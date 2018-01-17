Литва: критика БелАЭС не повлияет на белорусские грузы в литовском порту

Вильнюс, , 18:17 — REGNUM Литва не должна опасаться, что из-за напряжённых отношений на политическом уровне между Литвой и Белоруссией и постоянной критики Вильнюса в адрес проекта БелАЭС белорусские грузы «уйдут» из порта Клайпеды.

Такое мнение сегодня, 17 января, на пресс-конференции в Клайпеде высказал глава Ассоциации морских погрузочных компаний Литвы Видмантас Дамбраускас, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, белорусские компании, которые загружают грузами порт Клайпеды, «вне политики».

«Никто туда не вмешивается и не дает команд, куда везти и за сколько грузить», — сказал Дамбраускас, подчеркнув, что белорусские предприниматели заинтересованы лишь в одном: как дешевле и быстрее провезти свою продукцию.

По его словам, существует риск только в потере нефтепродуктов, поскольку их в Белоруссию поставляет Россия, в Белоруссии они перерабатываются и частично экспортируются через Клайпедский порт, а соответственно, у России есть рычаги, чтобы повлиять на маршрут таких грузов.

Дамбраускас сегодня также озвучил, какова доля белорусских грузов во всём грузообороте Клайпедского порта. По его словам, треть грузов белорусские. Ранее в отсутствие официальной информации предполагалось, что доля белорусских грузов может достигать до 70% всего грузооборота. По словам Дамбраускаса, весь грузооборот в 2017 году в порту Клайпеды составил 43,17 млн тонн груза. Этот показатель за год вырос на 7,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва заняла самую жёсткую позицию в регионе в вопросе проекта Белорусской АЭС. Официальный Вильнюс требует немедленно прекратить строительство, а парламент ранее принял закон, который запрещает продажу электроэнергии, выработанной на станции, в Литве.

Власти Литвы также регулярно на всех мероприятиях как в ЕС, так и на других мировых площадках называют станцию «опасной» и просят своих союзников повлиять на Минск. При этом Клайпедский порт в значительной мере зависит от грузов из Белоруссии. Точная цифра этой зависимости не указывается самой Литвой, а оценки разнятся: от 30% до 70% всего грузооборота так или иначе связаны с белорусскими компаниями. Тем временем на белорусском предприятии «Белнефтехим» уже объявили, что в 2018 году отправят через российские порты, в обход Литвы, первые 77 тыс. тонн груза.

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В Литве это восприняли как «первый звоночек» возможной потери белорусских грузов, однако поспешили заявить, что по крайней мере в 2018 году этого не произойдёт. О возможности ухода из Литвы в интервью еженедельнику «Литовский курьер» упомянул и посол Белоруссии в Литве Александр Король. 16 января в Литве объявили, что не согласны с выводами стресс-тестов на БелАЭС, которые подтвердили полную безопасность эксплуатации станции.

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