Сабетта выросла на нефти

President.gov.by Даля Грибаускайте и Александр Лукашенко

Традиционно в январе подводятся итоги прошедшего года. Транспортно-транзитная отрасль не стала исключением.

Абсолютным лидером России по росту грузооборота в 2017 году стал порт Сабетта — объём перевалки за год вырос на 280,7% по отношению к 2016 году (с 2,85 млн тонн до 7,9 млн тонн). Такие данные представила Ассоциация морских торговых портов.

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Такие показатели обусловлены увеличением объёмов внутренних перевозок, в частности транспортировкой полезных ископаемых, добытых на арктической территории. По итогам года в портах Арктического бассейна на 94,5% увеличился объем перевалки наливных грузов (нефть и прочее, — прим. ИА REGNUM ) — до 45,08 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов вырос на 9,5% до 29,12 млн тонн.

В целом грузооборот морских портов Арктического бассейна по итогам 2017 года вырос на 49,1%, что составило 74,20 млн тонн. Грузооборот порта Мурманск вырос до 51,7 млн тонн, что на 54,5% выше аналогичного показателя прошлого года, порта Варандей — увеличился на 3,4% до 8,2 млн тонн.

Kremlin.ru Владимир Путин во время видеоконференции по случаю первого захода арктического танкера-газовоза в порт Сабетта

Планируется, что Северный морской путь будет загружен до 2030 года именно вывозом минерального сырья, добытого в акватории моря. Такие расчеты сделаны на основе данных по десяти инвестиционным проектам, предполагающим вывоз добытого сырья по морю, половина из которых связана с освоением углеводородного сырья, а остальную часть обеспечат уголь, руда и металлы.

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Напомним, грузооборот морских портов России по итогам 2017 года составил 786,97 млн тонн, что на 9,0% больше аналогичного периода 2016 года. Объём перевалки сухогрузов составил 372,9 млн тонн (+11,1%). Объем перевалки наливных грузов увеличился до 414,0 млн тонн (+7,2%), в том числе сырой нефти — до 253,2 млн т (+11,1%), нефтепродуктов — до 141,5 млн т (+0,5%) и сжиженного газа — до 14,7 млн т (+8,8%).

Стройка Севера

Реализация проекта «Северный широтный ход» начнется в 2018 году. Об этом министр транспорта России Максим Соколов сообщил на встрече с членами Комитета по транспорту и строительству Государственной думы России 11 января.

В конце года проект строительства Северного широтного хода (СШХ) принят к рассмотрению правительством РФ. Ранее основные параметры реализации инфраструктурного проекта одобрила правительственная комиссия под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича.

Kremlin.ru Дмитрий Кобылкин

В конце прошлого года, 19 декабря, на ежегодной пресс-конференции губернатора региона глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин отметил значимость строительства участка железной дороги «Бованенково — Сабетта», как логического продолжения Северного широтного хода.

Именно в рамках этого проекта Российская группа строительных компаний «ВИС» и китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение 14 января подписали в Пекине заместитель председателя Совета директоров Группы Вячеслав Корнилаев и председатель Совета директоров CRCC International Жуо Лей, сообщили на сайте «ВИС».

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СШХ протяженностью 707 км обеспечит связь Северной и Свердловской железными дорогами и выход к Севморпути — и тем самым изменит транспортное сообщение в центральной части российской Арктики. Свои надежды на Северный широтный ход возлагают северо-западные российские порты.

Политика транзиту не помеха

Литва не должна опасаться, что из-за напряжённых отношений на политическом уровне между Литвой и Белоруссией и постоянной критики Вильнюса в адрес проекта БелАЭС белорусские грузы «уйдут» из порта Клайпеды. Такое мнение 17 января, на пресс-конференции в Клайпеде высказал глава Ассоциации морских погрузочных компаний Литвы Видмантас Дамбраускас, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, белорусские компании, которые загружают грузами порт Клайпеды, «вне политики».

«Никто туда не вмешивается и не дает команд, куда везти и за сколько грузить», — сказал Дамбраускас, подчеркнув, что белорусские предприниматели заинтересованы лишь в одном: как дешевле и быстрее провезти свою продукцию.

Jo Клайпеда. Порт

По его словам, существует риск только в потере нефтепродуктов, поскольку их в Белоруссию поставляет Россия, в Белоруссии они перерабатываются и частично экспортируются через Клайпедский порт, а соответственно, у России есть рычаги, чтобы повлиять на маршрут таких грузов.

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В конце прошлого года посол Белоруссии в Литве Александр Король заявил, что Белоруссия может уйти из Клайпедского порта на фоне заявлений литовской стороны о «нежелательности» сотрудничества с республикой.

В связи с заявлениями ряда литовских политиков и руководителей ведомств о рекомендациях «более тщательного выбора бизнес-партнеров и поставщиков», белорусская сторона начинает с осторожностью относиться к такому сотрудничеству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва заняла самую жёсткую позицию в регионе в вопросе проекта Белорусской АЭС. Официальный Вильнюс требует немедленно прекратить строительство, а парламент ранее принял закон, который запрещает продажу электроэнергии, выработанной на станции, в Литве.

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Rw.by Белорусская железная дорога

Латвию спасёт Белоруссия

Грузооборот Рижского свободного порта по итогам 2017 года снизился на 9,2%

Основной причиной спада стало сокращение перевалки российский нефтепродуктов, и порт намерен работать над привлечением других грузов — сыпучих и контейнерных. Об этом рассказал вице-мэр Риги, председатель правления порта Андрис Америкс, сообщило 12 января издание Sputnik Латвия.

По его словам, главное, что влияет на ситуацию в Рижском порту — нефтепродукты, их перевалка за год сократилась на треть. «Все эти нефтепродукты сейчас грузятся в Приморске, Усть-Луге — в российских портах, где создана нужная инфраструктура», — рассказал Америкс.

Однако, несмотря на значительный спад грузооборота, в дальнейшем порт будет работать, как и сто лет назад, считает вице-мэр. Он отметил, что сегодня те рабочие места, что там есть, — это важный аспект и с точки зрения социальной защищенности.

«Хочу сказать: все эти группы грузов будут, работа — будет, но, повторюсь, остается российская политика, есть санкции Евросоюза. Единственное, что сейчас спасает нефтепродукты, — это, хоть их поток из России и сокращается, продолжающееся отличное сотрудничество с Белоруссией. Потому что из Белоруссии поступает даже больше нефтепродуктов, чем в прошлом году», — заключил Америкс.

Напомним, одним из самых ярких сюжетов 2017 года стала борьба России и Прибалтики за белорусские грузы. «Транзитные игры» начались после того как президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности речь шла о белорусских нефтепереработчиках.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

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Chges.ru Махачкалинский морской торговый порт

На грани сокращения и роста

Поставки нефти и нефтепродуктов через грузинский порт Батуми на Чёрном море сократились по итогам 2017 года на 37,6% до 2,109 млн тонн. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на сотрудника Батумского нефтяного терминала, принадлежащего структурам казахстанской национальной нефтяной корпорации «КазМунайГаз».

О причинах сокращения объемов перевалки через терминал не сообщается. Но стоит учитывать, что компания «КазМунайГаз» в 2017 году частично перенаправила экспортные поставки на трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан.

Объем грузооборота грузинского порта Поти за 2017 год вырос на 7,7%, что составило 6 млн 600 тыс. тонн, по данным управляющей портом компании «Эй-Пи-Эм Терминалс Поти». Контейнерооборот порта по итогам 2017 года составил 318,75 TEU, что примерно на 16,5% выше, чем годом ранее.

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На сегодняшний момент широко обсуждается вопрос строительства порта Анаклия. Согласно проекту, пропускная способность нового порта Анаклия составит 100 млн тонн в год, но эксперты предполагают, что в среднесрочной перспективе такого резкого повышения грузооборота морских портов Грузии ожидать не следует.