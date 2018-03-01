«Чёрный снег» и «чёрное небо» Красноярска: Путин ничего не забыл

Красноярск, , 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин, обозначив в своём ежегодном послании Федеральному собранию экологические приоритеты, упомянул город Красноярск, где, по его словам, выпадает «чёрный снег».

По мнению красноярского общественного деятеля, председателя общественного экологического движения «Чистый край» Евгения Ходоса, это хороший знак для страдающего от экологических проблем города.

Собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что Красноярск добился привлечения внимания федеральных властей. Он добавил, что «чёрный снег», о котором говорил Владимир Путин, это результат «чёрного неба». Так в Красноярске называются периоды неблагоприятных метеоусловий, когда над городом нависает густой смог. В 2017 году в Красноярске было зафиксировано 43,5 дня под «чёрным небом».

«Первый шаг к решению проблемы — это начать о ней говорить. Когда о проблеме говорит президент — это хороший знак. Полагаю, внимание Москвы может стать дополнительным стимулом для краевых, муниципальных властей всерьёз заниматься решением проблемы «чёрного неба» над Красноярском», — резюмировал Евгений Ходос.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 1 марта, президент РФ Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию. В том числе он обратил внимание на проблемы экологии.

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«На всей территории России мы должны обеспечить высокие стандарты экологического благополучия», — заявил президент.

Также он напомнил о других крупных индустриальных центрах, где из-за смога люди не видят солнца — Череповец, Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк.

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Напомним, в 2017 году жители Красноярска дважды выходили на митинг «За чистое небо». В марте к акции протеста присоединились порядка 2 тысяч человек, в декабре — около 700 человек. На апрель текущего года запланирован третий митинг. Горожане и местные экологи считают, что экологическое состояние в краевом центре ухудшают промышленные предприятия, ТЭЦ и транспорт.

7 февраля 2018 года Владимир Путин посетил Красноярск, где в том числе провёл совещание по экологической проблематике. 24 февраля стало известно, что глава государства поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву разработать и утвердить комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Красноярске.

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