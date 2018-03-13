«США готовы действовать»: Хейли пригрозила новым ударом по Сирии

Нью-Йорк, США, , 07:42 — REGNUM Соединенные Штаты Америки готовы к очередному ракетному удару по Сирии, если не удастся добиться прекращения огня в Восточной Гуте в пригороде Дамаска, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ходе заседания Совета Безопасности.

Хейли напомнила о ракетном ударе Вашингтона по сирийской военной авиабазе Шайрат в апреле 2017 года, который был совершен якобы из-за имевшей место химической атакой в городе Хан Шейхун (провинция Идлиб).

При этом до сих пор нет никаких доказательств того, что атака действительно имела место, также как и нет доказательств причастности к ней сирийских властей. Тем не менее США нанесли удар по военному объекту.

«Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: США по-прежнему готовы действовать, если это необходимо», — заявила Хейли.

Однако, по ее словам, Вашингтон якобы предпочитает не идти по такому пути.

«Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его», — добавила она.

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Напомним, в пригороде Дамаска Восточной Гуте продолжается операция по освобождению города от отрядов террористических группировок. Боевики всеми способами пресекают попытки мирных жителей выйти по гуманитарным коридорам в безопасную зону, удерживая их в качестве «живого щита».

Так, за 12 марта из Восточной Гуты удалось вывезти 76 человек, из них 49 детей. При этом на подходе к гуманитарному коридору Джисрейн боевики открыли огонь по людям, убив пять человек.

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