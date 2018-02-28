Ледокол «Лидер»: разорение бюджета или вопрос престижа?

Александр Шимберг, , 19:17 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля встретился с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачёвым.

Из довольно объемного круга вопросов, поднятого Алексеем Лихачевым на встрече, начато обсуждение было с арктических вопросов, и в первую очередь со строительства атомных ледоколов.

Руководитель Росатома, отметив, что прогнозы на перевозку по Северному морскому пути к 2030 году составляют не менее 70 миллионов тонн в год на восточном направлении, на растущие рынки Юго-Восточной Азии, подчеркнул: «Это требует от нас добавления к трём уже строящимся универсальным ледоколам мощностью 60 мегаватт на Балтийском заводе ещё двух универсалов, строительства небольшой флотилии ледоколов средней мощности».

Ледокол «Лидер»

Был поднят вопрос строительства ледокола «Лидер». По мнению Лихачева, вопрос о начале строительства должен быть принят в конце этого года. «Лидер» — перспективный российский ледокол с ядерной силовой установкой мощностью 120 МВт на валу. По задумке проектировщиков, этот ледокол должен обеспечить круглогодичное сообщение в восточном направлении по Северному морскому пути.

Алексей Лихачев, обсуждая с президентом РФ ледокол «Лидер», отметил: «И самая главная, ключевая задача — обеспечение движения во льдах с коммерческой скоростью, в двухметровых льдах, со скоростью не менее 10—12 узлов в час».

Такой уникальный ледокол — в мире таких не существует на сегодняшний день — позволит нам развивать освоение северных месторождений такими темпами, которые сегодня находятся в планах у наших недропользователей, в первую очередь у компании «Новатэк».

Из преимуществ проектируемого ледокола — его увеличенная ширина корпуса, позволяющая проводить за собой крупнотоннажные транспортные суда дедвейтом более 100 000 т и шириной более 50 м.

С проектом ледокола «Лидер» не всё так просто. Данный ледокол необходим не просто для ледовой проводки судов и хождения на Северный полюс, с этим прекрасно справляются и действующие ледоколы. «Лидер» должен уметь держать скорость примерно 10 узлов в двухметровых льдах. Кроме того, корпус будущего ледокола должен быть шире корпуса танкера класса «Афромакс», чтобы суда спокойно проходили за ним. Кроме того, один ледокол такого класса не решит проблему с проводкой кораблей. Нужно как минимум запускать серию из трёх ледоколов.

Вопрос по «Лидеру»: кто будет финансировать его строительство?

Технический проект готов, в ЦНИИ им. Крылова проведены моделирование и натурные испытания в специальном бассейне. Стоимость судна, по разным оценкам, составляет от 70 до 90 млрд рублей (а в случае серии из трёх кораблей соответственно в районе 200 млрд руб.). Для сравнения: головной атомный ледокол «Арктика» (который был спущен на воду в 2016 году) обходится в 37 млрд рублей.

В апреле 2017 года финансирование «Лидера» было исключено из Госпрограммы развития Арктики. В декабре 2017 на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики предлагалось рассмотреть реализацию проекта на основе государственно-частного партнерства. С частной стороны пока инициатив поучаствовать в проекте нет, государство в одиночку тоже пока не хочет финансировать ледокол. «Новатэк» (один из потенциальных интересантов перевозки углеводородов в восточном направлении) в одиночку не сможет осилить финансирование, его финансовые показатели в прошлом году и так снизились из-за ввода в строй нового завода «Ямал-СПГ» и ряда других причин. Другие госкорпорации и ресурсные компании тоже отмалчиваются. Говорить об иностранных инвесторах вряд ли приходится и из-за общей ситуации во взаимоотношениях России и Запада, и в практически нулевой заинтересованности грузоперевозчиков в транзите грузов по Северному морскому пути.

Очевидно, именно о нахождении приемлемых вариантов финансирования говорил Лихачев, говоря о необходимости к концу года решить вопрос о начале строительства «Лидера». Конечно, кроме финансовой стороны, необходимо выбрать и место строительства. Если с финансированием вопрос будет решен, то начнется борьба между верфями за право получения заказа — а география возможной реализации проекта велика — от дальневосточной «Звезды» до петербургского «Балтийского завода».

В общем, вопрос строительства «Лидера» — это вопрос престижа страны, и, скорее всего, даже при до конца не очевидных экономических основаниях строительства «Лидера» политические причины одержат верх, и в конце года найдут вариант финансирования, скорее всего, при основательной поддержке государственного бюджета либо напрямую, либо госгарантиями и обязательством погашения банковских процентов государством в случае заемного финансирования проекта.