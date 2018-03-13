Лавров: Никки Хейли надо более ответственно использовать микрофон в СБ ООН

Москва, , 17:17 — REGNUM США и их союзники пытаются через Совбез ООН обеспечить передышку террористам, захватившим Восточную Гуту, заявил 13 марта журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России пояснил, что в этом пригороде Дамаска главенствует группировка «Джабхат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «которая в очередной раз мимикрировала и называет себя по-другому, но от этого суть не меняется».

Сергей Лавров напомнил, что эта организация внесена в террористический список Совета Безопасности ООН и из Восточной Гуты постоянно устраивает миномётные обстрелы Дамаска, включая территорию посольства РФ.

«Те, кто находится «на земле» внутри Восточной Гуты, как я уже сказал, и которыми верховодит «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не хотят выполнять своих обязательств. Они хотят только одного — чтобы правительство перестало стрелять, и они получили передышку. Этой передышки террористам Совет Безопасности ООН не обещал. Более того, он им сказал, что её не будет», — подчеркнул Сергей Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что США и их сателлиты предлагают новый проект резолюции, которая не позволит правительству Сирии трогать даже бесспорных террористов.

«Это наводит меня на мысль о том, что, во-первых, наши предположения о том, что американская коалиция озабочена не столько подавлением остатков терроризма, сколько сохранением военного раздражителя для режима верны», — заявил Сергей Лавров.

При этом глава МИД России посоветовал постпреду США в ООН Никки Хейли более ответственно использовать микрофон Совбеза и аккуратнее обещать мировому сообществу нанесение новых американских ударов по Сирии.

«Поэтому если произойдет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжелыми. Г-жа Н. Хейли должна понимать, что одно дело безответственно эксплуатировать микрофон в СБ ООН, а другое дело — когда российские и американские военные имеют каналы общения и по ним очень четко сказано, что можно и что нельзя делать. Американская коалиция это прекрасно знает», — подчеркнул Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде Дамаска Восточная Гута продолжается военная операция по его освобождению от террористов. США и их сателлиты пытаются предотвратить ликвидацию этих незаконных вооруженных формирований.

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