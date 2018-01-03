Беспомощность: почему Белоруссия не уведет грузы из Литвы?

Виктория Бабаева, , 19:34 — REGNUM

Белоруссия может уйти из Клайпедского порта на фоне заявлений литовской стороны о «нежелательности» сотрудничества с республикой. Об этом заявил посол Белоруссии в Литве Александр Король в интервью газете «Литовский курьер».

В связи с заявлениями ряда литовских политиков и руководителей ведомств о рекомендациях «более тщательного выбора бизнес-партнеров и поставщиков», белорусская сторона начинает с осторожностью относиться к такому сотрудничеству.

«Наши предприятия также внимательно прислушиваются к подобного рода рекомендациям, и у них возникают закономерные вопросы, насколько долговечными могут быть взаимоотношения с партнерами при таких заявлениях и подходах», — отметил Александр Король.

Руководство Белоруссии уже не раз выражало публичное недовольство и угрожало перевести белорусский транзит из Клайпеды. Основной причиной этого является истеричная позиция Литвы по строительству Белорусской АЭС. Станцию называют «опасной», более того, принят закон, который запрещает попадание электричества с БелАЭС в литовские сети. Официальный Вильнюс просит Еврокомиссию повлиять на Минск и остановить строительство, которое находится уже на финальной стадии.

Также активно идет работа по пропаганде против БелАЭС в третьих странах. Президент Литвы Даля Грибаускайте на одной из встреч с президентом Украины Петром Порошенко просила Украину официально поддержать Литву, назвав БелАЭС «опасной» станцией. Латвия, Эстония и скандинавские странны также подвергаются литовскому давлению по поводу АЭС в Белоруссии.

В свою очередь, две другие прибалтийские страны стараются воспользоваться ситуацией и переиграть всё в свою пользу — перетянуть транзит на себя и загрузить собственные портовые мощности. В начале 2017 года Латвия уже сделала первый ход, заявив устами главы МИД, что Латвия не против строительства АЭС в Белоруссии. И ряд таких действий ближе к концу года привел к некоторым итогам.

В октябре этого же года Белоруссия взяла курс на расширение транспортных связей с Латвией — «Белорусская железная дорога» (БЖД) и «Латвийская железная дорога» заключили меморандум о сотрудничестве в области развития перевозок ускоренными поездами по сообщению Белоруссия — Латвия. В частности, речь идет о совместном развитии грузовых перевозок быстрыми поездами из Минска в Ригу, а обратно под брендом «Грузовой экспресс-поезд «Минск — Рига». Поезд будет перевозить грузы в контейнерах в рамках проекта «Экономический пояс Шелкового пути» по пути из Китая в страны ЕС и обратно в направлении Латвии. Латвия перспективным считает также сотрудничество в транзитно-логистической сфере, так как через Ригу идут транспортные потоки между Скандинавией и Восточной Европой.

Тогда же белорусская сторона договорилась с Эстонией об увеличении объемов перевозок внешнеторговых грузов. Стороны пришли к соглашению и по поводу информационного обмена данными при перевозках грузов в международном железнодорожном грузовом сообщении.

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Казалось бы, громкие политические заявления белорусской стороны и заключение различных контрактов с Латвией, Эстонией и даже Россией должны были насторожить Литву. Но этого не произошло. Литва не опасается потерять грузы — об этом сообщило литовское агентство BNS и привело ряд заявлений литовских управленцев госпредприятий. И компания Klaipedos nafta, которая грузит белорусские нефтепродукты в Клайпедском порту, и Литовские железные дороги, которые доставляют их в порт, уверяют, что у них подписаны долгосрочные договоры, и они не считают, что в 2018 году объемы погрузок сократятся. И действительно, в ноябре 2017 года Белорусская нефтяная компания (БНК) заключила с Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai) трехгодичный контракт на перевозку нефти и нефтепродуктов.

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Что тогда значат громкие слова об уходе белорусских грузов из Литвы? Это не попытка привлечь новых партнеров и даже не способ контролировать действия Литвы в отношении БелАЭС. Фактически это является иллюстрацией беспомощности. После десятков угроз и отсутствия реальных действий Белоруссия утратила своё влияние на «соседку». Теперь такие заявления никого не пугают, так как остаются только ничем не подкрепленными словами. Литовские чиновники прекрасно знают о том, что путь через Литву является самым коротким и удобным для транспортировки белорусских грузов, что Белоруссия имеет собственность в порту Клайпеды, и с радостью пользуются этим.

Мечтать о том, что Белоруссия бросит всё и в ответ на нападки Литвы наконец уйдет из Клайпеды, слишком наивно. Ни России, ни Латвии или Эстонии пока что не стоит ждать притока новых грузов — Белоруссию вполне надежно привязали к себе. Сломить эту связь в ближайшее время будет сложно, разве что если не произойдет что-то экстраординарное.

Впервые статья была опубликована 15 декабря 2017 года.

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