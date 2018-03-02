«Ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока станет Северный морской путь» — с такими словами президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию вчера, 1 марта. «Арктическая» задача государства — сделать Севморпуть «по-настоящему глобальной, конкурентной транзитной артерией». Без чего она не может быть выполнена и кто получит максимальные выгоды от нового вектора развития страны?

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

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Грузопоток без «Лидера» невозможен

«Мы строим современные атомные ледоколы. Наш арктический флот был и остаётся, и будет самым мощным в мире», — в этих словах президента звучит как подтверждение первичной роли госкорпорации «Росатом» в развитии Арктики, так и гарантия того, что масштабное обновление ледокольного флота страны всё же произойдет.

К 2025 году, по словам Владимира Путина, грузопоток Севморпути возрастёт в 10 раз — до 80 млн тонн. На недавней встрече 28 февраля президента с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым были высказаны практически те же цифры. Тогда Лихачёв сообщил президенту следующие результаты подсчетов: объем перевозок на растущие рынки Юго-Восточной Азии с 2030 года составит не менее 70 млн тонн в год. И таких показателей не добиться без новых ледоколов.

Напомним, сейчас на Балтийском заводе в Петербурге строятся три ледокола проекта 22 200 — атомоходы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» мощностью 60 мегаватт, которые придут на смену своим устаревшим предшественникам. «Росатом» считает, что эту серию нужно увеличить до пяти ледоколов, но пока идея подтверждения не получила.

Iceberg.sp.ru Макет атомного ледокола «Лидер»

Более интересным является вопрос о строительстве уникального по своим характеристикам ледокола мощностью в 120 мегаватт «Лидер». И, похоже, проекту действительно быть — иначе как России остаться безоговорочным лидером в Арктике без одноименного ледокола? Теперь стоит ожидать целый ряд решений. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года финансирование «Лидера» было исключено из федеральной программы развития Арктики. Рассматривается вопрос реализации проекта по модели государственно-частного партнерства, но пока частные инвесторы о своей готовности участвовать в строительстве «Лидера» не заявляли.

Кроме того, «Росатом» настаивает на том, что «Лидеров» должно быть три — по-другому полноценную проводку судов в восточном направлении не обеспечить.

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Не все мечты сбываются

Цель в 80 млн тонн обозначена, но при нынешнем инфраструктурном развитии российской Арктики достичь ее к 2024 году невозможно. Поэтому вполне понятно, что за словами президента последуют федеральные вложения в перспективные арктические проекты. Некоторые из них, отметил Владимир Путин, уже получили развитие:

«Уже запущен ряд масштабных индустриальных проектов в Арктике. Они отвечают самым строгим экологическим стандартам. Укрепляем научную, транспортную, навигационную, военную инфраструктуру, что позволит надёжно обеспечить интересы России в этом стратегически важном регионе», — сообщил президент.

Примером из числа необходимых стране проектов является строительство 707-километровой железнодорожной магистрали «Северный широтный ход», которая соединит восточную и западную части Ямало-Ненецкого автономного округа. Распоряжение о старте концессионной процедуры строительства широтного хода было подписано 22 февраля премьер-министром Дмитрием Медведевым. Начало стройки не за горами — согласно прогнозам, старт будет дан в конце 2018-го или начале 2019 года.

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Атомный ледокол «Ямал»

Логичным выводом из слов Владимира Путина о рекордном развитии грузопотока СМП может стать ускорение реализации проекта строительства железнодорожной линии Бованенково — Сабетта. Эта дорога в 170 км призвана увеличить инвестиционную привлекательность «Северного широтного хода» и фактически обеспечит для новой магистрали выход к Севморпути. Но строительство ветки до Сабетты, вполне возможно, будет идти на китайские деньги: в начале года китайская компания China Railway Construction Corporation проявила открытый интерес к проекту и на данный момент занимается его анализом. По мнению некоторых экспертов, инвестиции из Китая — возможность, на которую России стоит согласиться для ускорения развития своих северных территорий.

Еще одним регионом-лидером по привлечению инвестиций станет Мурманская область. Свое развитие получат портовые мощности, которыми обладает столица региона, поскольку на сегодняшний день Мурманск остается самой удобной и ключевой точкой на северной акватории России. Будет реализован и проект Мурманского транспортного узла, которому сейчас сильно мешает отсутствие четкой модели финансирования. Однако важность проекта для страны вполне способна пересилить бюрократические неувязки.

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Главы регионов Арктической зоны России, безусловно, восприняли послание президента как гарантию государственного внимания к макрорегиону. Как пишет телеграм-канал «Капитан Арктика», «дальше всё зависит от расторопности представителей губернаторского корпуса: насколько они сумеют продать центру свои проекты как необходимые для развития российской Арктики». Стоит сказать, удается это далеко не всем.

Kremlin.ru Игорь Орлов

Слова президента о перспективах развития транспортной инфраструктуры оптимистично воспринял глава Архангельской области Игорь Орлов. В разговоре с ТАСС он вновь напомнил о двух отложенных в долгий ящик проектах — железнодорожной магистрали «Белкомур» и глубоководном участке морского порта Архангельск.

«Мы предлагаем построить железнодорожную магистраль «Белкомур» с развитием структур в наших прибрежных территориях — Ненецком автономном округе (НАО), Архангельской и Мурманской областях — чтобы обеспечить транзит грузов: с одной стороны — отправка по Северному морскому пути, с другой — прием их для центральной части страны», — сообщил Игорь Орлов.

Проект «Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) в список приоритетных не входит: это ясно хотя бы потому, что, кроме региональных лидеров Республики Коми и Архангельской области, о нём никто не вспоминает. Более того, правительство Коми еще в конце 2017 года приняло решение о продаже своей части акций АО «Белкомур» и уже дважды продлевало сроки аукциона по причине отсутствия покупателей. Данная железная дорога не имеет подтвержденной достаточной грузовой базы, к тому же упирается в замерзающий, недостаточно развитый порт.

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Углубление дна в архангельском порту теоретически сделало бы эту точку удобной для отправки различных видов грузов на судах с осадкой до 14,5 м и дедвейтом до 74,3 тыс. тонн. Но друг без друга две идеи — глубоководный участок порта в Архангельске и «Белкомур» — теряют свои и без того неочевидные перспективы.

Belkomur.com «Белкомур». Путепровод на перегоне «Разъезд Ертом».

В повестку развития Арктики никак не ложится еще один проект — строительство порта Индига в Ненецком автономном округе (НАО). Как уже сообщало ИА REGNUM, эту идею отстаивает врио губернатора НАО Александр Цыбульский, не преминул он повториться и после выступления Владимира Путина. Однако эксперты транспортной отрасли потребности в этой точке не видят: виной всему отсутствие инфраструктуры и трудовых ресурсов, поскольку в скромном поселке Индига проживает чуть более 600 человек.

Россия развернулась в арктическом направлении, и уверенность в этом дальше будет только крепчать. Но это вовсе не значит, что теперь каждому арктическому субъекту достанется по порту и железной дороге. Выбор, куда направить государственную поддержку, будет остановлен на тех проектах, в которых стратегическая необходимость и экономическая выгода будут очевидны.