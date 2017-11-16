Суд отправил под арест сына бывшего вице-премьера Татарии

Казань, , 15:22 — REGNUM Сын бывшего вице-премьера Татарстана и гендиректор компании «Союздорстрой 10» 27-летний Владимир Швецов помещен под домашний арест на срок до 9 января 2018 года, такое решение вынес 16 ноября Советский районный суд Казани.

Молодого человека обвиняют в мошеннических действиях. По версии следствия, Швецов вывел из-под обременения залоговое имущество «Пассажирского автотранспортного комбината» (ПАК) Казани по кредиту, выданному казанским банком «Ак Барс», используя мошенническую схему с вовлечением московской компании ООО «Технопромгрупп».

Сумма, которую мошенники получили от «Пассажирского автотранспортного комбината», составила 60 млн руб.

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Деньги поступили на счет компании Швецова «Союздорстрой 10», но воспользоваться деньгами он не успел — следствие арестовало счет, сообщил суду следователь.

Напомним, арбитражный суд Татарии 1 декабря 2017 года начнёт рассмотрение иска обанкроченного «Татфондбанка», в котором он пытается взыскать многомиллиардную задолженность с некоммерческой организации. Последняя является «дочкой» ООО «Инвестнефтехим», чей основной владелец — ОАО «Связьинвестнефтехим», полностью принадлежащий министерству земельных и имущественных отношений республики.