Десять трупов на трассе Ханты-Мансийск — Нягань, дело врачей в Нижневартовске, всплывший в виртуальном пока пространстве «призрак 90-х», пикеты обманутых застройщиков. Это не сценарий триллера — это события января 2018 года, которые имели место в Ханты-Мансийском автономном округе.

Serij Мамонты в археопарке Ханты-Мансийска

Роковая встречная полоса

Председатель СКР Александр Бастрыкин в январе взял под контроль очередную дорожную трагедию в Югре. Напомним, 3 января на 159-м километре трассы Ханты-Мансийск — Нягань столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибли три семьи: 10 человек, из них пятеро — дети. До сих пор ведется расследование дела о гибели 12 человек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 4 декабря 2016 года. Причина обеих аварий — выезд на полосу встречного движения. Сколько бы ни говорилось о некачественной чистке дорог в ХМАО в зимний период, данный фактор игнорируется. Безусловно, есть вина водителей в этих ДТП. Но узость полос от наваленного снега и колейность тоже играют ключевую роль в росте числа аварий. Или нет?

Мастер Снов Зимняя дорога

«Между городом Нягань и посёлком Талинка дорога очень узкая, холмистая, ещё в советские времена построенная, — «трасса смерти». Там нефтяные месторождения, большое количество бензовозов на трассе, опасно совершать обгон. На этом участке происходит много аварий», — заявила представитель администрации Октябрьского района ХМАО Светлана Матвиюк, комментируя трагедию 3 января.

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Официальные источники ГИБДД и дорожных служб упорно настаивают, что «трассы смерти» чистятся должным образом, тогда как автомобилисты Югры говорят об обратном. Февраль в ХМАО традиционно начался с гибели человека на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Причина столкновения двух иномарок — выезд на полосу встречного движения, сообщает управление ГИБДД по ХМАО.

Дело врачей

На грусть-печаль о дефиците квалифицированных кадров, организационных проблемах медицины Югры наводят вопиющие случаи запущенных врачами пациентов, всплывшие в январе. О ЧП в Березовской больнице ХМАО, когда доктора не выявили онкологию у мужчины и вдобавок рассказали о его проблемах постороннему лицу, говорилось в паблике всероссийского интернет-проекта «Послушайте, доктор». В департаменте здравоохранения ХМАО обещали разобраться с инцидентом и проверить действия врачей. Но болезнь уже съела человека до практически необратимой четвертой онкологической степени.

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А нижневартовские врачи фактически отправили подростка в кому, неоднократно ставя ему неправильный диагноз. Общественность города и родители мальчика через социальные сети ищут врачей или клинику для дальнейшего обследования ребёнка, который, как полагают его родители, пострадал от действий людей в белых халатах.

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В течение пяти месяцев 13-летний подросток лежит в реанимации детской больницы Нижневартовска. За это время врачи диагностировали у него менингит, менингоэнцефалит неопознанной этологии, менингоэнцефалит аутоиммунной этологии, гидроцефалию и митохондриальную генетику. Отметим, что Следственный комитет России по ХМАО возбудил в конце января уголовное дело в отношении сотрудников Нижневартовской окружной детской клинической больницы. Медики обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Цитата из к/ф «Лестница Иакова». Реж. Эдриан Лейн. 1990. США Медицина

Почем фунт лиха?

Антикоррупционная кампания в ХМАО принимает причудливые обороты. В громкие судебные процессы вылились дела о более чем странных взятках. На 2,5 млн рублей оштрафован бывший заместитель главы города Лангепаса. Судом установлено, что экс-чиновник, курировавший в мэрии сферу ЖКХ, получил от предпринимателя за общее покровительство и попустительство по своей служебной линии миллион рублей. Причем столь мягкий вердикт вынес судья, который на следующий день сложил полномочия. Все сложно и с обвиненным, который, по словам некоторых земляков, не взятку вымогал, а исполнял поручение сверху собрать «черный нал» для предвыборной агитации. И если это является правдой, то почему отдувается вице-мэр, а не дававший приказание?

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

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Тем временем на 180 тыс. рублей был оштрафован бывший мэр города Покачи. Ему инкриминировалось, что с марта 2013 года по октябрь 2015 года он передал гражданам в собственность более 15 служебных квартир. Таким образом, экс-глава города обездолил местную казну на 20 млн рублей. В ходе суда выяснилось, что квартиры предоставлялись специалистам, медикам да работникам культуры, которых в этот воистину «медвежий угол» Югры не заманить было никакими печеньками, кроме как жильем.

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По словам представителя прокуратуры Инги Снаткиной, вина бывшего мэра Покачи заключалась в том, что он не согласовал процедуру приватизации должным образом, а принял решение единолично. В муниципалитете документацию подправили, а бывший глава Покачей, почётный нефтяник и гражданин города был наказан за переживание за земляков.

Гордость и предубеждения

Искусственные или искусно созданные скандалы Югры захватывали информационное пространство своей нелепицей. Умело продюсируемыми вбросами славился в ХМАО Эдурд Ш., владелец «Общественного телевидения Югры», которого с апреля 2017 года держали под стражей, и в последние дни января стало известно, что его адвокаты добились-таки выхода подопечного из СИЗО под домашний арест. Напомним, Эдуарда Ш. подозревают в вымогательстве, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов и клевете. Сам медиапродюсер вину отрицает, заявляя о преследованиях за критику со стороны властей автономного округа.

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Но кому его нужно держать в СИЗО после решения о ношении браслета, создавая дополнительную шумиху вокруг пристально отслеживаемого СМИ дела? Этого не знает даже адвокат скандального медиапродюсера.

В середине января разразился скандал с участием другого журналиста — из Ханты-Мансийска. Женщину, которая работала военным корреспондентом в чеченскую кампанию, на ее взгляд, незаслуженно оскорбила в автобусе кондуктор, потребовав социальный проездной, отказав в бесплатном проезде по удостоверению инвалида. Несмотря на желание окружающих оплатить проезд, корреспондент вышла в мороз, получила, по ее словам, очередную травму, решила, что не спустит с рук кондуктору грубость — как минимум добьется ее увольнения. На удивление, большинство земляков встало не на сторону явно пострадавшей, а поддержало «хамку».

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Абсолютно дурацким скандалом назвал главный редактор «Муксун. fm» Евгений Зиновьев разыгравшуюся драму, где слова одной женщины противопоставляются словам другой. Кондуктор могла бы закрыть глаза на пассажирку без социального проездного. А журналист могла бы принять от добрых жителей столицы Югры плату за проезд, а не проявлять гордыню, считает представитель югорских СМИ.

Охота за призраками

История минувших дней, предания бандитских 90-х всплыли в Югре к финалу января. С видеообращением к президенту РФ объявился скрывающийся на протяжении 17 лет бывший ревизор Минфина в ХМАО. Его подозревают в заказе убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Преступление произошло в 2000 году. В Югре гадают, почему человек, отрицающий свою вину, до сих пор не материализовался перед правосудием.

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Бывший ревизор Минфина поясняет, что скрывается не от правоохранительных органов, а от некой «банды прокуроров», которые рулили Югрой в 90-х годах прошлого века. Якобы они не позволяли ему провести ревизию компании опального олигарха Михаила Ходорковского «ЮКОС» после убийства в 1998 году главы Нефтеюганска Владимира Петухова. Не нравились ревизору векселя, которыми нефтяники пытались оплачивать обязательные отчисления в бюджет Югры. А прокурора Югры Юрия Бедерина, по версии ревизора, заказали некие люди из «ЮКОСА», ведь его расстреляли после официального заявления, что будут названы имена причастных к убийству главы Нефтеюганска лиц, и заказчики — представители нефтяного бизнеса.

Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия Стрельба

Второй призрак, которого якобы искали днем с огнем, но не могли найти и вручить повестку, арестован в Екатеринбурге. Арест бывшего главы Советского района ХМАО, которого подозревают в хищении свыше 21 млн бюджетных рублей через муниципальный фонд «Жилище», не изменил требования застройщиков, которым фонд задолжал миллионы рублей. С требованиями вернуть деньги они вышли 29 января на пикет. Муниципальный же фонд «Жилище» проходит процедуру банкротства. Так как имущество фонда — оргтехника и мебель, то строители рискуют остаться со своими недовозведенными домами и отсутствием оплаты за исполненные работы.

«Надо спасать предприятия, надо достраивать дома, которые построены для города. У нас в Советском районе стоит 1800 человек в очереди на жилье, и сейчас, если процесс строительства остановить, никто ничего не получит. Говорят, что 50−60 квартир в год будет, но это блеф. В Советском районе вообще с жильем плохо, потому что 30% жилого фонда — аварийное, особенно в бывших леспромхозах. Сейчас, наоборот, надо давать импульс развитию строительства, а не губить его. Не будем забывать о том, что местная власть брала на себя определенные обязательства, и эти обязательства надо выполнять», — поясняет лидер рассерженных застройщиков Александр Ломакин.

Источник ИА REGNUM видит ситуацию иначе. Дома в Советском районе строились, по его словам, с откровенным браком, люди заселяться туда не хотели.

«Нужно было брак не оплачивать и штрафовать. Либо заставлять брак устранять. Но это не сделали. А это — арбитраж по гарантийным обязательствам и к заказчику — к мэру, к муниципалитету. Странным образом совпал арест бывшего мэра Советского и митинги кинутых подрядчиков. Очевидно, что власти региона для Кремля нужно создать картинку и найти стрелочника. Ведь с чего его было терять? Он вообще не прятался — работал в другом регионе. Все это укладывается в то, что нужна была картинка для СМИ. Поэтому то, что дали официально силовики, вызывает много вопросов», — сообщил собственный источник в строительной сфере ХМАО корреспонденту ИА REGNUM.

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Как год начнешь, так его и проведешь — гласит народная поговорка. Однако, к нашему утешению, не всегда приметы сбываются. И далеко идущие выводы от фальстарта 2018 года о грядущем Югры делать не стоит. Главное, чтобы присказка злой сказкой не стала.