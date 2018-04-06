Масштабные проверки торговых центров в России проводились не так давно — весной 2015 года, после пожара в казанском торговом комплексе «Адмирал», при котором погибли десять человек. Казалось бы, эта трагедия продемонстрировала все несовершенства системы. Тогда, после проверок, прокуроры сообщили о тысячах нарушений пожарной безопасности в торговых центрах по всей стране.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж скорбит вместе с Кемерово

Но прошло лишь три года, и новая, никак не укладывающаяся в голове трагедия показала: торговые центры, которые сегодня, пожалуй, являются самыми популярными местами отдыха у населения, по-прежнему — смертельно опасны. Несмотря на то, что в выходные именно в торговые центры за покупками и развлечениями приходят тысячи людей, семьями, компаниями, дети — целыми классами, эти места являются зонами повышенного риска. В отличие от кинотеатров, концертных залов, театров, проверять торговые центры инспекторы просто не могут: большинство, казалось бы, огромных торгово-развлекательных площадок имеют статус малых предприятий, а значит, подпадают под так называемые надзорные каникулы.

А то, что нарушения есть и их — огромное количество, ясно уже сейчас, спустя лишь несколько дней после начала прокурорских проверок.

Обещанного три года ждут?

Три года назад прокуроры проверили все торговые центры в Воронежской области — как крупные, так и небольшие. Тогда было выявлено более 900 нарушений противопожарной безопасности, причем фактически в каждом из 120 проверенных ТЦ. По закону все выявленные нарушения должны быть устранены, и давно.

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26 марта, когда в Воронеже, как и в других городах, власти объявили о масштабных проверках, руководитель городского управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук на совещании в мэрии посетовал: просто так прийти с проверкой в торговый центр контрольные и надзорные органы сегодня не могут. На это должна быть добрая воля владельцев торговых центров: много ли таких «добровольцев», Хомук не уточнил.

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Интересен и такой момент: данные о количестве торговых центров в Воронежской области у МЧС и прокуратуры различаются — значительно. Ранее, на встрече с врио губернатора глава областного ГУ МЧС Александр Кошель сообщил, что на территории области расположено 60 торгово-развлекательных центров, 34 из них в Воронеже. Он также сообщил, что в 2017 году в ТЦ было проведено пять внеплановых проверок, в которых выявлено 16 нарушений требований пожарной безопасности. Плановые же проверки на подобных объектах проходят раз в семь лет. А вот по данным прокуратуры области, на территории региона — около 200 ТЦ, в том числе более 50 в Воронеже.

Марина Каширская ИА REGNUM Нарушения, приведшие к трагедии в Кемерове, повторяются почти в каждом российском городе

В крупных торговых центрах Воронежа корреспондента ИА REGNUM заверили, что все нормы безопасности соблюдаются и повторения кемеровской трагедии быть не может. Однако уже первые проверки показали: торговые центры региона по-прежнему небезопасны для посетителей. 28 марта нарушения требований противопожарной безопасности были найдены в нескольких ТЦ Воронежа. Какие именно, пока не уточняется — окончательные итоги в прокуратуре обещают озвучить к середине апреля.

Проверки, нарушения, снова проверки…

Аналогичная ситуация — практически везде. Например, в Орле «благодаря» надзорным каникулам за пять лет из 26 торговых центров проверили только девять, и практически во всех — выявлены нарушения. По данным на 3 апреля, пожарные инспекторы и прокуроры побывали в 12 торговых и спортивных центрах, и нарушения, как говорилось на планерке в администрации города, были выявлены практически везде, хотя большинство и устранили сразу.

В Краснодарском крае (который, кстати, лидирует по стране по количеству торговых мест в ТЦ) сотрудники ГУ МЧС за три дня провели пожарно-технические учения в 26 торгово-развлекательных комплексах. Выяснилось, что сотрудники торговых центров в некоторых случаях просто не знают, как вести себя при ЧС. В ряде торговых центров не продумана система эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья, а в некоторых эвакуационные выходы и вовсе завалены посторонними предметами. Да и найти эти эвакуационные выходы в некоторых случаях непросто: указателей нет.

«Есть типичные ошибки, и нужно составить каталог этих ошибок, нужно развесить везде карты поведения посетителей в случае вот таких ситуаций, чтобы они знали, куда бежать, куда выходить. Я вот только что был в «Галерее» — ничего после этого пожара не поменялось», — поделился наблюдениями с ИА REGNUM после трагедии в Кемерове доктор социологических наук профессор Валерий Касьянов.

Однако в целом, говорят в Кубанском МЧС, все не так плохо. Кроме того, за каждым торговым центром края в МЧС намерены закрепить сотрудника министерства, который будет курировать соблюдение правил пожарной безопасности и контролировать персонал объекта по этому направлению.

Во Владимирской области за пять лет в магазинах и торгово-развлекательных центрах, по данным, которые привел на совещании 28 марта глава регионального МЧС, произошло более 120 возгораний. Самый крупный пожар — в гипермаркете «Глобус» во Владимире в 2014 году. К счастью, во всех случаях обошлось без погибших, травмы получили два человека. Всего же в регионе 154 торговых комплекса и центра. В 37 из них есть детские площадки и проводятся показы кино.

Проверки, как и везде, начались в конце марта, а результаты обещают объявить лишь к концу апреля. Но уже по итогам первых проверок в мэрии Владимира сообщили, что наибольшие опасения вызывает ТРЦ «Копеечка», где работает детский развлекательный центр «Антошка». Какие именно нарушения найдены, не уточняется. Недочеты в организации пожарной безопасности есть также в торговых центрах «Крейсер», «Самохвал» и «Валентина».

Позже журналисты сообщили, что по итогам рейдов у проверяющих есть претензии ко многим торговым объектам. Например, в Центральном универмаге проверяющие обнаружили закрытые на ключ пожарные шкафы с пожарными рукавами. Пути эвакуации здесь захламлены горючими материалами, а огнетушители — просрочены.

Владимирские власти теперь пытаются взять ситуацию под контроль: глав муниципалитетов обязали ежемесячно отчитываться об устранении недочетов, также в регионе создана контрольная группа, которая будет проверять, устранены ли нарушения.

В Рязанской области по итогам первых проверок уже оштрафован «Леруа Мерлен». В магазине оросители автоматической системы пожаротушения срабатывали не при +57, как должны, а при +68 градусах.

Глава региона Николай Любимов на недавней пресс-конференции заверил журналистов, что ситуация под контролем — проверки безопасности в местах скопления людей пройдут по всей области, а не только в региональном центре. В области также следят за тем, чтобы безопасно было и в квартирах жителей — после взрыва в доме №4 по 1-ому Осеннему переулку в 2016 году проверяют газовое оборудование.

«Мы проводили проверки и ранее, и не только в отношении торговых центров. В регионе продолжаются мероприятия по выявлению и устранению неисправностей внутридомового газового оборудования. По итогам проверок есть результаты, выявленные замечания и нарушения, которые устраняются управляющими компаниями, эксплуатирующими организациями, собственниками квартир», — цитирует губернатора пресс-служба.

Жители же региона в соцсетях составили свой рейтинг опасных и безопасных торговых центров.

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Именно в тех торговых центрах, безопасность которых поставили под сомнения сами жители, проверки прошли в первую очередь. Так, уже 28 марта контролирующие органы проверили торговые центры «Глобус», «Барс на Московском» и «Премьер». Последний стал антилидером голосования за самый безопасный ТРЦ. О каких-либо нарушениях в этих ТЦ официально не сообщалось. Зато уже известно о нарушениях пожарной безопасности в школах региона — они выявлены в пяти учебных заведениях Рязанского района.

«В ходе проверки были выявлены факты хранения в подвальном помещении школы пожароопасных материалов (картонные коробки, старые парты); на дверях, ведущих из лестничных клеток в общие коридоры, отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах; имелись случаи, когда двери, ведущие из поэтажных коридоров на лестничные клетки, отсутствовали полностью», — сообщила пресс-служба ведомства.

В Брянской области проверяющие обещают подготовить данные о безопасности брянских торговых центров уже к 11 апреля. Пока никаких официальных результатов проверок нет. Но СМИ сообщают, что уже сейчас угроза закрытия нависла над некоторыми ТРЦ. Например, по данным местных изданий, нарушения нашли в торговом центре «Мельница». Выяснилось, что здесь есть нарушения в работе вентиляции — она не отключается при срабатывании сигнализации, что значит, что при пожаре она будет раздувать огонь. Кроме того, проверяющие нашли неисправный пожарных рукав, а также выяснили, что в офисах у арендаторов нет схем работы пожарной сигнализации.

В Тамбовской области поручение о проверке всех торговых центров губернатор Александр Никитин дал еще 26 марта. 28 марта в одном из торговых центра спасатели провели тренировочную эвакуацию. В тренировке были задействованы 15 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС. Окончательная оценка итогам учений будет дана позже, когда специалисты детально разберут каждый их этап. Впрочем, главный вывод сделали сразу после окончания тренировки — системы оповещения о пожаре и дымоудаления сработали как положено, сотрудники ТРЦ действовали грамотно, все аварийные входы открылись, и у людей не возникло никаких проблем с эвакуацией из здания. Но общая оценка все-таки — удовлетворительно, сообщили в пресс-службе МЧС. Всего в регионе 11 ТРЦ, в которых есть места для отдыха и развлечения детей. При этом во многих торговых центрах нарушения все-таки есть. Среди наиболее характерных — загромождение путей эвакуации, неисправность пожарной автоматики, отсутствие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации и другие.

В Белгородской области проверки обещают завершить до 10 апреля, пока же информации о предварительных результатах мало. При этом только в самом Белгороде — 18 торговых центров. И именно торговые центры в последнее время в Белгороде (да и не только) стали местом «тусовок» для детей и подростков, что вызывает обеспокоенность и жителей, и правоохранительных органов. Белгородцы утверждают, что компании молодых людей 15—18 лет постоянно проводят время в торговых центрах, причем многие из них «распугивают» посетителей поведением и даже распитием спиртных напитков.

Об этом: В Белгородской области к 10 апреля проверят все торговые центры

Кто опаснее — неуправляемые подростки или безответственные взрослые?

В Ивановской области проверки в торговых центрах выявили потенциально опасные нарушения. Так, в ТЦ «Серебряный город» сотрудники МЧС проводили учебную эвакуацию: в результате многие сотрудники ТЦ покинули помещения раньше посетителей, хотя обязаны оказывать помощь при эвакуации. После сигнала тревоги на парковку продолжали заезжать машины, а некоторые посетители торгового центра отказывались выходить, пока не доедят купленную еду. А вот проверки социально значимых объектов, в том числе тех, в которых находятся маломобильные граждане, показали: с пожарной безопасностью здесь все более-менее в порядке.

Марина Каширская ИА REGNUM Массовые проверки торговых центров три года назад не уберегли от гибели 64 человека в Кемерове. Уберегут ли новые проверки от новых трагедий?

В Курской области к 12 апреля должны проверить почти 190 объектов — причем в список проверяющих вошли не только торговые центры, но и детские сады, школы, учреждения физкультуры и спорта.

Подробнее: В Курской области грозят закрыть все опасные ТРЦ

Кстати, в 2016 году Курск оказался лидером по строительству торговых центров — здесь было построено 14% всех торговых площадей, возведенных на территории РФ за этот период в целом.

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В Липецкой области претензий технических к состоянию противопожарной безопасностив ТРЦ не так много, но у проверяющих возникли сомнения в готовности к ЧС персонала центров.

Об этом: Липецкие торговые центры опасны из-за безграмотного персонала

В Туле к проверкам подключились представители Генпрокуратуры: в ТРЦ «Гостиный двор» были обнаружены нарушения. Выяснилось, что в кинозалах в торговом центре плохо работает система дымоудаления и оповещения, а пожарная лестница небезопасна для спуска. Сигнал же пожарного оповещения настолько слабый, что зрители в кинозале могут его просто не услышать. Более того: выяснилось, что на всех дверях кинозалов установлены замки.

Пока гром не грянет

В последних числах марта стало известно: кемеровский ТРЦ «Зимняя Вишня» был построен самовольно, без разрешения на строительство. И в том числе этот факт, считает следствие, привел к гибели 64 человек на пожаре 25 марта. По делу уже задержана экс-руководитель Госстройнадзора региона.

Между тем этот случай далеко не единичный: после пожара в Кемерове из разных российских регионах приходит информация об обнаружении торговых центрах, которые вообще не должны были работать. Но выяснилось это почему-то только сейчас, и только сейчас ответственные лица поторопились «принять меры».

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Например, в Смоленске в мэрии заявили о намерении через суд закрыть торгово-развлекательный центр «Зебра». Выяснилось, что в течение пяти лет под носом у всех контрольных органов без разрешения на ввод в эксплуатацию работал четырехэтажный ТРЦ, с детскими площадками, как водится, на последнем этаже и даже, до недавнего времени, с ночным клубом.

«Эти нарушения в деятельности торгового центра, и в первую очередь состояние систем обеспечения пожарной безопасности в здании, вызывают обеспокоенность и у городских властей, и у жителей Смоленска», — сообщили в пресс-службе.

При этом забеспокоились власти почему-то только теперь. Между тем первые же проверки этого самого торгового центра 30 марта показали: не во всех помещениях торгово-развлекательного комплекса установлена пожарная сигнализация, двери пожарных выходов (как и обычные двери на входе) — слишком узкие, недостаточно спринклерных оросителей системы пожаротушения, а в одном из магазинов и вовсе нашли трещину в стене.

В Брянской области жители опубликовали обращение с требованием снести торгово-развлекательный центр «Тимошковых» на Красноармейской улице, который, по их данным, был построен незаконно. Остальные торговые центры, по мнению жителей, стоит закрыть до тех пор, пока не будут проведены проверки.

Об этом: Потенциальные убийцы: в Брянске просят снести торговый центр

При этом ещё в 2010—2012 годах прокуратура дважды пыталась приостановить эксплуатацию ТЦ «Тимошковых». В 2010 году специалисты нашли в ТРЦ 15 нарушений противопожарного законодательства. Ведомство через суд пыталось заставить владельцев устранить нарушения требований пожарной безопасности и запретить эксплуатацию до того момента, пока недочеты не будут исправлены. Однако торговый центр продолжает работать — хоть и с нарушениями пожарной безопасности: их прокуроры выявили на днях.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж. День траура

«В ходе проверки наиболее распространенным нарушением было отсутствие доводчиков на дверях на межлестничных пролетах. Кроме того, имелись факты наличия крышек на датчиках пожарной сигнализации. На этажах, где мы проходили, кое-где сотрудники МЧС видели такие крышки, что недопустимо по нормам пожарной безопасности. Окончательные итоги проверки будут подведены позднее», — цитирует заместителя прокурора Брянска Юрия Петровского ИА «Красная весна».

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова между тем призвала жителей к общественному контролю.

«Сейчас прокуратура проверит все торговые центры страны на противопожарную безопасность. В Тульской области по поручению губернатора А. Г. Дюмина пройдет проверка и всех центров и учреждений отдыха и досуга. Возможно, и нарушения найдут, и устранят их. Но ушла комиссия — и, например, эвакуационные выходы недобросовестные личности закрыли. Общественный контроль в любом случае необходим», — написала Зыкова в соцсети, предложив жителям сообщать ей о всех нарушениях.