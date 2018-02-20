Мурманский транспортный узел: развязать нельзя разрубить

Александр Шимберг, , 18:51 — REGNUM

На западном берегу Кольского залива продолжается реализация проекта развития Мурманского транспортного узла. В рамках проекта должны быть построены угольный порт «Лавна» с возможностью перевалки 18 млн тонн угля и автомобильные и железнодорожные подходы к порту. Проектируемый порт развивает ООО «Морской торговый порт «Лавна», которое до сих пор является 100%-ной собственностью Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Порт Лавна

В декабре 2017 года ГТЛК и представители Минтранса заявляли, что ожидают завершения сделки по приобретению 75% минус одна акция порта трейдером Mercuria Energy Trading SA в конце 2017 — начале 2018 года. И хотя еще только февраль и формально подписание соглашения зависит от согласования с правительством, по данным некоторых экспертов, перенос сроков подписания связан не только с этим. Представители Mercuria настаивают на вхождении в проект инвестора с российской стороны, который должен приобрести оставшиеся 25%, а самое главное, обеспечить в последующем порт ресурсной базой. Неоднократно в прессе назывался как возможный партнер «Востокуголь», но компания в проект на данный момент не вошла.

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Возможно, угольные компании беспокоит неопределенность будущего угля как топлива на мировых рынках. В Европе не первый год осуществляется целенаправленная политика на снижение потребления угля и замену его экологически чистыми источниками энергии. Китай, оставаясь крупнейшим потребителем угля, тоже закрывает станции на угле и развивает альтернативную энергетику. Конечно, потребность в угле остается высокой, но на дальнюю перспективу у угольщиков нет такой уверенности и, возможно поэтому, нет желания вкладываться в инфраструктурные объекты с большим периодом окупаемости, которыми, несомненно, являются порты.

Транспортные подходы

Строительство подходов к порту ведется Федеральным казенным учреждением «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» («Ространсмодернизация»). На недавнем совещании в Мурманске с участием замминистра транспорта РФ Алана Лушникова отмечалось, что проект развивается в основном по плану, хотя жители Мурманска в социальных сетях напоминают, что ранее ряд объектов транспортных подходов подрядчик обещал сдать еще в 2017 году, а пока приходится в аэропорт добираться на одном из участков по временной дороге не лучшего качества.

На совещании вопросы финансирования не поднимались, но эти вопросы одни из важнейших. Еще 16 августа в Калининграде при проведении совещания, посвящённого перспективам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада Российской Федерации, министр транспорта Максим Соколов докладывал президенту о перспективах развития Мурманского транспортного узла. На этом же совещании утверждалось, что проект будет развиваться с помощью инфраструктурной ипотеки.

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Вопрос казался решенным, процедура утвержденной, что позволило продолжить строительство, несмотря на недостаток бюджетных средств для полного финансирования объекта.

Однако 2 февраля появляется письмо замминистра финансов Андрея Иванова с критикой инфраструктурной ипотеки, и Минфин предлагает свой вариант финансирования инфраструктурных проектов. Вопрос стал предметом споров на Сочинском инвестиционном форуме. Пришлось вмешиваться председателю правительства Дмитрию Медведеву и давать поручения Минэкономразвития и Минфину в недельный срок найти устраивающее всех решение.

А пока министерства придумывают, как правильно привлечь частные деньги в инфраструктурные проекты, возникает вопрос, а на какие средства строятся подходные пути в рамках проекта развития Мурманского транспортного узла до сего времени? Наверняка за бюджетные, так, может, пора прекратить упоминать мифическое в большинстве случаев частно-государственное партнерство и признать, что в конечном итоге за мишурой из красивых терминов стоит только государственное финансирование или государственные гарантии.

Для нормального завершения всех компонентов Мурманского транспортного узла необходимо придать дальнейший импульс формированию пула акционеров для порта — это в большей степени задача Минтранса, а также определиться со схемой финансирования и гарантиями по строительству подходов — Минфин и Минэкономразвития, причем оба вопроса достаточно срочные, иначе сроки реализации проекта, заявленные Минтрансом (2020 год), не будут соблюдены.