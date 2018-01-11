Проблемный банк Казани ушёл из группы «Татфондбанка» в структуру «Ростеха»

Казань, , 16:19 — REGNUM Завершилась сделка по приобретению 99,9% акций «Тимер банка» из Казани, чей уставной капитал 24 ноября 2017 года был опущен ЦБ РФ до 1 рубля в связи со снижением показателей ниже минимальной планки. Новым собственником вместо аффилированного с обанкротившимся «Татфондбанком» (ТФБ) ООО «Новая нефтехимия» стал банк «Российская финансовая корпорация». Последний является «дочкой» ОАО «Рособоронэкспорт» и обслуживает в основном структуры государственной корпорации «Ростех». Информация о сделке была обнародована 11 января 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Голосующие акции были зачислены на лицевой счёт АО 9 января 2018 года, но о том, что московский банк станет очередным санатором «Тимер банка», было известно уже в конце ноября 2017 года.

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Решение ЦБ РФ о снижении уставного капитала с 3,3 млрд рублей до 1 рубля было принято 24 ноября 2017 года. В «минус» же по собственному капиталу «Тимер банк» ушёл в начале октября 2017 года. Перед этим санатором банка и его единственным акционером-инвестором было ООО «Новая нефтехимия», учредителями которого являются Вадим Соловьёв и Роберт Мусин — экс-председатель правления ТФБ, а ныне обвиняемый по нескольким уголовным делам, в том числе и в мошенничестве, связанном с выводом активов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО с середины октября 2017 года по иску, поданному конкурсным управляющим ТФБ, в котором «Новая нефтехимия» также имеет долю (17,36%), находится на первом этапе процедуры несостоятельности — наблюдении. Компания пыталась обжаловать его, но это не удалось. Третий банк, где имеется интерес ООО — это обанкроченный в 2017 году «Татагропромбанк», доля составляет 46,58%.

28 декабря 2017 года по ходатайству конкурсного управляющего еще одного татарского банкрота, «ИнтехБанка», ООО запретили проводить первое собрание кредиторов. Обеспечительные меры наложены до момента, пока не будет рассмотрено требование банка, сумма претензий превышает 543,4 млн рублей. Долги же перед ТФБ уже перешагнули планку в 26 млрд рублей.

Заседание суда, на котором рассмотрят вопрос продления наблюдения или перехода к следующему этапу банкротства, назначено на 30 января 2018 года.