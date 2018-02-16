Информационная повестка Нижегородской области на этой неделе была насыщенной, особенно по части кадровых вопросов. Ушёл из правительства одиозный вице-губернатор Роман Антонов, был переназначен министром правительства — полпредом губернатора в областном парламенте Денис Бакиев.

ИА REGNUM Бульвар на ул. Маршала Рокоссовского, Нижний Новгород

Не всё спокойно было в верхушке многострадального Фонда капремонта области — здесь всё никак не могут определиться с руководителем. 12 февраля был назначен новый врио Геннадий Дурдаев. Новичку, еще даже не успевшему освоиться в новом кабинете, припомнили все его предыдущие места работы, особенно в роли «антикризисного управляющего» трёх крупных предприятий, ставших в итоге банкротами.

Врио губернатора Глеб Никитин анонсировал начало активной фазы стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, и вкупе с рокировками в команде его рейтинг на «бирже губернаторов» сразу же пополз вверх. Поговаривают, что впервые после назначения в сентябре 2017 года. Не обошла своим вниманием общественность и оформление постоянной «прописки» главой области, отметив, что это подтверждает, что Глеб Никитин в области всерьёз и надолго, и уже не «варяг».

Обсуждали нижегородские СМИ и тонкий ход нового мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, который не стал раскачивать скандал с победой в бюджетном тендере компании, где он некогда был совладельцем. Он предложил ЗАО «Кофебук» расторгнуть контракт. Но если ход с тендером «баллы» мэру накинул, то улицы города, превратившиеся в опасный для здоровья каток, их тут же скинули. Не помог и запущенный по инициативе Панова проект #антиснег. Хотя жалобы от жителей в соответствующую группу в соцсетях идут активно. Этого не отнять.

На уходящей неделе не обошлось и без политико-уголовных событий. Районный суд продлил вице-спикеру Законодательного собрания, экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину срок содержания под стражей до 18 мая 2018 года, не выпустив под домашний арест. Не помогли рекомендации знаменитостей, обещание уплаты 50 млн рублей залога и благодарственные письма. Следствие считает, что политик, чья семья уже живёт за пределами страны, может последовать за ними, а то и оказать давление на свидетелей по делу, фигурантом которого он является. Многочасовые прения сторон закончились не в пользу защиты.

Подготовка столицы региона к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 не обходится без кочек: власти города переживают, что не успеют с ремонтом фасадов, а отели завышают цены.

И, наконец, говоря об итогах недели, нельзя не уделить внимание визиту ЦИК РФ в Нижний Новгород. Гости из Москвы на встрече с главами районов и представителями ТИК рекомендовали «избегать малейших подозрений в использовании административного ресурса» на предстоящих выборах главы государства.

В общем, Нижегородская область и под большим катком, и на большом катке — во всех смыслах слова.

ИА REGNUM Глеб Никитин

Кадры решают

Рейтинг врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, приступившего к своим обязанностям в сентябре 2017 года, на «бирже губернаторов» пошёл вверх.

В комментариях проекту «Замполит» пресс-служба главы региона объясняет позицию в рейтинге появлением надежды «у дольщиков жилого комплекса «Новинки Smart City», которые уже заждались своих квартир», передачей из федеральной собственности в областную уникального здания «Банка Рукавишникова», которое долгие годы ветшало и разрушалось, пока шли споры, кому же его восстанавливать.

«ПАО «Орёлстрой» выразил готовность рассмотреть реализацию проекта по завершении строительства этого жилого комплекса. Строительство планируется в пределах земельного участка площадью 133 га, переданного по обращению главы Нижегородской области Глеба Никитина из федеральной в региональную собственность. В ближайшее время будет проведена полноценная строительная экспертиза, подготовлен детализированный сметный расчёт, а также разработана «дорожная карта» по завершению строительства проекта», — отметили в пресс-службе, уточнив, что по зданию банка, являющегося архитектурной жемчужиной города, «точка в споре поставлена», и «теперь министерство культуры Нижегородской области разработает концепцию использования этого здания, основой которой, по мнению Глеба Никитина, должна быть культурная компонента».

Ещё одной причиной роста рейтинга Никитина назвали переход в активную фазу Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.

«На днях глава региона Глеб Никитин встретился с руководителями экспертных групп по разработке этого программного документа. В разработке стратегии принимают участие около 400 экспертов как федерального, так и регионального уровня. Кроме того, по поручению главы региона, при формировании Стратегии будет учитываться мнение нижегородцев. Основа главного документа, по которому Нижегородская область будет развиваться в ближайшие годы, должна быть готова к апрелю текущего года», — отметили в пресс-службе.

Обсуждение «Стратегии 2035» прошло 13 февраля 2018 года. На нём Никитин отметил, что приоритетами должны стать повышение качества жизни, экономическая специализация региона и инновационная инфраструктура.

Поговаривают, что уход Романа Антонова с поста заместителя главы правительства региона также сыграл свою роль в росте рейтинга врио губернатора.

О том, что Антонов написал заявление по собственному желанию, стало известно в начале недели.

«Заявление господина Антонова уже подписано. По одной из версий, решение уволиться было принято в связи с претензиями к работе внутриполитического блока правительства со стороны полпредства президента в Приволжском федеральном округе (ПФО). Якобы полпреда президента Михаила Бабича не устроило то, как Нижегородская область готовится к предстоящим выборам», — написала тогда газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в пресс-службе регионального правительства.

Официального документа об уходе Антонова на сайте правительства области найти не удалось, но и страница, где должна быть его биография, уже пуста.

Напомним, Роман Антонов работал заместителем губернатора по внутренней политике с 2015 года, когда регионом руководил Валерий Шанцев, отправленный в отставку главой государства в 2017 году.

«Антонов ушёл — как говорят, после ревизии всех предвыборных мероприятий и большого числа вопросов к ним. За выборы теперь отвечает Любарский (Роман Любарский, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области с 4 февраля 2016 года — прим. ИА REGNUM). Уход Антонова за месяц до выборов ставит всё в интересное положение: что бы ни случилось, винить будет некого — прежний ответственный заранее ушёл, новый лишь недавно назначен», «Очевидно, что Глеб Никитин уже успел оценить компетенции каждого из шанцевских замов в работе и смог построить собственное мнение об их роли в нижегородской политике», «Роман Антонов воспринимался частью элит именно как альтернативный центр принятия решения, а учитывая его независимое и конфликтное поведение, влияние на местных силовиков и информационную политику — он стал играть деструктивную роль», — написали нижегородские телеграм-каналы.

Стоит отметить, на прошлой неделе глава региона поднял ещё один кадровый вопрос. Он переназначил Дениса Бакиева на пост министра правительства — полномочного представителя губернатора в Законодательном собрании, а еще ранее руководителем аппарата правительства назначил Александра Щёлокова.

«Глеб Никитин переназначил в правительство ещё одного нижегородца — Дениса Бакиева. И получилась довольно странная ситуация — Роман Антонов уходит, а трое его прямых заместителей — Бакиев, Любарский, Щёлоков — остаются. При этом они не просто замы, они — члены его политической команды. И здесь возникает противоречие — если были претензии к Антонову, то не может не быть претензий к этой троице. Ну, просто по определению. Хотя, как я уже говорил, к каждому из них лично отношусь с симпатией и считаю профессионалами. Не является ли сохранение «антоновской троицы» некой договорённостью между замом губернатора и врио губернатора? — пишет в своём телеграм-канале главный редактор газеты «Комсомольская правда-Нижний Новгород» Андрей Вовк. — При этом я лично считаю, что Бакиев не подходит на должность полпреда в Заксобрании. Он себя никак не проявил, и там должен быть другой, более понятный депутатам человек. А Денису Бакиеву пора дать новый участок работы, например, единым мэром Дзержинска».

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Обсуждали на неделе и новое место постоянной регистрации Глеба Никитина в Нижегородской области.

«Лодка теорий и фантазий анонимных каналов, певших нам о временности назначения Никитина, разбилась о факт. Врио губернатора региона получил постоянную прописку в Нижегородской области, так что официально его планы о том, чтобы «стать нижегородцем», реализованы», — отметил канал «Нижегородская стрелка».

Телеграм-канал «Сорокин хвост» согласен с этим и добавляет, что «всё-таки не временщик», отметив, что всё же «это жест, и довольно красноречивый».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Экс-мэр Сорокин: от депутатства до СИЗО

15 февраля 2018 года Нижегородский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 18 мая 2018 года зампредседателя Законодательного собрания области, бывшему мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину. Для суда аргументы следствия оказались весомее, чем защиты, и майские праздники, а также день рождение дочери политик отметит за решёткой.

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Судебные баталии были в этот день затяжными — слушание длилось более пяти часов. За это время адвокаты Сорокина, задержанного по делу о взятке 19 декабря 2017 года, представили поручительства от известных политиков, артистов, а также экс-губернатора Валерия Шанцева, родственники политика предложили залог в 50 млн рублей. Следствие было неумолимо и настаивало на сохранении ареста, но отнюдь не домашнего, как просил сам Сорокин. Ссылался следователь на то, что политик, чья семья уже живёт за пределами страны, может скрыться в ту же сторону.

Возник во время процесса и курьёзный случай. Защита, зачитывая благодарности, включила в список и благодарность одного из детсадов за покупку кипятильника. Но даже это не помогло Сорокину отправиться домой.

Нижегородские СМИ писали, что итог судебного заседания был прогнозируем, никто не отпустил бы обвиняемого ждать окончания следствия дома.

«Дело Сорокина может стать хорошим «ситом», через которое реально перетряхнуть практически всех, находившихся вблизи руля и денег НН в последние годы», «к маю количество арестованных увеличится. Слухи о том, что он заключил сделку и его отпустят — остались слухами, а даже если он что-то там кому-то подписал, то это не местное дело, оно федеральное. Тут даже Шанцев не договорится», — звучали мнения в разных телеграм-каналах.

Напомним, дело, по которому Олег Сорокин проходит обвиняемым, началось еще в 2012 году, когда он был мэром. Тогда по результатам торгов 14 земельных участков общей площадью 453 га, предназначенных под комплексное жилищное строительство в Советском районе Нижнего Новгорода, были переданы ООО «Инградстрой», учредителем которого является ООО «Старт-Строй». Среди учредителей последнего присутствует супруга Сорокина.

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ЗАО «Вектрон» попытался оспорить аукцион. Следствие считает, что по поручению Сорокина его знакомый передал взятку руководству ЗАО, чтобы те свернули спор. Речь идёт о сумме в 1 млн долларов. Посредники были задержаны, но причастность политика не была доказана. А сам он в комментариях нижегородским СМИ в те годы окрестил это провокацией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательного участка

Выборы: избегать даже подозрений

В преддверии выборов президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года, Нижний Новгород посетили два члена ЦИК России — Антон Лопатин и Евгений Шевченко. 13 февраля они выступили перед председателями территориальных избирательных комиссий, главами районов. Были в программе визита и иные мероприятия, но среди основных — выступление и встреча с Глебом Никитиным, на которой обсуждался вопрос создания Ситуационного общественного центра. Последний должен стать площадкой для рассмотрения спорных ситуаций, возникающих в ходе избирательного процесса.

Отмечается, что на выборах в Нижегородской области будут работать порядка 2,5 тыс. общественных наблюдателей, из которых около 1,5 тыс. — иностранные гости. Более половины избирательных участков оснастят видеокамерами, которые будут транслировать не только картинку, но и звук. При этом на встрече с членами ТИК гости из Москвы акцентировали внимание, что камеры не должны быть направлены на потолок, их зона внимания — столы комиссии, ящик для бюллетеней и место подсчёта.

Шла на встрече речь и о нарушениях.

«Независимо от того, что вы сделаете, 99% ваших действий кто-то может назвать административным ресурсом. Если есть хоть малейшие опасения, лучше от них отказаться», — цитирует слова Антона Лопатина газета «Коммерсантъ».

Он также уточнил, что в случае конфликта нужно привлекать членов Общественной палаты, так как её планируется задействовать на предстоящих выборах.

Высказывались на встрече и опасения по большому числу иностранных наблюдателей, что планируют в этот день быть в Нижегородской области. Мол, они могут «из любой мелочи раздуть скандал на международном уровне».

Напомним, в качестве кандидатов на пост президента РФ, который будет избираться 18 марта, ЦИК РФ зарегистрировал восемь человек.

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ИА REGNUM Нижегородские тротуары лучше обходить по обочине

Ход конём мэра Панова и «большой каток»

«С такими компаньонами никаких врагов не надо!» — писали неделю назад нижегородские телеграм-каналы, рассказывая о победе бывшей фирмы мэра в муниципальном тендере.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода провела аукцион на организацию питания официальных лиц и делегаций до 25 декабря 2018 года. Начальная цена на 80 обедов и столько же ужинов была заявлена в 492 тыс. рублей, но победитель — ЗАО «Кофебук» согласился оказать услугу за 442 тыс. рублей.

Тонкость заключалась в том, что ЗАО ранее наполовину принадлежало Владимиру Панову. Этот факт стал известен широкой общественности, и на мэра посыпалась критика.

«Мог ли Владимир Панов не понимать, что госконтракт городской администрации с учрежденной им компанией «Кофебук» нанесет серьезный урон его репутации как нового прогрессивного мэра, который ратует в том числе за честные, конкурентные закупки? Вряд ли он не понимал этого», — писал телеграм-канал «Сорокин хвост», предполагая, что «Панов просто был не в курсе, не отследил контрактную работу своих компаньонов», «потому что так подставляться ради 400 тысяч бюджетных рублей значит подстрелить самого себя на взлёте».

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Остальные комментаторы также сходились во мнении, что 400 тыс. рублей не стоят того урона, что может получить репутация градоначальника. Вероятно, именно под давлением общественности мэр предложил своему бывшему партнёру контракт расторгнуть. На неделе стало известно, что отношения администрации и ЗАО «Кофебук» прекращены по обоюдному согласию сторон.

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«Владимир Панов знатно обелился в нижегородском информационном поле. Посоветовавшись с юристами, он договорился с ЗАО «Кофебук» о расторжении контракта на организацию питания официальных делегаций в Нижнем Новгороде. «Кофебук» ранее был его, но Панов отказался от бизнеса и стал мэром. Появление такой новости ему явно было не в руку. Этот поступок оценили все!» — тут же написал телеграм-канал «Горький Нижний».

Против Панова на этой неделе между тем сыграла стихия и коммунальные службы города, не помогла даже созданная по его инициативе группа администрации в соцсети с хештэгом #Антиснег. Горожане тут же засыпали её жалобами, но ситуация на городских дорогах остаётся и по сей день напряжённой.

«Нижний Новгород по причине бездействия городских коммунальных служб превратился в один большой каток. Травмпункты города переполнены пострадавшими. Для любителей статистики: количество пострадавших нижегородцев в этот зимний период в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за медицинской помощью в связи с травмами обратилось в Нижегородской области уже более 5 000 человек, большинство пострадавших — в областном центре, — сообщил 14 февраля один из областных телеграм-каналов. — В Нижнем Новгороде невесело шутят, что тендер на 2 миллиарда рублей по уборке снега и льда выиграло ООО «Апрель».

13 февраля 2018 года глава администрации Московского района Владимир Кропотин объехал подведомственную территорию и отметил, что «погодная обстановка сложная, поэтому сегодня главная задача — устранить последствия снежно-дождевой погоды».

«В связи с тем, что противогололедные материалы при температуре ниже десятиградусной отметки применяются только как средство против скольжения, необходимо максимально использовать дневную солнечную погоду для удаления подтаявшей наледи около входных групп подъездов и на внутридворовых проездах», — заявил он, поручив подчинённым «внимательно относиться к обращениям и оперативно устранять все нарекания, поступающие как в группе «Антиснег — Нижний Новгород» в Фейсбуке, так и на дежурные телефоны».

И, к слову, эти выходные — 17 и 18 февраля — Гидрометцентр России обещает Нижнему Новгороду снежными.

Ржавые трубы

Многострадальный фонд капремонта: кто ж возглавит?

Уже несколько лет нижегородский Фонд капитального ремонта не сходит со страниц местных СМИ. То нарушения многочисленные найдут, то депутаты заявят, что в фонд нужно прокуратуру поработать отправить, а то и вовсе заявят о провале всей программы. В этот раз причиной внимания общественности стали очередные кадровые рокировки. Чуть больше года на посту врио руководителя фонда отработал бывший глава областного минстроя Владимир Челомин, назначенный в конце января 2017 года, столько же до него «протянул» и Сергей Протасов, к которому образовалось много претензий. И вот в феврале 2018 года стало известно, что Челомин уволился, а на его место с поста главы УФАС Костромской области с 12 февраля «прислан» выходец из Нижегородской области Геннадий Дурдаев.

Интрига заключается в том, что после того как стало известно о предстоящем уходе Челомина, собеседование на его место начал проходить Владимир Никифоров — заместитель главы фонда.

Он с 5 февраля даже успел побыть в статусе исполняющего обязанности и пройти тестирование на знание законов, недобрав всего два балла до максимально возможных. В местных СМИ появилась информация, что Никифоров сам отказался от должности и не стал проходить следующие этапы конкурса на неё.

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Назначенный вместо него Дурдаев вызвал много вопросов у нижегородских экспертов. На официальном сайте фонда в его биографии указано, что кроме руководства антимонопольным ведомством, он ранее занимал руководящие посты на предприятии «Заря» в г. Дзержинске (с 1998 года), в крупных компаниях Нижнего Новгорода — АО «Завод «Электромаш», хладокомбинат «Заречный» (в 2000—2004 годах).

Телеграм-канал «Нижегородский эксперт» отметил, что «на нижегородской земле он прежде всего «антикризисный управляющий» завода «Заря» в Дзержинске, хладокомбината «Заречный» и завода «Электромаш», и «все три предприятия — банкроты».

Отметим, в единой базе о банкротствах указано, что нижегородский ФГУП «Завод «Электромаш» признано банкротом решением Арбитражного суда Нижегородской области от 10 сентября 2009 года. Очередной отчёт конкурсного управляющего назначен на 21 февраля 2018 года.

ЧМ-2018

FIFA 2018: цены вверх, а «шея в мыле»

В Нижегородской области идёт активная подготовка к предстоящим матчам чемпионата мира по футболу FIFA 2018, но не обошлось без скандалов и некоторой доли паники в голосе чиновников.

В первую очередь отличились нижегородские отельеры, загнавшие область в ТОП-5 регионов по числу гостиниц, где чаще всего завышают цены на номера на даты чемпионата. Соответствующие данные обнародовал на этой неделе Ростуризм, выявив шесть таких случаев в области, а превышение было в интервале от 2,5 до почти 130%.

Сами же отельеры в комментариях нижегородским СМИ отрицают завышение цен со своей стороны, кивая в сторону систем бронирования.

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На этой же неделе прошло заседании комиссии по строительству думы Нижнего Новгорода. На ней участники высказали опасения, что запланированный ремонт фасадов «гостевого маршрута» могут не успеть завершить в срок. Ведь финишировать работы надо 15 мая 2018 года, но на календаре середина февраля, а к ним еще никто не приступал.

Председатель постоянной комиссии гордумы по развитию города, строительству и архитектуре Андрей Дранишников отметил, что «вызывает сомнения возможность найти необходимое количество подрядчиков в столь короткие сроки» и сумм, выделенных на ремонт каждого из фасадов, явно недостаточно. Последнее также может оттолкнуть подрядчиков от контракта.

В планах нижегородских властей — отремонтировать фасады 265 зданий, 252 из которых — многоквартирные дома, на что выделят почти 279 млн рублей. А вот 19 аварийных строений ремонтировать не будут, а просто спрячут за фальшфасадами, чтобы не мозолили глаза гостям. На это потратят 9,2 млн рублей. Хотя и в первом списке есть те дома, которые могут попасть под снос, но то уже будет после чемпионата, и власти «подумают об этом завтра».

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