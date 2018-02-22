Ненужная дорога: за акциями «Белкомура» опять никто не пришел

Виктория Бабаева, , 20:08 — REGNUM

Прием заявок на участие в аукционе по продаже пакета акций АО «Белкомур» завершен сегодня, 22 февраля. Продление сроков приема заявок не принесло результатов уже во второй раз — на аукцион снова никто не вышел. Сегодня на сайте министерства имущественных и земельных отношений Республики Коми появилась информация о том, что сроки приема заявок продлены в третий раз — до 26 марта 2018 года.

Решение о продаже своей части акций правительство Республики Коми приняло с надеждой, что это поможет привлечь инвестора и даст стимул для развития и финансирования инфраструктурного проекта. Прием заявок был открыт 14 декабря 2017 года. Одним из основных претендентов на покупку акций была китайская компания «Поли Технолоджи», которая ранее проявляла интерес к проекту. В сентябре 2015 года «Поли Технолоджи» подписала с компанией ОАО МК «Белкомур» соглашение о совместной реализации строительства магистрали. Китайская сторона в лице той же «Поли Технолоджи» озвучивала идею инвестирования проекта глубоководного порта в Архангельске, без которого грузы, проходящие по «Белкомуру» (если не появятся другие варианты), не смогут выйти на маршруты Северного морского пути.

В конце 2017 года губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что в акциях «Белкомура» заинтересованы два потенциальных инвестора, но не из-за рубежа. «Я знаю, кто является двумя интересантами в этой покупке, мы встречались с ними. Могу вас заверить, что это не иностранные компании», — отметил Орлов. Он также подчеркнул, что выход на аукционную продажу акций компании не делается без потенциальных интересантов и говорит о том, что компания интересна, у нее есть перспектива.

Но как показали два прошедших месяца, интерес к «Белкомуру» не столь высок, как предполагалось. Несмотря на это, чиновники продолжили амбициозно заявлять о перспективности проекта, и особую активность проявили снова представители Архангельской области. Как сообщил на Российском инвестиционном форуме в Сочи заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, финансовая модель строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» проходит последние стадии согласования, и она уже получила одобрение правительства Российской Федерации и Совета Федерации. Он также сообщил, что в ближайшее время этот вопрос будет направлен в комиссию по развитию железнодорожного транспорта.

«Я уверен, что в ближайшее время мы её пройдем, и дальше уже пойдёт практическая реализация этого проекта. При этом «Белкомур» вписывается в инициативу китайского правительства «Один пояс, один путь». Инициатива направлена на интеграцию евразийских стран и предусматривает создание транспортных и экономических коридоров», — отметил замгубернатора.

Область проявляет заинтересованность в реализации «Белкомура» в первую очередь из-за проекта глубоководного порта в Архангельске, конечной точке магистрали. Однако сегодня у строительства порта в Архангельске больше минусов, чем плюсов — это и мелководье, и постоянно меняющееся устье Двины, тяжелая ледовая обстановка и неудобная береговая линия для крупного порта. Эксперты отмечают, что строительство такого объекта будет стоить больше, чем сам «Белкомур». К тому же проект нового порта не входит и в проект Архангельской опорной зоны — главного документа, по которому можно судить о стратегии развития арктических территорий региона вплоть до 2025 года. Тем временем в Минтрансе уже четко дали понять, что амбиции регионов не являются поводом для запуска масштабных инфраструктурных проектов.

«Всегда должна быть экономическая эффективность. Деньги, которые вложены в строительство железной дороги, должны в конце концов вернуться. Я не говорю, что это должно произойти завтра, но сперва нужно понять, а надо ли нам это? Такой здравый подход начинает преобладать в разработке инфраструктурных проектов в Арктике», — об этом заявил Виталий Клюев, директор Департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса России в ходе международной конференции «Арктика-2018» в Москве.

В отношении «Белкомура» как раз возникает вопрос — зачем вкладывать финансирование в железную дорогу, если она не имеет достаточной грузовой базы (РЖД приступила к проектированию северного обхода Перми), к тому же упирается в замерзающий, недостаточно развитый порт?

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Попытка любыми средствами запустить строительство «Белкомура» связана с тем, что создание железнодорожной магистрали предполагает существенный приток финансирования. Пока арктические территории находятся только в процессе развития, северные регионы борются за инвестиции, предлагая различные проекты, укрепляя связи с заинтересованными лицами. Кто победит в этой гонке, станет известно совсем скоро.

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Справка ИА REGNUM : «Белкомур» (Белое море — Коми — Урал) — проект строительства железнодорожной магистрали соединением Архангельск — Сыктывкар — Соликамск (Пермский край). Эта идея возникла еще в 1930-е годы: железная дорога должна была напрямую соединить регионы Сибири и Урала со стратегическими предприятиями на севере СССР и выйти в порт Архангельск. До сих пор проект так и не реализован.

Межрегиональная акционерная компания «Белкомур» была учреждена в 1996 году решением трех субъектов Российской Федерации (Республика Коми, Архангельская область и Пермский край). Основными акционерами межрегиональной компании «Белкомур» являются регионы-учредители в лице региональных агентств по управлению имуществом: Республика Коми (48,32%), Архангельская область (19,81%) и Пермский край (9,42%), а также предприятия и учреждения (22,45%). Необходимый объем инвестиций на создание железнодорожной магистрали «Белкомур» предварительно оценивается в 251,5 миллиарда рублей. Срок реализации — около 30 лет.