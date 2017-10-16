Врио омского губернатора очень рад, что попал в Сибирь, а не на юг

Омск, , 11:07 — REGNUM Врио губернатора Омской области Александр Бурков, назначенный на эту должность 9 октября 2017 года, продолжает вникать в региональные проблемы. Он уже успел сделать по этому поводу ряд заявлений.

В частности, в интервью с корреспондентом «России 1» Дмитрием Кайстро Бурков признался, что рад был попасть в Сибирь, а «не куда-либо на юг, к морю».

«Я, честно говоря, очень рад, что попал именно в Сибирь, а не куда-либо на юг, к морю», — сказал врио главы региона.

По мнению Александр Буркова, являющегося уроженцем Свердловской области, сибирский и уральский характеры схожи: «Это отчаянные люди».

«И хотелось бы уйти от этой приставки — «варяг», — признаётся Бурков.

Также он отметил, что мечтает сделать Омскую область центром привлечения профессиональных кадров со всей страны, решить проблему оттока населения из региона, в первую очередь молодёжи.

Декан факультета гуманитарного образования Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Михаил Машкарин считает, что Бурков может стать «своим» для жителей Омской области, если справится с задачами, которые стоят перед регионом.

«Варяг варягу рознь. Когда Сергей Иосифович Манякин(уроженец Ставропольского края, руководил Омской областью с 1961 по 1987 год — прим. ИА REGNUM ) приехал в Омск, он тоже был варягом. Он руководил регионом долгое время, и потом уже никто его варягом не считал. А после его смерти ему поставили памятник в Омске. Поэтому, если у Александра Буркова будут хорошие результаты на посту главы региона, и если будет очевидно, что он справляется с теми задачами, которые стоят перед областью, то все забудут про то, что он варяг. В общем, все зависит от него самого. Сейчас все на него внимательно смотрят, на то, как он будет работать, какие будут результаты», — сказал Михаил Машкарин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2017 года Виктор Назаров, руководивший Омской областью с 2012 года, был отправлен в отставку.

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Врио главы региона президент РФ Владимир Путин назначил уроженца Свердловской области, депутата Госдумы от «Справедливо России» Александра Буркова.

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