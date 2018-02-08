«Кипящий» Иртыш напугал омичей, а чиновников — нет

Омск, , 16:39 — REGNUM Огромная незамерзающая полынья на Иртыше в центре Омска, которая по сей день вызывает беспокойство у горожан, стала предметом обсуждения на специальном совещании. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 февраля, в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, совещание состоялось 7 февраля.

По словам первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Александра Матненко, полынья на Иртыше — явление не новое:

«С полыньей мы имеем дело уже много лет, это явление далеко не сегодняшнего дня».

Он также подчеркнул, что полыньи образуются на реках, похожих на Иртыш, именно у мостов:

«Мосты сказываются сами по себе на образовании полыньи. Появляется искусственный объект в естественном водоёме. Разумеется, меняется и течение. Кроме того, нужно понимать, что в городе есть целая система водовыпусков, температура может отличаться от той, что в Иртыше».

Напомним, о незамерзающей полынье у Ленинградского моста омичи сообщили ещё в конце декабря 2017 года. Но настоящее беспокойство она вызвала у горожан в январе 2018 года, после того, как не замёрзла в лютые морозы, доходившие до минус 40 градусов.

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Настораживает горожан ещё и то, что полынья имеет просто огромные размеры, простираясь на сотни метров в длину и ширину. А ещё она парит, создавая эффект «кипения» Иртыша.

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Между тем на совещании 7 февраля из уст доктора биологических наук Ольги Баженовой прозвучала информация, что это «обычное явление».

«Мы тут не можем ни на парниковый эффект, ни на глобальное потепление ссылаться», — сказала она.

Баженова добавила, что это не только природный фактор, а «природно-антропогенный», так как возникла полынья из-за построенных мостов. Это, в свою очередь, привело к изменению скорости течения, турбулентности. Таким образом, по её словам, высокая вероятность появления полыньи возникает «и из-за инженерных конструкций».

Начальник управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии Омска Юрий Соловьев заявил, что в районе полыньи никаких выбросов конденсата либо других сбросов не наблюдается. Поэтому «остаётся лишь вариант естественного происхождения» полыньи. Соловьев подчеркнул, что из-за опор моста образуется гидрологический эффект — тёплые воды со дна реки поднимаются вверх у опор.

Подытоживая, Матненко отметил, что нужно провести изучение дна в районе образования полыньи, «используя специальные средства».

В целом участники совещания сошлись во мнении, что причины незамерзания реки связаны не со сбросами в Иртыш, а с мостом.

Однако выводы участников совещания омичам пришлись не по нраву.

«Похоже, нас считают за идиотов!» — пишет один из подписчиков паблика «Омск Live».

«Все года [Иртыш] замерзал, а в этом какая-то турбулентность!!!» — возмущается ещё одна подписчица.

«Хм, сомнительная теория, ведь, ну, не могут тёплые потоки воды так далеко распространяться от опор моста. Да и странно то, что сначала были новости о том, что превышен хим. элемент, препятствующий замерзанию воды, а сейчас турбулентность. А также настораживает следующее… Почему раньше такого не было?! А тут раз, и за один год такое огромное пятно!» — пишет омич.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, более решительные заявления по поводу загадочной полыньи на Иртыше ранее сделали областные власти.

«Создавайте под своим руководством, как мэр, межведомственную комиссию, включайте в её состав минприроды, Роспотребнадзор, природный надзор. Проведите работу по оценке ситуации с точки зрения установления собственников сточных труб, чьи это коллекторы. Это же вопрос здоровья омичей. Кто в реку сбрасывает, что и в каком объёме. Если это не природное явление. А так как у нас есть данные о том, что в воде превышена предельно допустимая норма по солям аммония, то это о чём-то говорит, и всё это в реку. А дальше — в водозабор в сёлах? Это ж нешуточное дело. Нужно сделать комплексную проверку», — сказал в январе врио губернатора региона Александр Бурков, обращаясь к мэру Омска Оксане Фадиной.

В прокуратуре Омской области в конце января ИА REGNUM сообщили, что в пробах сточных вод, поступающих в Иртыш в районе Ленинградского моста из ливневого коллектора, обнаружено превышение содержания предельно допустимой концентрации солей аммония в четыре раза.

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