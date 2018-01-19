Северный широтный ход: будущее дороже денег

Анна Горохова, Виктория Бабаева, , 22:07 — REGNUM

Реализация проекта «Северный широтный ход» начнется в 2018 году. Об этом министр транспорта России Максим Соколов сообщил на встрече с членами Комитета по транспорту и строительству Государственной думы России 11 января. Проект, внесенный в правительство в конце 2017 года, был отмечен на высоком уровне. В ходе ежегодной пресс-конференции президента России, которая прошла 14 декабря 2017 года, Владимир Путин подчеркнул важность арктических проектов. Акцент был сделан как раз на «Северном широтном ходе» (СШХ).

От Сталина до Путина

Железнодорожная магистраль «Северный широтный ход» протяженностью 707 км будет построена в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и объединит западную и восточную части региона. Важной функцией новой магистрали также станет соединение станции Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. Фактически СШХ свяжет Ямал — самую перспективную часть российской Арктики — с Уралом, Северо-Западом и центром страны.

На Ямале уже существует железнодорожная сеть, которая представляет собой два несвязанных участка Северной и Свердловской железных дорог. Из них непосредственно к СШХ относится участок Коротчаево — Новый Уренгой — Пангоды — Старый Надым.

Эта дорога строилась еще при Сталине — так называемая 501-ая стройка или «Трансполярная магистраль». Масштабный проект должен был протянуться от Баренцева моря до Чукотки, но строился только небольшими фрагментами, которые через некоторое время пришли в негодность.

Но в связи с освоением газовых месторождений приполярной части Западной Сибири в 1980-х железными дорогами в Арктике заинтересовались добывающие компании.

К 2003 году Россия вернулась к мысли о единой магистрали в ЯНАО. Вскоре встал ребром вопрос развития промышленности и транспорта Ямала и Уральского федерального округа. Тогда и был разработан проект под названием «Северный широтный ход». Сегодня СШХ включен в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года, и на него возлагают большие надежды.

«Северный широтный ход» сократит плечо доставки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути», — заявил Владимир Путин.

В ЯНАО хранится более 20% всего мировых запасов газа, добычу которых ведут крупные компании — «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» и «Новатэк». СШХ снимет транспортные ограничения региона, сократит расстояния доставки грузов, предоставит доступ к портам в европейской части России.

Наибольшую пользу СШХ принесет глубоководному порту Сабетта, который уже является основным для перевалки нефти и газа с проекта Ямал СПГ (Новатэк и Total) по Севморпути. По итогам 2017 года Сабетта стала абсолютным лидером России по росту грузооборота — объём перевалки за год вырос на 280,7% по отношению к 2016 году (с 2,85 млн тонн до 7,9 млн тонн).

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Но для большего успеха главному ямальскому порту необходима реализация другого проекта — строительства железной дороги от Бованенково до Сабетты, которая увеличит грузовую базу порта еще на 25 млн тонн.

Китайцы стремятся к Сабетте

Правительство ЯНАО в 2015 году подписало соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству новой железнодорожной линии Бованенково — Сабетта. Частным партнером стала российская компания «ВИС ТрансСтрой», которая обязалась создать проект и обеспечить строительство. Дорога призвана увеличить инвестиционную привлекательность «Северного широтного хода».

Ветку Бованенково — Сабетта будут использовать для своих промышленных перевозок только нефтегазовые компании, которые ведут деятельность на этой территории. Протяженность дороги составит 170 км. Бованенково — Сабетта идет практически параллельно «Северному широтному ходу», но за счет уже имеющейся между ними линии Обская — Бованенково — Карская дороги станут единой цепью. А значит, линию Бованенково — Сабетта можно считать заключительным звеном в проекте СШХ, который обеспечит для новой магистрали выход к Севморпути.

Именно соединение железнодорожного и морского маршрутов привлекло внимание китайских инвесторов. На прошлой неделе, 14 января, китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) подписала соглашение о партнерстве с «ВИС». Как ранее сообщало ИА REGNUM, CRCC выработает конкретные предложения для оптимальной реализации проекта. Группа специалистов уже в ближайшее время прибудет в Россию для детального изучения документации и площадки будущей магистрали.

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Несколько лет назад, когда разговор о реализации СШХ поднимался в очередной раз, в пользу иностранного присутствия в проекте звучали слова о возможности транзита товаров из Китая по Северному морскому пути.

«Северный широтный ход даёт возможность выхода на Севморпуть и формирования еще одного коридора Север-Юг. Если мы его дальше продолжим, то возможен транзит через Россию китайских грузов», — заявлял в 2015 году вице-президент РЖД Александр Мишарин. По его мнению, СШХ — потенциальное направление китайского мегапроекта «Нового Шелкового пути».

Однако по словам Андрея Карпова, председателя совета директоров ООО «ДОРН», о транзите товаров Китай в данном случае не думает, так как прямого транспортного доступа к СШХ у страны нет. Эксперт уверен, что китайская компания захочет принять участие не только как консультант при подготовке проектной документации, но и в строительстве линии Бованенково — Сабетта. А значит, Китай видит в этом проекте очередную возможность привлечения собственных компаний к работе за рубежом.

«Появление китайцев в подготовке проектов на Ямале — это показатель того, что у России не хватает финансовых возможностей на реализацию всех важных для освоения Арктики идей, — считает Андрей Карпов. — Конечно, в идеале нужно справляться своими силами, но поскольку «Северный широтный ход» является для государства значимым, то взаимодействие с иностранными коллегами неизбежно».

За чей счет маршрут?

«Северный широтный ход» будет реализован на сложных условиях концессии. РЖД и «Газпром» планируют реконструировать собственные отрезки СШХ, которые существуют с 1980-х годов (часть линии от Пангоды до Коротчаево в 188 км принадлежит РЖД, «Газпрому» — участок Надым — Пангоды длиной 104 км).

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ЯНАО частично профинансирует строительство 2,5-километрового моста через Обь в районе Салехарда и Лабытнанги — сумма составит порядка 8 млрд рублей. Ранее эксперты оценивали строительство такого мостового перехода не менее чем в 60 млрд рублей. Где Ямал найдет оставшиеся средства, объявлено не было. Известно только, что власти округа получат федеральный грант в размере 10 млрд рублей, хотя еще в марте 2017 года объявленный размер гранта из бюджета государства был в три раза больше. Однако правительство Ямала заявило, что решением государства не расстроено, поскольку важность проекта для региона неоценима.

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Общий объем средств, которые должны быть направлены в проект, пока оценен в 236 млрд рублей. Кто станет основным инвестором, который заново проложит большую часть пути Обская — Салехард — Надым (вложит в строительство 113,1 млрд рублей и получит дорогу в эксплуатацию на 35 лет), — пока неизвестно. СМИ пересказывают сведения из анонимных источников: в конкурсе на главную долю в проекте победила компания «Спецтрансстрой» — один из крупнейших подрядчиков РЖД. Она согласилась приобрести долю от 25% + 1 акция до 50% + 1 акция, уточняет собеседник издания «Ведомости». Юрий Рейльян, директор компании, пока официально не подтвердил информацию.

Строительство СШХ, согласно сегодняшним оценкам, должно завершиться к 2022 году. Но у линии останутся перспективы продолжения, о которых еще в 2005 году упоминал Владимир Путин. Имеется в виду продолжение железнодорожного маршрута линией Коротчаево — Игарка — Дудинка. Эта часть соединит Ямал с севером Красноярского края, который также входит в Арктическую зону России. Порт Дудинка — крупнейший в Сибири, обеспечивает в первую очередь перевозки «Норильского никеля». Порт круглогодично связан с Мурманском и Архангельском, а в период летней навигации — с Красноярском и Диксоном. Таким образом, при самом позитивном раскладе новая железнодорожная сеть свяжет многие морские порты и выведет к ним предприятия, расположенные вдалеке от Севморпути.

Сроки окупаемости «Северного широтного хода» составят почти 30 лет. Но, как считает Андрей Карпов, окупаемость подобного транспортного проекта — не первый критерий оценки его важности с точки зрения государственных интересов:

«Инфраструктурные проекты, особенно в России — протяженной континентальной стране, — все долгоиграющие и в лучшем случае окупаются в длительной перспективе. Понятно, что рассуждения об их окупаемости неизбежно, если мы привлекаем частный капитал. Но мы должны понимать, что для нашей страны куда более значима стратегическая важность. На данный момент СШХ нужен России гораздо больше, чем, например, проект «Белкомур». Поэтому его реализация состоится вне зависимости от подобных прогнозов».

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