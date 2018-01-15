«Торг и компромисс»: значимые кадровые назначения в Омской области

Омск, , 15:32 — REGNUM Первым заместителем председателя правительства Омской области с 15 января 2018 года назначен Валерий Бойко. Соответствующее распоряжение от 12 января подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, Бойко будет курировать деятельность кабинета министров, включая остальных заместителей председателя.

Также распоряжением врио губернатора от 12 января заместителем председателя правительства Омской области с 15 января назначен Дмитрий Ушаков. В новой должности он будет курировать экономический блок: министерство экономики, министерство имущественных отношений, министерство финансов, региональную энергетическую комиссию, главное управление контрактной системы.

Напомним, в 2004 году Бойко был утверждён в должности министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. С мая 2005 года являлся заместителем председателя правительства Омской области, с ноября 2009 года — первым заместителем председателя правительства. В 2012 году возглавлял ЗАО «Группа компаний «Титан». Получается, что в 2018 году он вновь вернулся в правительство Омской области.

Что касается Дмитрия Ушакова, известно, что в 2011 году он был избран депутатом Госдумы от Санкт-Петербурга по списку «Справедливой России». В октябре 2017 года приехал в Омск вместе со справороссом Александром Бурковым, назначенным на должность врио главы региона. Стал советником врио губернатора, ответственным за финансовый блок.

«Как известно, ни один губернатор сам не назначает себе первого заместителя. Это такая политическая традиция, которая складывалась годами. То есть никогда толком губернатор не назначал себе сам перзама, потому что это было всегда предметом торга, предметом компромисса и так далее. Это по поводу Бойко. А что касается Ушакова — это один из тех людей, которые приехали в Омскую область вместе с врио. Он, в принципе, на сто процентов из команды врио губернатора. И теперь можно утверждать, что Бурков нашёл способ ввести его на официальную должность. Он сейчас занимается тем же самым, чем занимался, когда был советником губернатора, но только уже за зарплату от государства», — прокомментировал новые назначения в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политконсультант Владимир Лифантьев.

Что же касается самого Буркова, по мнению собеседника ИА REGNUM, он уже вступил в предвыборную гонку.

«На данном этапе Александр Бурков пытается выстроить отношения со всеми, и в принципе, в некоторых моментах у него это даже получается. Единственное, я опасаюсь за горизонт планирования этого человека. Потому что если этот горизонт планирования оканчивается выборами губернатора, то все его поступательные действия прекратятся в этой точке. По тем действиям, которые он производит, можно сказать, что он уже начал предвыборную гонку. Он выезжает на все ЧП, он вышел на работу чуть ли не со 2 января, плюс появляется информация о воплощении всяческих губернаторских проектов. Но у всех этих действий есть одна проблема. Если он не опирается на свой ближний круг, который сейчас вокруг него сформирован (отчасти из местных специалистов, отчасти из привезённых), то, уходя дальше, он натыкается на кризис исполнителей…» — резюмировал поликонсультант.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 2012 года Омской областью руководил Виктор Назаров. В октябре 2017 года он ушёл в отставку в рамках масштабных изменений в губернаторском корпусе. Врио главы региона был назначен уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков.

Читайте также: Омская область: «умеренно позитивный» месяц с новым губернатором

В настоящее время заместителями председателя облправительства являются также Татьяна Вижевитова, Андрей Стороженко (министр здравоохранения), Владимир Компанейщиков, Игорь Бондарев, Сергей Фролов.