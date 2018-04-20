Татария входит в число регионов, где проблема обманутых дольщиков стоит наиболее остро. Более трёх тысяч дольщиков, получивших статус «обманутых», здесь появились «благодаря» холдингу «ФОН». Владелец последнего Анатолий Ливада проходит фигурантом уголовного дела о хищении 2,34 млрд рублей у 3,2 тыс. дольщиков. Компании, входившие в группу Ливады, одна за одной лопаются, как мыльные пузыри, становясь банкротами, но при этом ходят друг у друга в кредиторах. Эдакий весёлый хоровод с дырявыми карманами. А многоквартирные дома «ФОНа» достраивают всем миром, предлагая дольщикам доплатить. Ведь за те годы, что стройки «встали», работы подорожали. В том, как сейчас обстоят дела в «пирамиде» Анатолия Ливады, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Золотой Теленок» реж Михаил Абрамович Швейцер. 1968. СССР Контора Остапа Бендера «Рога и копыта»

В целом на начало 2018 года в Казани насчитывалось 33 проблемных объекта, где вложены средства 4,2 тыс. долевых покупателей. Премьер-министр Алексей Песошин на мартовской сессии Госсовета РТ от имени власти заявил, что «к 2020 году вопрос должен быть полностью закрыт» и для этого в 2018 году планируется сдать 21 объект, в 2019 году — пять объектов и в 2020 году — семь оставшихся объектов. Для решения проблемы 9 марта 2018 года указом Рустама Минниханова был создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Новостройка

Львиная доля «обманутых дольщиков» в Казани — это наследие строек «ФОНа».

Фон Ливада

Головная компания «ФОН» в статусе общества с ограниченной ответственностью была создана в середине февраля 1995 года в посёлке Киндери Высокогорского района Татарии. И гендиректором, и единственным участником её является Анатолий Ливада. Уставный капитал у компании с миллиардными оборотами небольшой, всего 100 тыс. рублей. В рекламных проспектах компания заявляет, что ею за все годы «построены более 70 многоэтажных жилых домов общей площадью более 700 тыс. кв. м», а также торговые, развлекательные комплексы, офисный центр.

«Ежегодная доля построенного компанией «ФОН» жилья в объёмах коммерческого строительства города Казани составляет около 15%», — гласят рекламные буклеты от 2017 года.

В составе группы «ФОН» — строительное управление, завод по производству железобетонных изделий и металлоконструкций «ФОН-Строй», транспортный цех, завод по производству керамических изделий в Верхнеуслонском районе региона, открытый в конце ноября 2008 года.

Первый «звоночек», что у Анатолия Ливады начались проблемы, прозвенел в августе 2015 года, когда в личном инстаграме Рустама Минниханова дольщики «фоновских» строек устроили буквально флешмоб, пытаясь привлечь внимание властей.

«Не оставьте без своего внимания проблемы ЖК Симфония и нас дольщиков, без Вашего участия, проблема с Фон не будет решена!», «Я тоже обманутый дольщик этого ЖК «Симфония» с договором долевого участия по 214 закону, который, как оказалось, не работает в нашей республике, к сожалению!!! Мы так устали от пустых обещаний и вранья! Пожалуйста, помогите нам!!!», «Прошу Вас не оставить без внимания безвыходное положение дольщиков ЖК Симфония по ул. Павлюхина. Очень надеемся на ваше участие в решении данной проблемы», «ЖК Симфония. Некоторые дольщики живут в съёмных квартирах, платят ипотеку. Срок постройки нашего жилья перенесли на полтора года, а сейчас вообще непонятно достроят или нет. У нас дети, нам сегодня надо жить. А тут безысходность какая то…» — писали 15 августа жители республики (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Власти не могли оставить без внимания крик о помощи такого масштаба. В конце сентября 2015 года был представлен антикризисный план и создан штаб, который возглавил тогда ещё вице-премьер Алексей Песошин. Власти несколько раз встретились с дольщиками, обсудили ситуацию, но прошло более двух лет, проблема осталась.

77metrov.ru Дольщики

Ровно через два года после антикризисного плана, в середине сентября 2017 года, дольщики вышли на митинг в Казани, где потребовали отставки министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирека Файзуллина и достройки всех объектов, но без доплаты с их стороны. Тогда на митинг пришли дольщики сразу трёх «фоновских» строек — ЖК «МЧС» на улице Академика Губкина, по которым срок сдачи сдвигали трижды, а строят его с 2011 года, ЖК «Молодёжный», в котором на тот момент сдан один из шести домов, а остальные хоть и строятся, но также медленно и за доплаты с дольщиков (сдать ЖК должны были в 2013 году), и того самого ЖК «Симфония» на улице Павлюхина, семь домов которого должны были сдавать в конце 2015 года.

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Стоит отметить, что на момент появления штаба и плана холдинг должен был достроить 21 дом в Набережных Челнах и Казани, куда внесли свои накопления и ипотечные средства почти 5 тыс. человек. Достраивать часть из них взялись фирмы «Бриз» и «Профит».

Небо в решётку

Когда речь идёт о крупных суммах и большом количестве пострадавших, всегда где-то рядом слышен звук наручников. В этой истории без них также не обошлось.

25 сентября 2015 года СУ СК по РТ заявило, что в отношении Анатолия Ливады возбуждено уголовное дело за «неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов». Сумму вменяли — около 3,2 млн рублей. Следствие посчитало, что с января 2012 по декабрь 2013 года Ливада не перечислил в бюджет налоги на доходы своих сотрудником.

А уже в декабре 2015 года, выступая на встрече с дольщиками холдинга, заместитель министра внутренних дел по РТ Рафаиль Гильманов объявил о возбуждении уголовных дел — ещё одного в отношении Анатолия Ливады и одного в отношении коммерческого директора Дианы Ахметзяновой.

«После оплаты дольщиками квартир деньги фактически не поступали на счета заказчика строительства, что вызывает опасение по выполнению обязательств перед другими дольщиками. Оплата квартир происходила по вексельной схеме путём зачёта простых векселей, выданных ООО «Персона плюс» и приобретённых дольщиками по указанию представителей «Фон-Ривьера», — цитирует Гильманова издание «Бизнес-онлайн».

Небольшая ремарка. Единственным участником ООО «Фон-Ривьера» является Диана Ахметзянова. Компания выступала застройщиком того самого ЖК «Симфония», с жалоб дольщиков которого всё и началось.

27 марта 2017 года Анатолию Ливаду по подозрению в хищении средств задержали и спустя пару дней поместили под арест, который несколько раз из опасений, что обвиняемый может скрыться от следствия и продолжить свою деятельность, продлевался.

Тюрьма

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А 11 апреля 2018 года его выпустили под домашний арест, защита даже ходатайствовала о позволении посещать работу «для исполнения обязательств перед дольщиками по завершению строительства».

Следователи отметили, что оснований для содержания под стражей нет, основная часть расследования закончена, собрано почти 700 томов. Окончательная сумма ущерба составила порядка 2,34 млрд рублей.

Круговорот банкротов

Параллельно с достройкой части домов, бунтом дольщиков, очередными обещаниями власти и уголовными делами в отношении собственника в судах рассматривается дело о банкротстве нескольких фирм холдинга. В свете этого странным выглядит заявление Ливады о завершении строительства. Судите сами.

По данным ЕГРЮЛ, Анатолий Ливада в разные годы выступил соучредителем девяти разных компаний, четыре из них к настоящему времени ликвидированы, а одна в стадии банкротства.

Среди ликвидированных — завод по производству кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины. Деятельность ЗАО «Клюкер» прекращена 8 апреля 2015 года. Но тут следует отметить, что у ликвидированной компании есть правопреемник — ООО «Клюкер». В мае 2015 года ООО пыталось обанкротить московское ООО «СБК Стекло», но уже в сентябре компании заключили мировое соглашение, по которому «Клюкер» обязался выплатить 613 517 112, 64 рубля долга и проценты.

Прошло 1,5 года, и Арбитражный суд РТ получил очередной иск с требованием обанкротить «Клюкер», где гендиректором по сей день числится Анатолий Ливада, а правопредшественником ЗАО «ФОН». На этот раз истцом выступала налоговая служба, заявившая долг в размере 5 055 269,06 рубля. Через месяц (в октябре 2016 года) к истцу присоединилось ООО «Брик» из Брянской области. 1 марта 2017 года суд ввёл в отношении ООО «Клюкер» наблюдение. Через две недели после этого посыпались ходатайства от кредиторов, в число которых попало и ООО «ФОН» — также фирма Ливады. Балансовую стоимость имущества «Клюкера» по завершению наблюдения временный управляющий оценил в 1,41 млрд рублей.

4 апреля 2017 года должника признали банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство, срок которого в очередной раз продлили в начале апреля 2018 года. Следующее заседание по этому вопросу назначено на 1 августа 2018 года.

Sam Yurface Банкротсво

26 апреля 2018 года кредиторы завода проводят собрание, где заслушают отчёт конкурсного управляющего о ходе процедуры конкурсного производства и о проделанной работе. А 18 мая 2018 года пройдут повторные торги «по продаже единого имущественного комплекса по производству керамической продукции, принадлежащего ООО «Клюкер». Имущество выставлено с начальной ценой — 523 407 089 рублей 27 копеек, из которых более 511 млн рублей — это стоимость имущества, обременённого залогом того самого ООО «СБК Стекло», который заключил три года назад с предприятием мировое соглашение. В составе лота — 14 объектов недвижимости, 140 единиц оборудования, 11 единиц транспорта.

Ещё одна компания — ООО «ФОН-Строй», юридически хоть и не связанная с холдингом, но аффилированная с Анатолием Ливадой, также признана банкротом и находится на этапе конкурсного производства. На момент вынесения решения (16 февраля 2017 года) к компании были заявлены долги общим объёмом свыше 813,499 млн рублей.

А тем временем другая компания из строительного холдинга начала свою ликвидацию. ЗАО «ФОН», созданное в августе 2004 года для строительства жилых и нежилых объектов, 4 августа 2017 года было признано банкротом и попало под конкурсное производство, а с 18 сентября 2017 года объявило о своей ликвидации. Баланс предприятия на 1 октября 2016 года составлял 1 896 356 000 рублей. Срок конкурсного производства у компании заканчивается 28 июня 2018 года, но, скорее всего, его продлят. А пока же ЗАО продаёт один из своих активов — участок площадью 172 037,07 кв. м в Буинском районе Татарии. Он находится в залоге у ПАО Банк «ФК «Открытие» и предназначен для строительства кирпичного завода, начальная цена лота — 20 135 200 рублей, торги пройдут 30 мая 2018 года.

Самая старая компания группы — ООО «ФОН», созданное в 1995 году, пока не банкрот, но 22 и 23 марта 2018 года в Арбитражный суд РТ было подано сразу два иска с требованием о её банкротстве. Общая сумма претензий превышает 544,4 млн рублей. Стадия дела неизвестна, но в реестре банкротов компания пока не появилась.

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У Дианы Ахметзяновой — второго фигуранта уголовного дела — в бизнесе также не всё гладко. ООО «Фон-Ривьера» признано банкротом. 30 мая 2018 года компания попытается продать с торгов право требования 75 квартир в набережночелнинском микрорайоне «Яшельк», где застройщиком выступало ЗАО «ФОН». Цена лота — 156,161 млн рублей. Имущество в залоге у санируемого «Тимер банка», который был в январе 2018 года продан компании из структур «Ростеха».

Вторую компанию, где Ахметзянова имеет более половины доли, — ООО «Киндери» пытались обанкротить за последние два года дважды. В 2017 году иск подавал ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Исковое заявление истцу было возвращено из-за несвоевременного устранения недочётов в конце июня 2017 года, но это не мешает ему повторно обратиться с тем же иском позднее.

Примечательно, компании, аффилированные друг с другом, сейчас активно подают ходатайства о вступлении в реестр кредиторов своего «собрата» по холдингу. К примеру, в конце июня 2017 года Арбитражный суд РТ включил ООО «ФОН-Ривьера» в список кредиторов ЗАО «ФОН» с суммой претензий на 100 млн рублей. С учётом всех ходатайств, именно ООО «ФОН-Ривьера» является основным кредитором ливадовского ЗАО «ФОН» и требует с него более 1,075 млрд рублей. А претензии ООО «ФОН» к одноимённому ЗАО превышают 462,88 млн рублей.

Оноре Домье. Серия «Люди правосудия»

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Ещё одно интересное дело, где «ФОН-Ривьера» выступает истцом — это попытка обанкротить ООО «БриксСтрой». Примечательна компания тем, что она — учредитель ООО «Жилой комплекс «Яшельк», где директором числится Анатолий Ливада. 26 марта 2018 года Арбитражный суд РТ ввёл в отношении «БриксСтроя» наблюдение до 10 июля 2018 года. Сумма претензий истца составляла 29 268 000 рублей.

Важно отметить, что кредиторы пришли не только в фирмы «ФОНа», но и лично к Анатолию Ливаде и Диане Ахметзяновой. Сначала «Тимер банк», предъявив претензии каждому из них в размере 93,26 млн рублей, попытался добиться личного банкротства, но суд 1 ноября 2017 года отклонил притязания, а позднее с таким же требованием обратился ПАО Банк «ФК «Открытие». Сумма претензий последнего — 208 752 903,42 рубля. 19 февраля 2018 года Арбитражный суд РТ признал требования обоснованными и ввёл процедуру реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим утвердили Салиха Султанбикова.

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Ливады назначено на 14 июня 2018 года. А пока суд собирает ходатайства от его кредиторов. Уже подали требования ООО «СБК Стекло», их суд рассмотрит 23 апреля 2018 года, и конкурсный управляющий АО «Банк Город». Заседание по последнему назначено на 16 мая 2018 года. Суммы неизвестна. В дело третьими лицами привлечены ООО «Клюкер» и Диана Ахметзянова.

Вот так на сегодня обстоят финансовые дела холдинга «ФОН». Выплывет ли он или лопнет окончательно, как мыльный пузырь, покажет время.

Между тем в Татарии на сегодня работают 122 застройщика, возводится 365 объектов общей площадью 3,8 млн кв. м, и квартиры в них приобрели 28,7 тыс. дольщиков, вложив 69,7 млрд рублей. Это своего рода «группа риска», ведь достаточно только появиться новому «ФОНу»…