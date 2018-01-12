Порты: нефть спасает Арктику

Москва, , 13:53 — REGNUM Грузооборот морских портов Арктического бассейна по итогам 2017 года вырос на 49,1%, что составило 74,20 млн тонн. Такие данные представила Ассоциация морских торговых портов сегодня, 12 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Грузооборот порта Мурманск вырос до 51,7 млн тонн, что на 54,5% выше аналогичного показателя прошлого года, порта Варандей — увеличился на 3,4% до 8,2 млн тонн.

Абсолютным лидером России по росту грузооборота стал порт Сабетта — объём перевалки за 2017 год вырос на 280,7% по отношению к 2016 году (с 2,85 млн тонн до 7,9 млн тонн).

Такие показатели обусловлены увеличением объёмов внутренних перевозок, в частности транспортировкой полезных ископаемых, добытых на арктической территории. По итогам года в портах Арктического бассейна на 94,5% увеличился объем перевалки наливных грузов (нефть и прочее, — прим. ИА REGNUM ) — до 45,08 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов вырос на 9,5% до 29,12 млн тонн.

Планируется, что Северный морской путь будет загружен до 2030 года именно вывозом минерального сырья, добытого в акватории моря. Такие расчеты сделаны на основе данных по десяти инвестиционным проектам, предполагающим вывоз добытого сырья по морю, половина из которых связана с освоением углеводородного сырья, а остальную часть обеспечат уголь, руда и металлы.

Северный морской путь (СМП) — это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский шар и Карские ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.

Читайте также: Нужен ли нам транзит по Севморпути?

Напомним, грузооборот морских портов России по итогам 2017 года составил 786,97 млн. тонн, что на 9,0% больше аналогичного периода 2016 года. Объём перевалки сухогрузов составил 372,9 млн тонн (+11,1%). Объем перевалки наливных грузов увеличился до 414,0 млн тонн (+7,2%), в том числе сырой нефти — до 253,2 млн т (+11,1%), нефтепродуктов — до 141,5 млн т (+0,5%) и сжиженного газа — до 14,7 млн т (+8,8%).

Экспортных грузов перегружено 606,5 млн. т (+6,9%), импортных грузов — 36,1 млн т (+14,2%), транзитных — 58,2 млн т (+14,0%), каботажных — 86,0 млн т (+19,5%).

Читайте ранее в этом сюжете: Порты: Севморпуть — дорога для российских грузов