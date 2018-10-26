Год назад, 14 февраля 2017 года 68-летний губернатор Рязанской области Олег Ковалев досрочно покинул пост, уступив место 45-летнему депутату Госдумы от Калужской области Николаю Любимову. Перемены были восприняты местными жителями с ликованием: Николая Любимова считают одним из авторов экономического чуда в Калужской области, а потому и в Рязани на него возлагались особые надежды. На выборах губернатора, которые прошли в сентябре 2017 года, за назначенца проголосовало более 80% избирателей. О том, как изменилось отношение к новому губернатору, что ему удалось сделать, а что пока остается невыполненным — в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

От первого лица

Год на посту — дата знаменательная. Николай Любимов не смог ее пропустить, зачитав в преддверии годовщины первое в истории Рязанской области Послание главы региона. Правда, кому было адресовано это послание, так и осталось неясным: в зале собрались депутаты, общественные деятели, муниципальные служащие, то есть все те, кто и так бывает на различных мероприятиях губернатора. Послание, в котором содержались итоги первого года на посту губернатора и призыв прийти на выборы 18 марта, транслировалось в прямом эфире местного телеканала и в социальных сетях.

Николай Любимов подробно остановился на нескольких моментах. В первую очередь это привлечение инвестиций. За 2017 год сумма вложений в экономику региона составила 51 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2016 году. Всего было заключено 18 соглашений. В 2018 году планируют привлечь не менее 100 млрд рублей — договоренности о заключении соглашений на 40 млрд рублей уже есть.

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Kremlin.ru Николай Любимов

Также глава региона похвастался и успехами в агропромышленном комплексе. В 2017 году в регионе собран рекордный урожай зерна — более 2 млн тонн. Впервые за много лет удалось увеличить поголовье крупного рогатого скота, а объем производства молока составил 350 тысяч тонн. Планируется каждый год увеличивать этот показатель на 5%. Решение задачи вполне реально, уверен губернатор, особенно учитывая, что уже подписаны соглашения о создании девяти животноводческих комплексов на 22 тысячи голов.

Кроме того, Николай Любимов отметил изменения и в социальной сфере. В 2017 году построено 11 социальных объектов, например, школа в Рязани на 1,1 тысячи мест, детские сады, Центр единоборств, физкультурно-оздоровительный комплекс в Кораблино и другие.

«В 2018 году должны быть построены детская школа искусств в микрорайоне Недостоево Рязани на 500 мест, Дом культуры на 400 мест в селе Екшур Клепиковского района. Инженерной и транспортной инфраструктурой должны быть обеспечены не менее 200 земельных участков, предоставленных многодетным семьям, разработана проектная документация на строительство главного лечебного корпуса онкодиспансера. Наряду с новыми объектами мы продолжим при поддержке федерального центра строительство комплекса БСМП на 540 мест в Рязани. Все эти социально значимые проекты находятся под моим личным контролем», — сказал глава региона.

Отдельно остановился губернатор на проблеме обманутых дольщиков, заявив, что сейчас в области остается 20 проблемных домов, в 2017 году удалось достроить 11 объектов.

Также темами послания стали внедрение «бережливого производства» и цифровая трансформация региона, которая должна произойти в 2018 году.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

Зарплаты больше, но меньше

Большинство из тем, которые были подняты в рамках послания, так или иначе обсуждаются в регионе с самого начала губернаторства Николая Любимова.

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Например, об утроении инвестиций Любимов заявлял еще перед выборами, тогда же — и о решении проблем обманутых дольщиков. Майские указы то и дело назывались в качестве «приоритетной задачи» регионального правительства.

Многое сделать удалось. Например, в части исполнения майских указов. По данным Росстата, сейчас в регионе средние зарплаты бюджетников почти доросли до того уровня, о котором говорил президент. Так, в январе — декабре 2017 года педагоги дошкольных образовательных учреждений области в среднем получали 22,6 тысячи рублей, школьные учителя — почти 26 тысяч, преподаватели учреждений начального и среднего профессионального образования — 24,9 тыс., а преподаватели вузов — 44,3 тыс. рублей. Социальные работники получают 20,6 тысячи рублей, сотрудники учреждений культуры — 23,2 тысячи.

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Похожая ситуация и с зарплатами медицинских работников: врачи получают в среднем по 38,8 тысячи рублей, сотрудники среднего медперсонала — по 21,5 тысячи, подкачали только зарплаты санитаров — пока в среднем только 15,7 тысячи.

При этом здесь не обошлось без скандалов. К примеру, ранее в СМИ появилась информация о том, что в одной из больниц региона врачей переводят на половины ставок, обязанностей у них меньше не становится, а зарплата будет выплачиваться за отработанные часы. Такая ситуация сложилась в Милославской районной больнице. 27 декабря 2017 года в больнице был выпущен приказ, согласно которому с 1 января из штатного расписания исключаются должности врача-педиатра и врача-хирурга. С 1 марта исключается должность врача-терапевта. Сокращению подлежат по 0,5 ставки.

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В целом же, несмотря на то, что средняя начисленная зарплата в январе — ноябре 2017 года выросла по сравнению с 2016 годом на 7,6%, реальные денежные доходы продолжают падать. К примеру, за год реальные располагаемые денежные доходы жителей уменьшились на 6,5%.

Grigory Gusev Успенский собор, Рязань

А при чем тут губернатор?

Прирост инвестиций пока слабо сказывается на улучшении жизни рязанцев. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказал рязанский политолог Александр Семенов.

«В Рязанской области есть прирост инвестиций. В первую очередь в бюджетной сфере. Но, на мой взгляд, сыграли роль не только усилия Николая Любимова, но и то, что Рязанскую область в Госдуме стал представлять Андрей Макаров. И из-за этого открылись серьезные возможности, например, реструктуризация государственного долга региона, привлечение денег на дороги, причем масштаб ремонта дорог виден. Но в то же время говорить о каком-то повышении уровня жизни нельзя. Темп падения реальных доходов замедлился, но они все равно падают. Получается, что, с одной стороны, рост инвестиций налицо, но с другой — пока не видно, чтобы улучшилось качество жизни людей. Понятно, что это долгий процесс. Может быть, через год или пару лет реальные доходы вырастут», — считает эксперт.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Наталья Зубаревич, несмотря на рост инвестиций в 2017 году, сам их объем пока невелик.

«Доля Рязанской области во всех инвестициях в России — 0,4%. Поэтому, да, хорошо, что они выросли, но перед этим они падали. В 2016 году к 2015 году было сокращение на 13%. А в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократились на 20%. Поэтому уже то, что был рост, хорошая новость. Вряд ли это очень четко связано с деятельностью губернатора. Это могут быть инвестиции в модернизацию Рязанского НПЗ, но это не губернаторское дело. Но факт остается: два года они падали, а в 2017 году выросли», — сказала эксперт.

Проблема региона также в том, что в Рязанской области продолжается отток населения. По данным Рязаньстата, в 2017 году общий миграционный прирост составил всего 905 человек, сократившись по сравнению с 2016 годом в два раза. Тогда число прибывших превышало количество выбывших на 1864 человека.

Сокращение произошло из-за межрегиональной миграции: убыль по этому показателю выросла за год сразу в шесть раз, с 198 человек в 2016 году до 1252 — в 2017-м. В прошлом году в Рязанскую область из других регионов России приехал 15 тыс. 481 человек, тогда как в 2016 году — 15 тыс. 608. Число уехавших, напротив, выросло: в 2017 году область покинули 16 тыс. 733 человека, в 2016 году — 15 тыс. 806.

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При этом эксперты в один голос заявляют, что сделать с этим практически ничего невозможно.

«Для региона важно сохранять качественные кадры, но если рядом гигантский столичный рынок труда, совсем с другими зарплатами, то их никогда не сохранить. Хорошо, что на их место приезжают другие, зачастую худшего качества, но это ситуация, не связанная с губернатором, это ситуация, связанная с высокой мобильностью по всей России. Уменьшить ее можно только в том случае, если бизнес будет создавать на территории области качественные рабочие места, если будут создаваться условия, чтобы бизнес приходил в область», — сказала Наталья Зубаревич.

По мнению Александра Семенова, отток талантливой молодежи — одна из самых больших проблем региона.

«Пока есть только декларации, есть некоторые заявления о том, что нужно этой проблемой заниматься. Я всерьез сомневаюсь, что это что-то даст, потому что проблема в принципе решается слабо. Москва действует как пылесос, уровень доходов различается в разы, к тому же рязанская молодежь в этом плане достаточно мобильная. Поэтому решить этот вопрос практически невозможно», — заявил собеседник ИА REGNUM.

Возможно, упор нужно сделать не на сохранение своих кадров, а на привлечение из регионов, где социально-экономическое положение хуже, чем в Рязани. По мнению политолога, снижение оттока населения можно будет увидеть только в том случае, если доходы в регионе вырастут. Причем в разы.

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Команда

Еще один аспект работы губернатора Николая Любимова за прошедший год — формирование собственной команды, с которой и предстоит решать поставленные задачи. Сам глава области, оглашая послание, заявил, что ему удалось собрать эффективную и высокопрофессиональную команду. К слову, после послания он наградил главу министерства строительства Вячеслава Меньшова как «самого эффективного министра» региона по итогам 2017 года. Понятно, что причиной стал прогресс в решении проблемы обманутых дольщиков. Правда, еще летом 2017 года из-за тех же обманутых дольщиков Вячеслав Меньшов вполне мог лишиться работы. Напомним, что тогда Николай Любимов поставил министра перед фактом: либо решается проблема конкретных дольщиков из города Кораблино, либо подписывается заявление об увольнении. Проблема решилась, а министр так вошел в раж, что даже стал лучшим.

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Впрочем, несостыковки есть и в новых назначениях. Например, в декабре 2017 года Николай Любимов жестко раскритиковал работу бывшего руководства Рязани по улучшению состояния муниципальных транспортных предприятий. Дословно Николай Любимов сказал: «Наконец-то городские власти стали заниматься транспортом как надо. Даже больше, мы с коллегами из города вынуждены спасать предприятия».

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При этом адресат этой критики — бывший глава администрации Рязани Олег Булеков, который сейчас занимает пост заместителя председателя правительства Рязанской области и курирует региональную экономику.

Более того, бывший глава городского управления транспорта, которое и должно заниматься этими проблемами, Андрей Каплинский стал директором Государственного фонда развития промышленности региона. При этом в отношении бывшего главы управления расследуется уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Но самый главный вопрос — назначение вице-губернатора региона.

«Основой состав правительства остался тем же, примерно на 80% это те же самые люди, которые были при Олеге Ивановиче (Ковалеве — ИА REGNUM ). Новое и наиболее странное назначение — назначение вице-губернатором Игоря Грекова. До сих пор оно вызывает вопросы. Это абсолютно неизвестный человек в области, абсолютно непонятна его профессиональная компетенция, насколько он вообще разбирается в этих вопросах, потому что до этого у него не было большого опыта. Поэтому это назначение до сих пор воспринимается очень неоднозначно», — сказал ИА REGNUM политолог Александр Семенов.