Вашингтон, ободренный поддержкой со стороны Лондона, в очередной раз попытался показать свою значимость, «топя врагов» в потоках клеветы и ложной заботы о мирных жителях Ближнего Востока.

U.S. Navy Пуск крылатой ракеты Tomahawk

29 марта госдеп США в очередной раз обвинил Россию в гибели мирных жителей Сирии. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт заявила по поводу России следующее:

«Нынешняя американская администрация предприняла очень жесткие действия против России — не против российского народа, а против российского правительства».

«Вы видели это на примере многих раундов санкций, а также наших действий, предпринятых ранее на этой неделе, — сказала Науэрт. — В том числе тех, что мы предприняли в Организации Объединенных Наций, вместе выступая против России и ее действий, ведь она по по-прежнему продолжает убивать и нести ответственность за убийство десятков тысяч ни в чем не повинных гражданских лиц, живущих в Сирии».

Науэрт также заявила, что «Россия — это огромная часть проблемы для мирных жителей Сирии» и что «за убийство мирных жителей также несет ответственность Иран».

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Ранее, 12 марта, постпред США при ООН Никки Хейли в Совете Безопасности, требуя от Дамаска «прекращения огня в Восточной Гуте», пригрозила повторить атаку 7 апреля 2017 года:

«Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: США по-прежнему готовы действовать, если это необходимо, — заявила Хейли. — Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его».

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Российский МИД назвал эти слова американского «коллеги» «верхом лицемерия».

«По сути, в Вашингтоне пытаются всеми силами выгородить и сохранить террористические группировки, действующие близ Дамаска и в ряде других провинций САР», — сообщили в министерстве.

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Угрозы с трибуны СБ ООН прозвучали вдогонку обвинениям Пентагона. 11 марта американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что у президента США Дональда Трампа есть «полное пространство для политического маневра». Затем он пояснил, что руководство США может повторить «маневр» 7 апреля 2017 года.

«Было бы очень неразумно использовать оружие с газом. И я думаю, что Трамп это очень ясно показал в начале своего президентства», — сказал Мэттис.

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Напомню, о каком «маневре» идет речь. Год назад американцы осуществили открытый акт агрессии по отношению к российскому союзнику на Ближнем Востоке — Сирии. В ночь на 7 апреля 2017 года авиабаза Эш-Шайрат (провинция Хомс, Сирия) была обстреляна крылатыми ракетами Tomahawk.

Dvidshub.net Пуск крылатой ракеты Tomahawk

Ракетный удар был нанесен из акватории Средиземного моря: два эсминца ВМФ США, находившиеся рядом с островом Крит, выпустили по Эш-Шайрату 60 «Томагавков».

Удар был нанесен не только без каких бы то ни было санкций Совета Безопасности ООН, но и без одобрения американского конгресса: Трамп отдал приказ — как утверждали затем в Вашингтоне, ужаснувшись кадрам «химической атаки» в населенном пункте Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия).

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Два события — до сих пор толком не расследованный инцидент в Идлибе и ракетный удар США по авиабазе Сирийской арабской армии — неразрывно связаны. И не только причинно-следственной связью, которая тоже не так однозначна, как может показаться.

Например, ряд экспертов указывает на то, что подготовка такого удара, как ракетный обстрел Эш-Шайрата, требует достаточного времени, и акт агрессии мог быть задуман раньше, чем произошел инцидент в Идлибе.

В частности, член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко заявил:

«Для того чтобы подготовить полетные задания, определить наряд сил и средств, то есть что в зоне досягаемости находится, необходима определенная работа, которую должен проделать Пентагон. Поэтому мы не можем исключить, что то, что уже произошло, легло на уже подготовленные данные о нанесении удара. Возможно, это была такая, знаете, многоходовочка американская, которую готовили Пентагон и ЦРУ, и дальше Трамп реализовал».

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что атака «Томагавками» готовилась заранее:

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Обращает на себя внимание тот факт, что эти два события Вашингтон поставил себе «в зачет», причем снял с обоих информационных поводов «жирные сливки».

После инцидента в Идлибе 4 апреля 2017 года, когда сирийская армия якобы применила против сограждан химическое оружие, президент Сирии Башар Асад был назван «животным». Традиционные обвинения Асада в применении химоружия прозвучали в новой интерпретации и были по-новому «оформлены» с воздуха.

«Но когда сбрасываются химические или бочковые бомбы… прямо в центр людской толпы, то, говоря откровенно, наблюдая за детьми без рук, без ног, видно, что это [сделано] животным», — заявил Трамп 11 апреля 2017 года в интервью телеканалу Fox Business.

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Новым стало и то, что Трамп обвинил Россию в потворстве «химическим атакам со стороны Дамаска». После этого ракетная база Эш-Шайрат была обстреляна беспрецедентным количеством крылатых ракет. По словам экспертов, для поражения такого объекта, как Эш-Шайрат, теоретически было бы достаточно пяти «Томагавков».

U.S. Navy Крылатая ракета Tomahawk в полёте

Отмечу, что в результате удара по сирийской авиабазе пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети. Несколько сирийцев погибли. И, в отличие от данных по Идлибу, в этом нападении известен и агрессор и число жертв.

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Между тем Вашингтон ни на минуту не смутил этот «расклад». Трамп использовал эти события для давления на своих противников — не только на Ближнем Востоке, но и в Восточной Азии, и, конечно, против России.

Так, 12 апреля Трамп, рассказывая о своих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, отметил «пикантную подробность»:

«Мы ели десерт, у нас был самый прекрасный кусок шоколадного торта, который вы когда-либо видели. Президент Си наслаждался им. Я сказал: «Господин президент, позвольте мне вам кое-что объяснить за десертом: мы только что запустили 59 ракет… по Ираку».

При этом американский президент перепутал Ирак и Сирию.

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Давление на Пекин не ограничилось этим психологическим ходом и имело продолжение. США и Китай и сейчас меряются мягкой силой.

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Что касается антироссийского аспекта ракетного удара, силу Трамп продемонстрировал не столько России, сколько своим соотечественникам, используя Россию как «угрозу» и покровительницу «зверств Асада».

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На сегодняшний день очевидно, что у России с Вашингтоном не складывается партнерский диалог. Ведь политическая нечистоплотность в отношениях соперничает у США с циничностью и явным популизмом высказываний официальных лиц.

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