Отгремевшие 18 марта 2018 года выборы президента РФ стали для Сибири особенными. Регионы Сибирского федерального округа (СФО) показали относительно высокую явку и практически в едином порыве поддержали действующего президента РФ Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты голосования 2018

При этом на предыдущих президентских выборах картина была иной. Порой в муниципалитетах «протестной» Сибири разница в поддержке основного кандидата по сравнению со среднероссийскими показателями доходила до 20 процентов. Показательный пример — в 2004 году за Владимира Путина в среднем по РФ проголосовали 71,31% избирателей, а города Бородино, Шарыпово (Красноярский край) и Красноярск поддержали его лишь на 45,39%, 50,48% и 55% соответственно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Также сейчас политологи сходятся во мнении, что эти выборы задали очень высокую планку для всех грядущих сибирских выборов на местах. Разбираемся, почему.

Сибирь. Итоги

Самая большая по Сибири явка на выборах-2018 зафиксирована в Туве — 93,66%. Самая низкая — в Иркутской области (55,67%).

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Больше всего голосов самовыдвиженец Владимир Путин также получил в Туве — 91,98%, меньше всего — в Алтайском крае (64,66%).

Павла Грудинина (КПРФ) в Сибири активнее всего поддержали избиратели Алтайского края, отдав ему 23,67% голосов. Также его результат перевалил за 20% в Омской области (20,39%) и в Республике Алтай (20,66%). Меньше всего Грудинина поддержали в Туве (3,51%) и Кемеровской области (6,01%). За Владимира Жириновского (ЛДПР) больше всего голосов отдали в Забайкальском крае (10%), меньше всего — в Туве (1,71%).

В Республике Алтай на выборах президента 18 марта 2018 года явка составила 64,81% (в 2012 году — 67,27%). Владимир Путин получил поддержку 70,62% избирателей региона (в 2012 году — 66,87%). На втором месте Павел Грудинин — 20,66%, на третьем — Владимир Жириновский — 5,22%. Менее 1% по региону получили Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста).

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Бурятия. Явка — 75,20% (66,09% в 2012 году). За Владимира Путина свои голоса отдали 73,72% избирателей (66,20% в 2012 году). На втором месте — Павел Грудинин (14,74%). Третье место у Владимира Жириновского (6,41%). Более одного процента (1,68%) набрала Ксения Собчак. Остальные кандидаты получили менее 1% голосов.

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Тува на этих выборах стала рекордсменкой. Явка составила 93,66% (в 2012 году — 92,63%), это лучший результат не только по Сибири, но и в целом в стране. За Владимира Путина проголосовали 91,98% избирателей (на выборах 2012 года — 90%). Грудинин получил 3,51%, Жириновский — 1,71%, Собчак — 1,09%. Остальные кандидаты получили менее 1% голосов.

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В Хакасии явка на этих выборах составила 65,86% (в 2012 году — 64,73%). Здесь свои голоса в пользу действующего главы государства отдали 69,16% избирателей (в 2012 году — 58,40%). Грудинин в Хакасии получил 18,46% голосов, Жириновский — 7,18%, Собчак — 1,37%, остальные — менее 1%.

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Алтайский край. Явка — 65,4% (в 2012 году — 59,95%). За Путина проголосовали 64,66% избирателей (57,35% в 2012 году). Грудинин получил 23,67%, Жириновский — 7,12%. Собчак, Сурайкин, Бабурин, Явлинский, Титов — получили менее 1% голосов.

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Забайкальский край. Явка — 57,98% (в 2012 году — 59,97%). Владимира Путина поддержали 72,03% избирателей (в 2012 году — 65,69%), Павла Грудинина — 13,62%, Владимира Жириновского — 10%, Ксению Собчак — 1,04%. Остальные кандидаты получили менее 1%.

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Красноярский край. Явка — 60,43% (в 2012 году — 59,53%). За действующего главу государства голосовали 74,28% избирателей (в 2012 году — 60,16%), за Грудинина — 12,78%, за Жириновского — 7,39%, за Собчак — 1,61%. Остальных кандидатов поддержали менее 1% избирателей.

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В Иркутской области явка на выборах президента РФ составила 55,67% (56,03% в 2012 году). За Путина проголосовали 73,06% избирателей (55,45% в 2012 году). Грудинин получил 15,93%, Жириновский — 6,44%, Собчак — 1,21%, остальные — менее 1%.

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Кемеровская область — явка составила 83,35% (в 2012 году — 79,16%). И 85,42% избирателей отдали свой голос за кандидатуру Владимира Путина (в 2012 году — 77,19%). За Павла Грудинина проголосовали 6,01% избирателей, Владимира Жириновского — 4,97%. Остальные кандидаты набрали менее 1%.

ИА REGNUM Выборы

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Новосибирская область. Явка здесь составила 60,41% (в 2012 году — 63,26%). За Путина свои голоса отдали 71,06% избирателей, за Грудинина — 16,39%, за Жириновского — 6,58%, за Собчак — 1,62%, за Явлинского — 1,12%, за остальных — менее 1%.

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В Омской области явка составила 60,5% (в 2012 году — 61,7%). Больше всего голосов набрал Владимир Путин — 67,31%. За Павла Грудинина проголосовали 20,39% избирателей, за Владимира Жириновского — 6,24%. За Ксению Собчак — 1,54% избирателей. За Сергея Бабурина — 1,13%, за остальных — менее 1%.

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Явка в Томской области составила 59,23% (в 2012 году — 58,23%). Владимир Путин в Томской области одержал победу с результатом 71,23% голосов, улучшив свой результат выборов 2012 года (57,07%) в регионе на 14,16 процента. Второе место занял Павел Грудинин с 15,22%, на третьем — Владимир Жириновский с 6,83% голосов. Ксения Собчак набрала 2,19% голосов, Григорий Явлинский — 1,28%, остальные — менее 1% голосов.

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«Ранее протестная» Сибирь

По мнению красноярского политолога Сергея Комарицына, неожиданными на этих выборах стали несколько моментов.

«Это относительно высокая явка. Вообще говоря, она примерно такая же, как была в 2008 году, но есть всеобщее ощущение, что она сильно поднялась. И она действительно повысилась повсеместно, в том числе в проблемных территориях, к которым, в частности, относится Красноярский край. Для крупных муниципалитетов края всегда было труднодостижимой задачей преодоление 50-процентного рубежа. Даже когда существовал порог явки на президентских выборах — в Красноярске, Ачинске, Норильске, Шарыпово и так далее никак не могли дотянуть до 50%. На этот раз даже в Красноярске явка оказалась выше», — сказал политолог (уже на 18:00 по местному времени 18 марта явка по Красноярску превышала 50% — прим. ИА REGNUM ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Второй момент, по словам Сергея Комарицына, связан с результатами основного кандидата в Сибири и частично на Дальнем Востоке:

«Исторически так сложилось, что за Уралом, и особенно в Сибирском федеральном округе, разница со среднероссийскими показателями в последние 20 лет доходила до 20 процентов. В 2004 году за Путина в среднем по РФ проголосовали 71,31% избирателей, в Красноярском крае — 60,31%; в том числе в Ачинске — 52,83%; в Красноярске примерно 55%; в Железногорске — 58,44%; в Шарыпово — 50,48%; в Бородино — 45,39%. В 2008 году за Дмитрия Медведева по РФ проголосовали 70,28%; по Красноярскому краю — 62,47%, в том числе в Минусинске — 56,9%; в Зеленогорске — 55%; в Шарыпово — 55,36%; в Бородино — 51,18% и так далее. В 2012 году за Владимира Путина по РФ проголосовали 63,6%, по Красноярскому краю — 60,16%, в том числе в Красноярске примерно 54%; в Ачинске — 55,11%; в Бородино — 53,51%; в Зеленогорске — 50 процентов. Примерно такая же картина на всех федеральных выборах (и президентских, и за «Единую Россию» на думских) была и в других сибирских, и в большинстве дальневосточных регионов. Это была территория протеста все эти 20 последних лет. Только Тува выбивалась из общего списка — там показатели кремлёвских кандидатов были почти северокавказские, да ещё Кемеровская область, где за счёт мобилизации результаты приближались к среднероссийским. А на Дальнем Востоке обычно Чукотка только показывала высокую степень лояльности».

Собеседник ИА REGNUM подчёркивает, что на этот раз при результатах Путина в среднем по России в 76,69% менее 70% голосов за него отдали лишь в дальневосточных регионах (Амурская область — 67,09%; Сахалинская — 66, 92%; Еврейская АО — 67,48%; на Камчатке 69,44%; Хабаровский край — 65,78%; Приморье — 65,26%; Якутия — 64,38%), а также в трёх сибирских субъектах (Хакасия — 69,16%; Омская область — 67,31%, Алтайский край — 64,66%).

«Кроме того, в этот «клуб регионов» вошла ещё Костромская область (68,71%) — единственная на западе страны с такими результатами», — говорит политолог, объясняя, что «Сибирь подрастеряла традиционный протестный потенциал».

«Высокие результаты Путин показал даже в Иркутской области (73,06%) при коммунистическом губернаторе (Сергей Левченко — прим. ИА REGNUM ) и в Новосибирске (71,06%) при коммунистическом градоначальнике (Анатолий Локоть — прим. ИА REGNUM ). Не говоря уже о Туве (91,98%), обошедшей даже Чечню и Дагестан, и Кемеровской области (85,42%), уверенно приближающейся к показателям Северного Кавказа. Неожиданными в этом смысле стали и результаты в Красноярском крае (74,28%). И на этот раз в крае нет большого разрыва между территориями. И город Красноярск (около 74%), и остальные протестные города показали практически одинаковые результаты. Планку в 70% Путин не сумел преодолеть лишь в двух городах края — Боготоле (69,37%) и Зеленогорске (68,4%). И это новая политическая реальность для нашего края и для Сибири в целом», — считает эксперт.

При этом, по его словам, это «вовсе не означает, что в Сибири и в крае вдруг воцарилось политическое единомыслие»:

«Но, в принципе, это демонстрация достаточно эффективной пропагандистской работы федеральных властей. Вообще это был триумф официальной пропаганды. Помогла, конечно, внешнеполитическая повестка. Но, так или иначе, всеми способами — организационными, политическими, идеологическими, административными — власти удалось выполнить поставленную задачу: легитимность верховного правителя, как её понимает Кремль (то есть абсолютное большинство — около 51,5% от общего количества российских избирателей, с этим была связана установка 70\70), уверенно обеспечена. В том числе и в протестной ранее Сибири».

ИА REGNUM Выборы

«Новая эпоха выборов в России»

Политический аналитик Юрий Москвич (Красноярск) подчёркивает, что значительного повышения явки на выборах президента РФ по сравнению с 2012-м годом в Сибири не произошло:

«Однако совершенно очевиден значительный прогресс числа избирателей, проголосовавших за действующего главу государства Владимира Путина. Также совершенно очевиден провал ЛДПР и КПРФ. Это обычно успешные участники президентских выборов, но сейчас они получили меньше голосов».

Собеседник ИА REGNUM отмечает, что Сибирь в этот раз гораздо заметнее поддержала Владимира Путина, чем на прежних выборах:

«Владимир Путин по многим причинам стал своим для многих сибиряков. Гораздо более своим, чем раньше, и это очень серьёзный положительный результат всей команды президента и лично его. Есть разные гипотезы, почему так произошло. Я хочу отметить, что в регионах России нет системы эффективного социологического мониторинга о причинах того или иного голосования, поэтому многие эксперты по-прежнему работают в режиме «пол-палец-потолок». Но нельзя не обратить внимание на ряд важных моментов. Это «неистеричность», а спокойный ход этой кампании. Не было давления. А сибиряки не любят, когда на них давят, здесь им была представлена свобода выбора, агитация шла только за явку. Были созданы достаточно современные, комфортные возможности для голосования, например, это «Мобильный избиратель». С моей точки зрения, эта атмосфера могла сыграть положительную роль».

Во-вторых, по словам политаналитика, сибиряки любят конкретные вещи, действие, а не слова:

«Мне показалось, что команда президента пришла на эти выборы с достаточно большим количеством конкретных достижений. И это касается не только международной повестки, но и внутрироссийской, региональной. Отчётливо стало ясно, что время менять президента ещё не настало, он достаточно позитивен, и результаты объективны. Очень многие сибиряки поверили тем словам, которые были очень чётко обозначены, о развитии социально-экономической сферы в стране. С моей точки зрения, этому предшествовали конкретные меры».

Юрий Москвич считает, что президент России «чётко продемонстрировал, что он не только президент Москвы, Санкт-Петербурга и центральной России». И одним из самых ярких примеров стал Красноярск:

«Принято очень давно ожидаемое решение для красноярцев, которое было поддержано во время визита Путина в феврале очень по-деловому и спокойно, как это и полагается в Сибири. Короткое обсуждение и конкретные меры. Это невероятно важная проблема — экологическая (горожане страдают от режимов «чёрного неба», когда над Красноярском опускается густой смог и становится трудно дышать — прим. ИА REGNUM ). Город буквально требовал решить эту проблему, Виктор Толоконский (экс-губернатор Красноярского края, ушёл в отставку в сентябре 2017 года — прим. ИА REGNUM ) не справился. А теперь к этому подключился президент и дал конкретные поручения. Уже идёт конкретная работа».

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«Второе — это давнее желание красноярцев иметь метро. И это теперь тоже поддержанный властями проект. Это очень спокойный деловой разговор о будущем Красноярска после Универсиады-2019 и о необходимости развития целого комплекса услуг для построенного большого аэропорта, о котором почему-то мало говорят, но это очень серьёзный шаг вперёд. Одним словом, президент продемонстрировал, что он решает конкретные проблемы, в том числе и сибиряков. А раньше в Сибири были установки, что федеральная власть не замечает проблем регионов, только забирая деньги и ничего не давая взамен. Было мнение, что президенту не до Сибири», — рассуждает политический аналитик.

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«Путин выстроил многовариантную выборную кампанию, кто-то за него проголосовал как за президента, обращающего внимание на регионы. Кому-то пришлось по нраву, что он так защищает нашу страну, ведя серьёзный разговор с Западом. Он не говорит сибирякам, что нет денег и надо подождать, он говорит: «Давайте работать». И за это сибиряки его считают своим. Конечно, так настроены не все, и есть люди, которые до сих пор не доверяют президенту, но, как говорится, лёд тронулся, доверие растёт. И это положительный момент», — отметил Юрий Москвич.

Он также обратил внимание на то, что технология проведения этой президентской кампании очень сильно повлияет на технологии проведения последующих выборов в Сибири.

«У нас в крае это сентябрьские выборы губернатора и депутатов горсовета. Придётся очень сильно поработать и врио губернатора Александру Уссу, и его команде, и партиям, которые сейчас получили «холодный душ». Им тоже нужно становиться своими для избирателей, тем более что позитивный пример теперь есть. Наступает новая эпоха выборов в России. И прежние методы — карусели, демагогия, популизм — должны быть заменены серьёзными делами по конкретным направлениям. Для всех ясно, что избиратель ждёт новой высокой планки этих выборов», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Мартовские выводы и сентябрьские выборы

2018 год станет для Сибири весьма насыщенным в политическом смысле. В марте отгремели выборы президента, а в сентябре сибиряки будут выбирать губернаторов Омской области, Красноярского края, Новосибирской области, Хакасии. Также в ряде сибирских регионов состоятся выборы депутатов парламентов — в Иркутской области, Бурятии, Хакасии, Забайкалье, Кемеровской области. Пройдут выборы в горсовет Красноярска. А жителям Новокузнецка (Кузбасс) предстоит выбрать главу города.

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Как пройдут и с какими результатами завершатся эти выборы, покажет время. Однако уже ясно, что скучно сибирякам не будет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах президента РФ за Владимира Путина проголосовали 56 433 927 человек — 76,69%. Павел Грудинин получил 8 659 666 голосов (11,77%), Владимир Жириновский — 4 155 168 (5,65%), Ксения Собчак — 1 238 180 (1,68%), Григорий Явлинский — 769 751 (1,05%), Борис Титов — 556 880 (0,76%), Максим Сурайкин — 499 369 (0,68%), Сергей Бабурин — 479 037 (0,65%).

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