Югра: «призрак из 90-х» даёт показания из укрытия

Елена Миронова, , 18:44 — REGNUM

В Югре обсуждается явление народу предполагаемого заказчика убийства прокурора ХМАО Юрия Бередина. Пока он показался виртуально — с видеообращением к президенту РФ Владимиру Путину. Человек, за информацию о местонахождении которого объявлена награда в миллион рублей, скрывается от правосудия восемнадцатый год. На видео он говорит о своей невиновности и намекает на то, что знает имена истинных заказчиков убийства главы надзорного ведомства ХМАО в 2000 году.

Осуждённые вину не признали

Прокурора ХМАО Юрия Бедерина убили вечером 25 июля 2000 года — тремя выстрелами в упор в подъезде дома, где проживали первые лица автономного округа, сотрудники милиции и прокуратуры. По версии следствия, убийцами являлись два выходца из Дагестана, оплатил заказ на прокурора житель Ханты-Мансийска Виктор З. Все трое вину на суде не признали. Исполнители уже вышли на свободу, Виктор З. продолжает отбывать наказание. В заказе убийства подозревается давний знакомый Виктора З., бывший глава Контрольно-ревизионного управления Минфина по ХМАО Юрий Чекин.. Согласно показаниям осуждённых, ревизор заплатил $50 тыс. за смерть прокурора Бедерина.

Об этом загадочном преступлении написаны километры газетных статей. Юрий Бедерин возглавил прокуратуру ХМАО в 1991 году. И до момента убийства над ним неоднократно зависал дамоклов меч правосудия. Как сообщает газета «Коммерсантъ», в середине 90-х годов Юрий Бедерин возбудил два уголовных дела о превышении полномочий сотрудниками убойного отдела, которые расследовали убийство президента компании «Мегионнефтегаз» Анатолия Кузьмина. Милиционеры раскопали махинации с бюджетными деньгами. В деле оказалась замешана прокуратура югорского города Мегиона. Благодаря заступничеству исполняющего тогда обязанности Генерального прокурора России Алексея Ильюшенко милиционеры остались на свободе. И.о. генпрокурора в 1995 году выпустил приказ о недопущении незаконного привлечения денежных средств поднадзорных предприятий и организаций на счета прокуратур ХМАО. Если бы Алексей Ильюшенко сам не попал на скамью подсудимых, то Юрия Бедерина ждала как минимум отставка.

Затем Юрий Бедерин развернул «военные действия» против главы Контрольно-ревизионного управления Минфина по ХМАО Юрия Чекина, который также обнаружил незаконные перечисления денег прокуратуре от одной из нефтяных компаний. Против Чекина было возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебным положением. После полугодового ареста ревизор был выпущен на свободу по требованию Генпрокуратуры. Юрия Бедерина наверху пожурили, но не сняли, даже когда Арбитражный суд ХМАО вынес определение о незаконных действиях прокуратуры в интересах нефтяных компаний.

Ревизора заказывали?

Спустя почти 14 лет после убийства Юрия Бедерина правоохранительные органы ХМАО объявили о награде в миллион рублей за сведения о местонахождении предполагаемого заказчика убийства — того самого отсидевшего в СИЗО ревизора Минфина Юрия Чекина.

Пока подозреваемый скрывался от федерального и международного розыска, родственники ревизора настаивали на его невиновности и фальсификации дела. Многочисленные обращения к президенту России, депутатам Госдумы, прессе не возымели действия — следователи стояли на своем и ждали, когда подозреваемый даст хоть какие-нибудь показания.

Вдова прокурора Бедерина сообщила «Российской газете», что по ее мнению, у Чекина не было веских мотивов для убийства. По её мнению, определенные структуры решили сдать ревизора для отвлечения внимания от других заказчиков.

И 25 января 2018 года появилось видеообращение к главе государства самого Юрия Чекина, который до сих пор находится в бегах. Сперва видео разместили на сайте одной из юридических фирм Ханты-Мансийска, затем — на портале «ЮграPRO», сейчас пять роликов общей длительностью в 50 минут размещены в сети «Ютуб».

И снова «ЮКОС»

Бывший ревизор Минфина поясняет, что скрывается не от правосудия, а от некой «банды прокуроров», которые рулили Югрой в 90-х годах прошлого века. Якобы они не позволяли Юрий Чекину провести ревизию компании опального олигарха Михаила Ходорковского «ЮКОС» после убийства в 1998 году главы Нефтеюганска Владимира Петухова. Не нравились ревизору векселя, которыми нефтяники пытались оплачивать обязательные отчисления в бюджет Югры. А прокурора Югры Юрия Бедерина, по версии Ч., заказали некие люди из «ЮКОСА», ведь его расстреляли после официального заявления, что будут названы имена причастных к убийству главы Нефтеюганска лиц, и заказчики — представители нефтяного бизнеса.

«У меня не было другого выхода, кроме как скрыться. Меня могли бы вывезти в другой город и издеваться надо мной, чтобы получить показания», — говорит в видеообращении Юрий Чекин.

Напомним, 17 июня 1998 года Владимир Петухов опубликовал в газете «Нефтеюганский рабочий» свое обращение к президенту РФ Борису Ельцину, где выразил протест против циничных действий и убийственной политики, проводимой олигархами из ОАО «Роспром-ЮКОС» и банка «Менатеп» в Нефтеюганском районе. В знак протеста Владимир Петухов объявил бессрочную голодовку. Через девять дней его убили неподалеку от здания горадминистрации. За исполнение данного преступления суд уже приговорил к пожизненному заключению руководителя службы безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина. Но заказчик убийства до сих пор не раскрыт.

Вдова Петухова, Фарида Исламова, связывает убийство мужа с ныне опальным олигархом Михаилом Ходорковским, которому якобы таким образом «сделали подарок на 35-летие».

Михаил Ходорковский который год уверяет о своей непричастности к убийству главы Нефтеюганска Владимира Петухова.

«Проблема в том, что от мэра ничего не зависело. И вот как раз об это сломало зубы наше уважаемое обвинение. Они были бы очень рады мне предъявить это обвинение, они 10 лет вокруг вились с этим обвинением. А почему не предъявили? А ты попробуй людям объясни, что такого решал мэр сибирского городка? Что вот он решал?» — заявил Михаил Ходорковский в интервью блогеру Юрию Дудю в августе 2017 года.

Добавим, что Михаил Ходорковский в 2005 году был признан виновным в мошенничестве и прочих преступлениях, 20 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании опального олигарха.

«Призрак из 90-х» желает материализоваться

Реакция же социальных сетей на явление скрывающегося 18-й год ревизора Минфина по ХМАО не однозначна. Есть люди, которых его слова убедили. Но, как справедливо отмечается, после откровений беглого ревизора в деле убийства прокурора появилось больше вопросов, чем ответов.

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«И всё бы ничего, да только человек, записавший данное послание, на Чекина совсем не похож. Какой-то призрак из 90-х», — пишут комментаторы.

И во время бегства Юрия Чекина его семья не бедствовала, отмечают жители Ханты-Мансийска. Издание Ura.ru приводит слова одного из них о том, что до того, как ревизор скрылся от правоохранительных органов, своим детям оставил бизнес в виде огромных подвальных помещений по всему городу. И они стали сдавать подвалы, при этом якобы накопился большой долг за коммунальные услуги.

В горадминистрации данную информацию не опровергли. Директор ЖКУ Ханты-Мансийска Софья Трапезникова сообщила изданию, что проблема имеется — некие хозяева подвальных помещений на тот момент были должны три миллиона рублей за потребленные ресурсы, однако шантаж имел место быть лишь в одном доме. Но имена владельцев подвальных помещений не озвучила. Югорцы строят предположения, что у скрывающегося ревизора закончились деньги, коих нужно немало, чтобы скрываться от правосудия восемнадцатый год.

«Чтобы все точки на Í расставить, уголовное дело Чекина надо направить в суд. Но поскольку Чекина нет, уголовное дело должно быть рассмотрено в порядке заочного судопроизводства, потому что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и объявлен в международный розыск. В судебной практике России есть такой опыт — аналогичным порядком рассматривало дело Бориса Березовского. К сожалению, позиция следственных органов заключается в том, что они не хотят направлять дело в суд, потому что им надо там что-то доделать. Неужели им не хватило семнадцати лет для расследования уголовного дела? Все допросы по делу уже проведены, экспертизы назначены и исследованы. За 17 лет уже всё на сто рядов перелопачено, и больше в этом деле расследовать нечего», — прокомментировал «ЮграPRO» адвокат Михаил Пуртов, который ранее защищал беглого ревизора в судах.