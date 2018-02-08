ЦИК определил окончательное число кандидатов на выборы-2018

Москва, , 13:48 — REGNUM В избирательном бюллетене на президентских выборах 18 марта 2018 года будет восемь кандидатов. Об этом 8 февраля сообщила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

На заседании комиссии Памфилова отметила, что все восемь кандидатов на высший должностной пост России прошли регистрацию в ЦИК.

«Теперь нам ясно, что в избирательном бюллетене будет восемь кандидатов. Зарегистрированных кандидатов», — подчеркнула Памфилова.

Также руководитель ЦИК пожелала всем прошедшим предварительный этап политикам успеха и отметила, что Россия «достойна выборов высокого уровня».

Своим постановлением ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента Российской Федерации. В образце бюллетеня все восемь кандидатов перечислены по алфавиту.

На первой позиции — Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), второй номер — у Павла Грудинина (КПРФ), третий — председатель ЛДПР Владимир Жириновский, четвертым в списке значится самовыдвиженец Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), шестой — у Максима Сурайкина («Коммунисты России»), седьмой — у Бориса Титова («Партия роста») и восьмой — у Григория Явлинского («Яблоко»).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы государства в Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Большинство жителей России, согласно последним опросам, считают, что уровень явки на предстоящих выборах будет выше, чем в 2012 году.

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Всего принять участие в выборах президента России готовы принять участие 79,3% жителей России. В начале 2018 года это показатель составлял 78,5%.

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