировалось в Казани. Проект является составной частью федеральной программы «Чистая страна», проектная стоимость завода — около 30 млрд рублей. Инвестор был выбран летом 2017 года, им стало ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», чей учредитель — ООО «РТ-Инвест Финанс» принадлежит к структурам «Ростеха».

Жители ближайших населённых пунктов и активисты общественного движения продолжают свой протест.

19 апреля официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова на встрече с журналистами отметила, что «инвестор продолжит общение с населением», «в том числе будут проводиться персональные встречи с жителями, а также видеоконференции».

"Вонючий полигон»: головная боль посёлка Отары

Пока в Казани митингуют вкладчики обанкроченных банков, протестуют против мусоросжигательного завода горожане, а чиновникам повышают зарплаты, жители посёлка Отары воюют с иловыми полями, запах с которых не даёт им «форточки открыть», и выражают недоверие проекту сушки илового осадка.

20 апреля 2018 года исполком Казани провёл публичные слушания по проекту строительства цеха термомеханической сушки илового осадка, стоимость которого составит 1,4 млрд рублей. Разработало проект АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект».

«Сейчас иловые карты состоят из 60 га на естественном основании и где-то на 34 га на искусственном. Степень заполнения приближается к максимуму. В соответствии с заданием институт разработал проект сооружения термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях. Для расчёта было принято образование 2,5 тыс. тонн илового осадка с влажностью 96% и объем осадка по сухому веществу 100 тонн в сутки», — цитирует представителя института Любовь Бурдастых издание «Реальное время».

Бурдастых также уточнила, что технологию выбрали, так как она единственная по карману из тех, что не запрещены в стране.

Строить предлагается на площадке очистных сооружений. Пообещали власти то, что сточные воды, сбрасываемые в Куйбышевское водохранилище, не ухудшат среду, а запах не будет ощущаться жителями ближайших территорий.

Сточные воды

Жители поставили под сомнение опыт ростовского предприятия, нераспространённость задумки в России, и возмущались тем, что из-за «загрузки» иловых полей, куда «каждый день гоните 40-тонные КамАЗы», форточки открыть не могут — вонь.

«Мы не против строительства. Но мы хотим, чтобы проект был качественным. Ведь нам с ним жить», — заявила одна из активисток, добавив, что они настаивают на повторных слушаниях, например, 28 апреля.

Замдиректора МУП «Водоканал» Казани Марат Салахов во время слушаний заявил, что «вонючий полигон», который не устраивает жителей, официально закроют только после того, как запустят цех по сушке отходов, то есть не раньше середины 2019 года. По рекультивации иловых полей регион пытается попасть в программу по сохранению Волги, но без цеха это невозможно.

Паводок: пик пройден, но вода не ушла

Тем временем в районах Татарии всё ещё идёт борьба с последствиями паводка. По данным Управления МЧС по РТ, на утро 22 апреля 2018 года подтопленными остаются два низководных моста и один участок грунтовой автомобильной дороги. Полностью ушла вода с шести приусадебных участков деревни Астраханка Лаишевского муниципального района, опустился уровень ниже дорожного полотна на двух низководных мостах в Буинском муниципальном районе и одном в Новошешминском муниципальном районе.

Между тем всё ещё на контроле остаются участок грунтовой дороги в населённом пункте Качелино Арского района, где на протяжении 30 метров высота перелива над дорогой составляет 201 см, а за сутки уровень воды повысился на 51 см.

«Угрозы населённому пункту нет, жизнедеятельность не нарушена, имеются другие подъездные пути», — отметили в МЧС.

Схожая ситуация на мосту в районе населённого пункта Тумутук Азнакаевского района, где высота перелива над мостом 50 см, подтоплен низководный мост в населённом пункте Урняк Нурлатского района.

В трёх последних районах пожарно-спасательные гарнизоны работают в режиме повышенной готовности.

«На большинстве водотоков республики наблюдается повышение высоты уровней воды», — отметили в ведомстве.

На пресс-конференции 16 апреля начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по РТ Радик Гисмятов отметил, что пик паводка пройден.

Махинации с субсидиями

В оборонном секторе Татарии скандал. Александр Гомзин — генеральный директор ОКБ им. Симонова, которое с 2011 года разрабатывает для Минобороны РФ тяжёлый беспилотник «Альтаир», арестован по уголовному делу. Его подозревают в нецелевом использовании субсидий Министерства промышленности и торговли РФ, предоставленных в 2014 году.

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Правоохранительные органы официально это дело не комментируют, из казанских СМИ известно, что в СИЗО Гомзин пробудет до 10 июня.

TryJimmy Тюрьма

Напомним, в октябре 2017 года стало известно о возбуждении двух уголовных дел — по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») и визите на предприятие следователей, но после этого больше сведений о делах не обнародовалось. Предприятие работало в прежнем режиме, выполняло контракт на 1 млрд рублей, который выиграло на конкурсе в октябре 2011 года. По нему по заказу Минобороны РФ бюро проводит научно-исследовательскую работу по созданию беспилотного летательного аппарата весом до 5 т. Испытания аппарата, получившего название «Альтаир», начались в Казани весной 2017 года.

Эксперты считают, что задержание гендиректора на исполнение контракта не повлияет.

Дело экс-министра

История с махинациями в отношении жилых домов, построенных на деньги бюджета, но оказавшихся в собственности коммерческой компании, обрастает новыми деталями. Следствие пытается поместить под арест главного фигуранта — бывшего министра транспорта РТ Владимира Швецова, но суд отклоняет ходатайства. Ещё одно уголовное дело было возбуждено в отношении сына бывшего чиновника, того подозревают в мошенничестве, связанном с имуществом ряда коммерческих предприятий. Дело по Швецову-младшему было возбуждено осенью 2017 года, по нему был задержан и отец подозреваемого, но отпущен.

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В новом деле фигурирует уже и дочь экс-министра, которую следствие подозревает в том, что она помогла подобрать фиктивных получателей бюджетного жилья. Во время рассмотрения ходатайства следователя сам подозреваемый Владимир Швецов заявил, что обвинения по всем делам, которые «заведены на моих детей и на меня, не соответствуют действительности».

А пока история обрастает подробностям, дочери Швецова выступили в казанских СМИ с открытым письмом, в котором заявили, что «складывается впечатление, что нашу семью и в первую очередь нашего отца хотят уничтожить», и добавили, что «уголовные дела, на основании которых наш отец мог попасть под стражу, возбуждены незаконно, оснований для возбуждения уголовных дел не было». В своём письме авторы ссылаются на то, что после первого задержания Швецову потребовалась госпитализация.

«Мы уверены, что ситуация с нашей семьёй в скором времени найдёт своё законное разрешение. Будет дана оценка действиям и решениям всех участников этого процесса. Мы надеемся только, чтобы наш отец смог бы пережить это, ведь его силы не безграничны», — цитирует слова дочерей Швецова издание «Бизнес-онлайн».