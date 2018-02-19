В Омске, судя по всему, поставлена жирная точка в «этилмеркаптановом скандале». И поставил её не кто иной, как нынешний руководитель региона — врио губернатора Омкой области Александр Бурков. Несколько дней назад он заявил, что источник выбросов, тревоживших горожан с марта прошлого года, уже не установить.

Kremlin.ru Александр Бурков

Это заявление шокировало омичей, которые считают, что их травили, а виновнику этой ситуации всё сходило с рук.

Простят ли жители города-миллионника Буркову капитуляцию перед «омским зловонием», станет ясно уже в этом году. Степень доверия горожан к врио губернатора покажут сентябрьские выборы главы региона. Однако, по мнению омских экологов и политологов, последствием подобных заявлений станет то, что немалая часть жителей Омска потеряет веру в справедливость и доверие к региональной власти.

Год этилмеркаптана

История под названием «Омское зловоние» началась ещё при прежнем губернаторе области — Викторе Назарове. В марте 2017 года (между прочим, 2017 год был объявлен Годом экологии в России — прим. ИА REGNUM ) омичи начали массово жаловаться на удушливый запах, распространяемый в городе.

Читайте также: «Травят»: омичи вновь пожаловались на запах газа и головные боли

Описывая происходящее в соцсетях, омичи в выражениях не стеснялись, заявляя, что их травят. По их словам, пахло так, как будто где-то произошла утечка газа. На волне огромного общественного возмущения к проверке приступили правоохранительные и надзорные органы. 10 марта 2017 года стало известно, что по факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 251 УК РФ — «Загрязнение атмосферы»). Было установлено, что едкий запах появился из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха — прим. ИА REGNUM ), концентрация которого была превышена в 400 раз.

Читайте также: Неприятный запах в Омске обернулся уголовным делом

Возмущение омичей росло как снежный ком. Тем временем и городские, и областные власти утверждали, что виновника выбросов найдут и накажут. Но время шло, виновника выбросов так и не нашли. Или, по мнению горожан, найти не захотели.

Дошло даже до проклятий в адрес властей. По крайней мере, об этом заявил председатель регионального Заксобрания Владимир Варнавский:

«Год экологии, все за неё бьются, а омичи кроме проклятий нас больше никак не поминают».

Читайте также: Омичи проклинают власть за плохую экологию

«Существуют предположения, что Виктор Назаров был связан некоторыми элитными договоренностями с представителями нефтегазового комплекса в Омской области. Соответственно, это не давало ему возможностей, хотя были все полномочия, решить вопрос с выбросами», — сказала в ноябре прошлого года политолог Инна Ветренко. В то же время она предположила, что Александр Бурков, назначенный врио губернатора Омской области 9 октября, свободен от всех договоренностей с элитами, соответственно, есть шанс на положительный исход этой ситуации.

Ninara Железнодорожный вокзал Омска

«Устранить слабые места»

Таким образом, омичи надеялись, что с приходом Буркова справедливость восторжествует и виновник выбросов будет найден. Сам врио губернатора эту надежду активно подпитывал, делая громкие заявления по экологической проблеме Омска.

Через несколько дней после своего прибытия в регион Бурков велел начать служебное расследование в отношении Александра Винокурова, который тогда был министром природных ресурсов и экологии региона. В конце октября Винокуров ушёл в отставку с этой должности. По официальной версии пресс-службы облправительства, уволился он по собственному желанию. Однако горожане сошлись во мнении, что Винокуров поплатился за «этилмеркаптановый скандал».

Читайте также: «Омское зловоние»: полетели первые головы

С октября 2017 года Александр Бурков сделал не одно заявление, касающееся «омского зловония». В частности, в январе он сказал, что «события прошлого года показали неэффективность существующей системы противодействия экологической угрозе». Он также подчеркнул, что нужно «устранить слабые места», и сделать всё, «чтобы ситуация прошлого года не повторилась в нынешнем».

Читайте также: «Омское зловоние». Власти твердят о борьбе за экологию, но будет ли толк?

Однако по-настоящему взбудоражило омичей «свежее» высказывание врио губернатора, сделанное 16 февраля на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, о том, что источники выбросов этилмеркаптана в Омске уже не установить.

«С таким опозданием невозможно выявить виновника этих выбросов. Если они [надзорные органы] тогда не определили, то как сегодня мы можем назвать [виновника]», — цитирует Буркова ТАСС.

При этом врио губернатора заверил, что сейчас власти региона направляют буквально все усилия на предупреждение таких ситуаций. В частности, он отметил, что в течение года в Омске появится центр оперативного мониторинга экологической обстановки.

Слова Буркова вызвали в городе большой общественный резонанс.

«Вот они, приоритеты нашей власти. Главное со стула не упасть», — прокомментировал подписчик паблика «Типичный Омск».

«Наша бюрократическая система (скорее) сдохнет от отравы, чем сдвинется с места. Для чиновников страшнее потерять место, чем годами травить миллионы человек», — добавляет омич.

«А выбросы тем временем продолжаются», — подчёркивает жительница Омска.

Ninara Омск. Вид на Иртыш

Кто унюхал этилмеркаптан?

Впрочем, горожане заподозрили неладное ещё в декабре 2017 года. Тогда вице-губернатор области Татьяна Вижевитова, по сообщениям местных массмедиа, «выразила недоумение» по поводу «омского зловония». Она спросила, почему все решили, что омичей травят именно этилмеркаптаном.

«Откуда вообще появилось такое наименование: этилмеркаптан? Кто это название вообще первым назвал? Кто? Скажите, пожалуйста, кто это впервые назвал, кто придумал? Кто у нас такой выдающийся химик, который носом придумал этот этилмеркаптан?» — наперебой цитировали Вижевитову омские издания. В то же время она отметила, что «рано или поздно» власти всё-таки найдут источник выбросов.

Очень цинично в этой связи выглядит февральское сообщение регионального минприроды об итогах Года экологии в регионе.

Чиновники от минприроды заявили, что «совместными усилиями с крупными предприятиями Омской области в 2017 году добились заметных результатов в разных направлениях по улучшению экологии региона». Тут вам и реализованное строительство очистных сооружений на ТЭЦ-5, и возведение новых очистных сооружений закрытого типа на «Газпромнефть — Омский НПЗ», и переход на новую систему организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, и строительство мусороперерабатывающего комплекса на территории Ленинского округа города Омска мощностью 40 тыс. тонн. Напомнили в министерстве и о других мероприятиях. И никто не спорит, что эти мероприятия важны, но не упомянуть ни словом об экологическом скандале, сотрясавшем регион в Год экологии, это просто высший пилотах чиновничьего умения замалчивать проблемы.

Тема закрыта

По мнению омского политика и общественного деятеля Сергея Кондакова, заявление врио губернатора о том, что источник выбросов этилмеркаптана уже не установить, — это «не что иное, как крушение надежд, что виновных выведут на чистую воду».

«По сути, врио губернатора закрыл тему выбросов в Омске. Загрязнение атмосферы происходит регулярно в массовом порядке многими предприятиями из-за отсутствия контроля и полной безнаказанности. Подобные заявления приведут к тому, что немалая часть жителей Омска потеряет веру в справедливость и доверие к региональной власти», — сказал он.

Профессор Омского государственного университета путей сообщения (ОмГУПС) Сергей Костарев подчеркнул, что отношение к Александру Буркову после такого заявления «точно не улучшится».

«Хотя врио губернатора мог сразу разобраться с ситуацией и выбрать иную стратегию поведения, а не доверять тем чиновникам, которые обманывают омичей постоянно», — отметил собеседник ИА REGNUM.

«О том, что источник меркаптана не найдут, я говорил уже через несколько дней после того, как омичи ощутили запах. Так и получилось, несмотря на обещания губернаторов и чиновников. Дело в том, что момент выброса и момент, когда мы почувствовали в городе вонь, разделены во времени. То есть когда мы почувствовали вонь, выброс мог уже прекратиться, а вычислить источник невозможно, так как атмосфера — очень непостоянная среда. Единственный вариант — если кто-то из тех, кто знает, укажет на место и предъявит доказательства. Но такого человека, видимо, не нашлось», — резюмировал Сергей Костарев.

Омск. Иртышские ворота

Омский политолог Андрей Рудаков считает, что, «с огромной долей вероятности, руководству региона было прекрасно известно, кто отравлял воздух в Омске».

«Вероятнее всего, властям также прекрасно известно, кто в центре города сбрасывает огромные объёмы горячей воды. Но как в первом, так и во втором случае им может быть выгодно тянуть время, чтобы люди привыкли, устали от новостей по данным темам и со временем стали готовы услышать фразу «уже никого не найти». Бурного возмущения спустя год ждать не приходится, а с виновника произошедшего можно получить какие-либо выгоды за прекращение «поисков», — прокомментировал Андрей Рудаков.

Здесь стоит напомнить, что в Омске вот-вот может разразиться ещё один экологический скандал. Этой зимой прямо в центре Омска около Ленинградского моста на Иртыше образовалась огромная полынья, которая не замёрзла даже в аномальные январские морозы до минус 40 градусов. Омичи в соцсетях предположили, что кто-то сбрасывает в реку странные стоки повышенной температуры. Власти пообещали разобраться в ситуации, но, помимо привычных обещаний, никакой конкретики горожане так и не услышали.

Читайте также: Омская аномалия. Кто «вскипятил» Иртыш?

Лишь в прокуратуре заявили о том, что в пробах сточных вод, поступающих в Иртыш в районе Ленинградского моста из ливневого коллектора, было обнаружено превышение содержания предельно допустимой концентрации солей аммония в четыре раза.

Читайте также: Омская аномалия: незамерзающий Иртыш исследователям не даётся

Более того, по словам первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Александра Матненко, полынья на Иртыше — явление «далеко не сегодняшнего дня». Он подчеркнул, что полыньи образуются на реках, похожих на Иртыш, именно у мостов. Однако горожан это заявление не удовлетворило, они утверждают, что полынья подобного размера, простирающаяся на сотни метров в длину и ширину, в городе раньше не появлялась.

Читайте также: «Кипящий» Иртыш напугал омичей, а чиновников — нет

Ninara Омск. Набережная Иртыша

А воз и ныне там

Омичи устали от обещаний властей «найти и наказать» ещё в прошлом году. В октябре 2017 года ушёл в отставку Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 года. Врио руководителя региона стал уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков. Приехав в регион 11 октября, он своей активностью продемонстрировал решимость начать работать и решать проблемы. И у омичей появилась надежда на то, что проблемы в регионе начнут решаться. В том числе они возлагали надежды на решение экологической проблемы, которая, по иронии судьбы, в полную силу проявилась именно в Год экологии.

Читайте также: Омску предрекают экологическую катастрофу и социальный бунт

Однако, как говорится, воз и ныне там.

«И ведь с завидным упорством они (чиновники) там думают, что весь народ дураки, и только они умные», — написал подписчик паблика «Омск Live», комментируя недоумение Вижевитовой по поводу этилмеркаптана.

Уже совсем скоро, в сентябре 2018 года, в Омской области состоятся выборы губернатора. И простят ли омичи Букову его заявление, поставившее точку в «этилмеркаптановом скандале», станет ясно уже осенью.