У Пентагона чешутся руки? Сирию опять лечат скальпелем Трампа

Вашингтон снова огрызается: на Дамаск — «за хлор» в Восточной Гуте, на Россию — за помощь Дамаску. С англосаксонским упорством официальные лица американской администрации продолжают заученную песню про «ужасного Асада» и «безответственную» Россию.

Так, 11 марта глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что у президента США Дональда Трампа сейчас, в связи с информацией об использовании сирийскими войсками хлора, есть «полное пространство для политического маневра», передают ВВС News.

Отмечу, что в интерпретации ВВС сама атака сирийских войск на террористов звучит как «нападение на Восточную Гуту». При этом уточняется, что у Мэттиса «нет убедительных доказательств» применения Сирийской арабской армией (САА) газа.

Тем не менее глава Пентагона высказал предупреждение и угрозу в адрес Дамаска, напомнив о ракетном ударе США по сирийской правительственной авиабазе Эш-Шайрат (провинция Хомс, Сирия) 7 апреля 2017 года.

«Было бы очень неразумно использовать оружие с газом. И я думаю, что Трамп это очень ясно показал в начале своего президентства», — сказал Мэттис.

После этого Мэттис перешел к главному — «виновности» России, «наблюдавшей за уничтожением запасов сирийского химического оружия в рамках соглашения 2013 года» (Сирия подписала Конвенцию о запрещении химического оружия, или КХО, в сентябре 2013 года).

«Либо Россия некомпетентна, либо сговорилась с Асадом. Получено очень много сообщений об использовании газообразного хлора и о симптомах, которые могут быть результатом применения хлорного газа», — заявил Мэттис.

Двумя днями ранее, 9 марта, на сайте ВВС вышел материал под названием «Нападения на сирийские медицинские учреждения растут, говорит ВОЗ» (Attacks on Syrian medical facilities on the rise, WHO says), проиллюстрированный роликом с кровавыми кадрами, который назван «Краткий путеводитель по сирийской гражданской войне».

В публикации говорится, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в последние недели нападения на сирийские медицинские учреждения усилились. В основном — в «повстанческом анклаве Восточная Гута», «где сирийское правительство проводит наземное и воздушное нападение с прошлого месяца».

Отмечается, что, по данным пресс-секретаря ВОЗ Кристиана Линдмайера, в 2018 году организация насчитала 67 нападений на сирийские медицинские подразделения, что примерно вдвое меньше, чем в 2017 году (112 случаев).

«Работники здравоохранения и медицинские учреждения — это не мишень. Они должны остановиться», — заявил Линдмайер.

Под словом «они» очевидно имеются в виду правительственные войска.

Тут же приводится статистика гуманитарной группы «Врачи без границ»: более тысячи человек (в среднем 71 в день) были убиты в Восточной Гуте в первые две недели «нападения сирийского правительства», которое началось 18 февраля (день начала контртеррористической операции САА в Восточной Гуте).

Директор «Врачей без границ» Джонатан Уиттал привел данные о том, что в Восточной Гуте ежедневно получают ранения в среднем 344 человека.

«Представьте себе отделение неотложной помощи при непрерывных бомбардировках и обстрелах. Добавьте к этому, что расходные материалы заканчиваются», — заявил Уиттал.

На вопрос об атаках с использованием хлора и белого фосфора Уитталл ответил, что данные есть, но доказательств нет. Тем не менее он заявил, что сирийцы подвергаются «непрерывному насилию» со стороны «воюющих сторон».

Отмечу, что эти события в Восточной Гуте и информационная война вокруг нее происходят в семилетнюю годовщину со дня начала гражданской войны в Сирии, которая фактически переросла в поле битвы нескольких стран.

Генератором сирийской войны явился Вашингтон, который, во-первых, умело использовал сирийские проблемы, обострившиеся в результате постигших страну бедствий (засуха 2006—2007 гг., иракские беженцы). Во-вторых, сам причастен к расцвету терроризма в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Вспомним, что гражданская война в Сирии началась на волне «арабской весны» — американского «проекта». 44-й президент США Барак Обама назвал «арабскую весну» новым падением Берлинской стены.

Пионером «арабской весны» стал Тунис, где в конце 2010 года началась так называемая жасминовая революция. Затем «эстафету» приняли Египет, Йемен, Ливия, Сирия… список можно продолжать. При этом подготовленные Западом возмущения «народа» и «успешные» перевороты коснулись не только стран Ближнего Востока, но также Азии и Европы.

В Сирии гражданскую войну «запустили» антиправительственные выступления и последовавшие за ними массовые беспорядки в ряде городов.

15 марта 2011 года несколько сот человек вышли на улицы Дамаска, среагировав на призыв социальных сетей (в феврале в Facebook была создана группа «Сирийская революция — 2011», призывавшая к «Дню гнева»). «Народ» требовал отмены режима чрезвычайного положения (действовал с 1962 года), реформ и отставки президента Сирии Башара Асада.

Через несколько месяцев Сирия уже превратилась в территорию горячей войны, в которой были и до сих пор заинтересованы западные мироустроители.

А спустя четыре года газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники написала, что администрация Обамы в течение нескольких лет вела секретные спецпереговоры с представителями Дамаска в поисках тех, кто был бы готов организовать военный переворот в Сирии с целью отстранения Асада.

«С самого начала США искали слабые места в режиме, которые бы они могли использовать, чтобы спровоцировать военный переворот, однако найдено их было немного», — пишет газета.

«К лету 2012 года стратегия Белого дома, целью которой было создание условий для смены режима, провалилась. США переключились на поддержку повстанцев, однако усилия наращивались слишком медленно», — пишет газета.

Разрушения Сирии удалось избежать благодаря России. Страна могла повторить судьбы Ирака и Ливии, а Асад — Саддама Хусейна и Муамара Каддафи.

В 2013 году Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции, предполагающей бомбардировки Сирии из-за «химического оружия», якобы применяемого Дамаском. Не в первый и не в последний раз российская сторона воспользовалась этим правом для защиты Сирии.

В 2015 году по просьбе Асада в Сирии началась антитеррористическая операция ВКС РФ. И когда через два года ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было практически уничтожено, стало понятно, что это не то, чего хотели в Вашингтоне.

5 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров по поводу ситуации в Восточной Гуте заявил:

«У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту «Джебхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая сейчас меняет свое наименование, но от этого суть ее не меняется, вывести из-под удара и сберечь на случай всё более откровенных планов вернуться к плану «Б», то есть попытаться сменить режим в Дамаске».

А в американской и британской прессе мы читаем, что мирных сирийцев травят хлором «бесчеловечные убийцы», посланные Дамаском. И что Россия дипломатически прикрывает эти «зверства» в Совете Безопасности ООН.

Бесконечные, находящиеся за гранью здравого смысла обвинения России и Дамаска со стороны Вашингтона лишь сильнее подчеркивают американский цинизм по отношению к сирийским мирным жителям.

