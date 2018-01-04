Неосторожные водители на «трассе смерти» — ДТП в Югре с 10 погибшими

Ханты-Мансийск, , 15:14 — REGNUM Появились первые неофициальные версии трагедии, унесшей жизни десяти человек 3 января 2018 года на «трассе смерти» Ханты-Мансийск — Нягань. Есть мнение, что в ДТП виновны водители иномарок, специалисты говорят о традиционно аварийном участке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ДТП случилось на 159-м километре трассы Ханты-Мансийск — Нягань 3 января в 16:30 по местному времени (14:30 мск). При столкновении двух иномарок Renault Duster и Mazda 6 погибли 10 человек, в том числе четыре ребёнка. По сообщению ГИБДД по ХМАО, в результате аварии погибли мужчины: 1976, 1947, 1975 годов рождения; женщины — 1976, 1950, 1982 годов рождения; дети — 2005, 2013, 2009, 2017 годов рождения. Родственники погибших уже оповещены о произошедшем. С ними работают психологи.

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По данным силовиков, трагическое ДТП случилось из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу. В МЧС по ХМАО отмечают, что дорожное полотно было очищено и регулярно обрабатывалось реагентами от гололёда.

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Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).

«По указанию руководителя следственного управления Анвара Ахмедзянова уголовное дело принято к производству следователями отдела по расследованию особо важных дел. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи-криминалисты продолжают работу на месте происшествия», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

В СКР отмечают, что не удалось пока найти свидетелей трагедии, и убедительно просят, если таковые найдутся, позвонить на телефон дежурной службы следственного управления 8−950−502−74−52.

На данный момент известно, что в Renault Duster находились жители из Тарко-Сале (ЯНАО), в Mazda 6 — жители Сургута. Погибли три семьи.

Как передают собственные источники в МЧС и региональной службе «Медицины катастроф» ИА «Уральский меридиан», место ДТП, где погибло 10 человек, в том числе грудной малыш, спасателем известно плохой дорогой, которая местами подразбита, есть очевидная колейность. Кроме того, водители иномарок обоюдно явно превысили скорость, а пассажиры были не пристегнуты.

«Конкретно на том участке, там кусок такой, что чисти его или не чисти, все равно скользко. Даже летом в дождь опасность заноса высокая. Чуть раньше стоят ограничения скорости до 40 км/ч. Плюс извилистость трассы. Все это играет свою роковую роль. Тут лобовой удар, обоюдная скорость где-то в районе 130−180 км/ч. Конечно, там всех раскидало. «Мазду» от удара смяло в «гармошку» практически по самый багажник. «Рено» чуть меньше. Но и там, и там выжившие могли быть, если бы были пристегнуты должным образом», — говорит на условиях анонимности источник ИА «Уральский меридиан».

О «трассе смерти» заявила и представитель администрации Октябрьского района, где произошло ДТП.

«Между городом Нягань и посёлком Талинка дорога очень узкая, холмистая, ещё в советские времена построенная, — «трасса смерти». Там нефтяные месторождения, большое количество бензовозов на трассе, опасно совершать обгон. На этом участке происходит много аварий», — заявила RT представитель администрации Октябрьского района Светлана Матвиюк.

Правительства Югры и Ямала выразили соболезнования родственникам погибших. В Югре заявили о выплате материальной помощи на похороны — более 200 тысяч рублей. Как передает «Север-Пресс», погибших ямальцев похоронят в Калининграде.

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