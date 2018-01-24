Совсем недавно, 16 января 2018 года, минуло сто дней со дня назначения врио губернатора Омской области Александра Буркова. Но, строго говоря, «стодневку» Буркова стоило бы отсчитывать не со дня назначения (9 октября 2017 года — прим. ИА REGNUM ), а с момента, когда он прибыл в регион и приступил к работе в новой должности. А произошло это 11 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бурков. Омская облась

Считается, что по итогам губернаторской «стодневки» уже можно сделать некоторые выводы о деятельности руководителя региона. Что ж, приступим.

Как Бурков Назарова сменил

В сентябре — октябре 2017 года страна пережила «осенний губернаторопад». Один за другим в отставку в результате очередной серии масштабных кадровых изменений в губернаторском корпусе ушли главы Самарской области (25 сентября), Нижегородской области (26 сентября), Ненецкого АО (28 сентября), Красноярского края (29 сентября), Дагестана (3 октября), Приморского края (4 октября), Орловской области (5 октября), Новосибирской области (6 октября).

9 октября настал черёд Виктора Назарова, руководившего Омской областью с 2012 года и переизбравшегося на всенародных выборах 2015 года.

Kremlin.ru Виктор Назаров

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К слову, после Назарова были ещё «отставники» — губернаторы Ивановской (10 октября) и Псковской областей (12 октября).

На должность врио губернатора Омской области был назначен Александр Бурков — уроженец Свердловской области. До этого он был депутатом Госдумы от «Справедливой России».

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Итак, настало время для Буркова проявить себя. И, надо сказать, он приступил к выполнению этой задачи с рвением. Выделил «болевые точки» региона и «прошёлся» по ним. Например, затронул тему недостроенного омского метро, требующего больших вложений и уже давно ставшего предметом различных шуток.

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Также новый руководитель сделал заявление, касающееся «омского зловония», беспокоившего омичей с марта 2017 года. Источник выбросов установить не удалось до сих пор, но министр природных ресурсов и экологии региона Александр Винокуров должности лишился.

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Кроме того, Бурков явился в регион в разгар так называемых выборов мэра Омска. Прямые выборы градоначальника в Омске отменили в 2015 году. В апреле 2017 года первая попытка выбрать мэра по конкурсу провалилась, так как оба допущенных до выборов кандидатов сняли свои кандидатуры. Вторую попытку предприняли осенью. 22 ноября 2017 года депутаты горсовета выбрали мэром Оксану Фадину, возглавлявшую до этого областное министерство экономики. Серьёзным бонусом для Фадиной стало то, что она считалась «членом команды губернатора».

Цитата из видео Оксана Фадина на выборах мэра Омска в горсовете (НГС Омск) Оксана Фадина

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К середине ноября уже можно было сделать вывод, что узнаваемость Буркова в Омске выросла. В областном центре даже появилось мнение, что пиарщики врио перегибают палку, сообщая о каждом его шаге.

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«Депресняка» нет?

В ноябре Александр Бурков признался, что друзья отговаривали его от поездки в Омскую область, ссылаясь на то, что это «депрессивный регион».

«Мне друзья говорили: ну куда ты едешь, депрессивный регион. Почитал прессу, действительно депресняк», — цитировали нового руководителя Омской области местные массмедиа.

Однако, по словам Буркова, приехав, он «увидел совсем другую картину» и сделал вывод, что «есть субъекты по состоянию более плачевные». А поздравляя жителей региона с Новым годом, Бурков и вовсе назвал Омск «городом солнца».

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16 января «стодневке» Буркова дал характеристику полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, приехавший в Омскую область с рабочим визитом. Он заявил буквально следующее:

«Глупостей не сделано, необоснованных решений не принято, социального взрыва не произошло».

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По мнению омского политконсультанта Владимира Лифантьева, в Омске всё-таки уже существуют опасения «за горизонт планирования» Буркова, потому что «если этот горизонт планирования оканчивается выборами губернатора, то все его поступательные действия прекратятся в этой точке».

Увесистую ложку дёгтя недавно привнесли статистические данные, омрачив тем самым продолжающийся «медовый месяц» врио губернатора. 15 января в Омскстате сообщили, что за январь — ноябрь 2017 года в Омскую область прибыло 22,7 тыс. человек, а выбыло — 32,1 тыс. Таким образом, число выбывших из региона превысило число прибывших на 9,4 тыс. человек.

Эти стремящиеся к рекорду цифры повергли омичей в шок. Ведь ещё в 2009 году миграционная убыль составляла 340 человек; в 2010 году — 2628 человек; в 2011 году — 1786; в 2012 году — 3073; в 2013 году — 2773; в 2015 году — 1800; в 2016 году — 5942 человека. Согласитесь, беспрецедентный рост? И лишь в 2014 году был зафиксирован миграционный прирост (+702).

Так от чего же население массово убывает из региона? В причинах попытался разобраться омский публицист Сергей Сусликов.

«Вам, г-н Бурков, конечно, не позавидуешь! «Реформатор» Полежаев (Леонид Полежаев руководил Омской областью с 1990 по 2012 год — прим. ИА REGNUM ), правивший здесь 20 лет, и несостоявшийся губернатор Назаров (еще шесть потерянных лет) оставили вам в наследство умирающий Омск и деградирующую деревню. Из города-миллионника люди бегут тысячами, стройка (локомотив развития) встала: квартиры, почти четверть миллиона кв. м. в уже сданных в эксплуатацию домах, не продаются… В деревне ещё хуже. Там людей в массовом порядке лишили работы, а по сути смысла существования, ещё в 90-х. Сегодня соотношение городских и сельских жителей как 1:0,7 является для региона катастрофическим», —цитируетпублициста портал «БК55».

О неприглядном наследстве и кредите доверия

Депутат Законодательного собрания Омской области от ЛДПР Виктор Стручаев также считает, что Александру Буркову досталось «неприглядное наследство».

«Сто дней — слишком короткий срок, чтобы оценивать результаты Александра Буркова. Однозначно то, что и. о. губернатора досталось неприглядное «наследство» от предыдущих руководителей региона, во многом надо наводить порядок. Бурков демонстрирует намерение вникать в проблемы и взаимодействовать с простыми людьми, это отмечу. Как приглашённый из другого региона, представитель оппозиции, он оказался под пристальным вниманием. В ту пору, когда Омск находится в острой нужде в переменах. Какие они будут и будут ли, покажет время. А каким может быть отношение омичей к факту назначения и. о. губернатора? Омичи, увы, привыкли, что назначения глав проходят без них, выборы отсутствуют, от населения требуют только молчать и соглашаться. Вот и есть лишь надежда на перемены», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По мнению PR-специалиста Анастасии Либеровой, омичи выдали Александру Буркову «весомый кредит доверия»:

«Позволю себе вольную метафору. Древняя Русь, просторная изба и молодая жена, которую один из сыновей привёз в телеге с пожитками да приданым. И понимает девица, что в новой семье ей не день и не два прожить предстоит. Будучи прозорливой да смекалистой, она входит в дом с приветливой улыбкой и уже морально готова называть мужниных родителей батюшкой и матушкой. Ведет себя по-хозяйски, встаёт с первых дней с петухами, а если пол метёт — в каждый угол заглядывает. Главное намерение здесь — себя зарекомендовать. Показать человеком открытым, деятельным, заинтересованным в создании счастливого быта и способным проявить внимание к нуждам тех, кто давно живёт в этом доме. Деятельность нашего врио в этом отношении строится согласно этому принципу, с той лишь разницей, что хозяева — омичи, неистово жаждущие перемен, выдали Александру Леонидовичу весомый кредит доверия».

По словам собеседницы ИА REGNUM, знакомство «прошло в экспресс-режиме» — и с городом, и, практически сразу, с районами области:

«Городской субботник, открытие мультимедийного исторического парка в Омске, турнира по хоккею с шайбой в Черлаке и тому подобное — врио губернатора посещает площадки важнейших мероприятий, въедливо расспрашивает представителей верхушки исполнительной власти о причинах накопившихся проблем. Череда ожидаемых отставок в министерствах Омской области проходит на фоне дальнейшего закрепления имиджа деятельного и строгого хозяина».

Любинский проспект. Омск

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«Обманутые дольщики у стен правительства? — Создается служба юридической поддержки при правительстве Омской области. Необходимы дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников? — Врио лично отправляется в Москву и «привозит» федеральные средства на эти цели. И если на данном этапе провести исследование общественного мнения, думаю, стоит ожидать если не оваций в адрес Буркова, то как минимум уверенного: «Да, слышал о таком. Вроде что-то делать пытается». Омичи смотрят и ждут. Ждут, что чудеса будут множиться. Вероятно, тому и быть — до сентябрьских губернаторских выборов определенно», — резюмировала Анастасия Либерова.

По словам омского предпринимателя Виктории Богдановой, несмотря на то, что прошло уже сто дней с момента назначения Буркова, подводить итоги пока рано — даже предварительные:

«Только начались активные назначения и перестановки. То есть, как сработает новая команда — только предстоит увидеть. Справедливости ради надо заметить, что после проведенных Александром Бурковым выборов мэра дороги стали чистить лучше, и в течение суток на улицах уже все убрано. А высказывания о власти в соцсетях стали позитивнее. Это то, что видно невооружённым глазом. Также мы читаем в СМИ о дотации в 8,5 млрд рублей для сбалансирования бюджета. Врио губернатора отработал по задолженности предприятия «Мостовик», по возвращению льгот сельским работникам культуры, по пособиям для многодетных. Работает с проблемами обманутых дольщиков. Это, безусловно, внушает оптимизм. Однако ключевые вопросы — отток населения и низкая заработная плата — остаются актуальными и нуждающимися в решении, так же как и больные темы для омичей — метро и аэропорт (недостроенный аэропорт «Омск-Фёдоровка» — прим. ИА REGNUM )».

Прогноз политика и общественного деятеля Сергея Кондакова не столь оптимистичен. На вопрос, удастся ли Буркову изменить к лучшему жизнь в Омской области, он ответил следующим образом:

«По большому счёту, на местном уровне мало что зависит, и что-то изменить в принципе невозможно. В России есть единая система, единые правила игры, и если кто-то хочет что-то изменить, система ему это сделать не позволяет, она его поставит на место. Реформировать Бурков её не будет, поэтому каждый, кто попадает в номенклатуру, старается там стать своим и не идти против созданной системы».

Здесь стоит напомнить, что в ноябре Александр Бурков заявил о том, что мечтает сделать Омскую область центром привлечения профессиональных кадров со всей страны, решить проблему оттока населения из региона, в первую очередь молодёжи.

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Получится ли у него переломить пугающую тенденцию — массовую миграционную убыль населения — покажет лишь время. Но то, что сделать это будет непросто, уже очевидно.