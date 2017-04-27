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МИД России: Удар США по Сирии не имел ни военного, ни политического смысла

Политика

США нарушили международное право, нанеся удар по сирийской авиабазе, заявила представитель МИД России

Москва, 27 апреля 2017, 03:54 — REGNUM  Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным ракетный удар США по авиабазе сирийских войск «Шайрат». Соответствующее заявление она сделала в интервью Yahoo Global News.

«Это было нечто действительно неприемлемое. Прежде всего, это было вопреки международному праву. С военной и политической точки зрения, делать это было бессмысленно», — сказала Захарова.

По его словам, в результате ракетные удары Соединённых Штатов «ни к чему не привели».

Захарова также отметила, что на следующий день после инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб российская сторона предложила направить туда для расследования экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако западные страны настаивали на отправке инспекторов на авиабазу, с которой, по их утверждению, была осуществлена «химатака».

Спустя несколько дней США разбомбили аэродром, таким образом, не оставив «никаких шансов установить, что произошло», сказала представитель МИД.

Напомним, 4 апреля сирийская вооружённая оппозиция обвинила правительственные силы в проведении химической атаки в населённом пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Сообщалось, что её жертвами стали более 80 человек, ещё порядка 500 человек пострадали.

Командование сирийской армии отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков. По сведениям российских военных ВВС Сирии нанесли удар по арсеналу боевиков, на котором в том числе изготавливались фугасы с отравляющими веществами.

Страны Запада обвинили президента Сирии Башара Асада в организации химической атаки. Несмотря на отсутствие доказательств этого, в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс. С кораблей США в Средиземном море по территории базы было выпущено 59 ракет «Томагавк».

По заявлению губернатора провинции Хомс Талаля аль-Баррази, это привело к гибели пяти военнослужащих и девяти мирных жителей, 13 женщин и детей получили ранения различной степени тяжести.

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Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии
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