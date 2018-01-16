Радикалы требуют признать Россию «агрессором»

Иван Шилов ИА REGNUM Безопасность в школах

У стен верховной рады в Киеве продолжаются столкновения митингующих за принятие закона о «реинтеграции» Донбасса и признание России «страной-агрессором» с полицией: пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

Участники митинга подожгли пять автомобильных шин и применили против полиции слезоточивый газ. Также они сожгли флаг Российской Федерации. Среди участников — активисты движения «Освобождение», именно они подожгли триколор.

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Один из участников акции задержан, около рады продолжают нести службу 3,8 тыс. правоохранителей. Всего к стенам рады пришло около 100 человек. Рассматриваемый парламентом законопроект подразумевает, что признание России «страной-агрессором» будет произведено на официальном уровне. В документе также Крым и Донбасс названы «оккупированными территориями».

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Kremlin.ru Ольга Голодец

Спасут ли металлодетекторы от поножовщин в школах?

Российские власти пошли по накатанному пути лечения симптомов, а не самой болезни в случае с вооруженным нападением в пермской школе. Вице-премьер РФ Ольга Голодец ожидаемо заявила, что меры безопасности в школах надо усилить.

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Она пообещала, что будет произведен полный разбор ЧП в школе, ведь с таким вопиющим инцидентом в России еще не сталкивались ни разу. Результатом анализа происшествия в пермском учебном заведении может стать усиление мер безопасности во всех школах страны.

15 января в Перми в школе №127 произошла резня: двое вооруженных ножами подростков напали во время урока на учеников четвертого класса. Пострадали 15 человек, 12 госпитализированы. Состояние учительницы, которая спасла нескольких детей, признано стабильно тяжелым.

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Вопрос только в том, что ни рамками металлоискателей, ни вооруженной до зубов охраной вопрос потерянного поколения не решишь. А с чего ему быть другим, если детей негде и некому воспитывать: у школы эту функцию забрали давно, у родителей постепенно забирают при помощи ювенальной юстиции. В России последовательно внедряются западные ювенальные технологии, основа которых — запрет на воспитание собственных детей.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Кандидаты и антикандидаты

В поддержку кандидатуры действующего президента РФ Владимира Путина на выборах 2018 года подписались более 1 млн избирателей. Столько подписей к 16 января было собрано штабом главы государства.

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В Кургане заявили, что на двух предприятиях подписи собирали с нарушениями: в рабочее время на режимных предприятиях. ЦИК пообещал проверить информацию, изложенную в жалобе областной федерации профсоюзов.

Тем не менее антирейтинг Путина достиг рекордно низкого показателя: за него никогда и ни при каких условиях не проголосуют 3,9%. Что касается предпочтений избирателей, то здесь Путин лидирует с большим отрывом — за него проголосовали бы 73,8% респондентов, за Павла Грудинина и Владимира Жириновского, идущих вторым и третьим, 7,2% и 4,7% соответственно.

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«Лидером» антирейтинга стала Ксения Собчак. Она более чем в два раза опережает ближайшего соперника: за нее никогда не стали бы голосовать 89,8% респондентов. За Явлинского и Жириновского — 44,8% и 44,6% соответственно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Крым

Вечная тема: Собчак и Крым

Если бы Собчак думала о том, как улучшить свои политические перспективы, то не стала бы вновь поднимать в публичном пространстве тему Крыма. В эфире радио «Комсомольская правда» Собчак заявила, что жители Крыма будут жить всё хуже, а регион будет нищать.

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Это, по мнению Собчак, связано с тем, что воссоединение Крыма с Россией не признано в мире. Из-за этого в Крым не идет Сбербанк, не проводится ни один матч ЧМ-2018. Потому что туда никто не приедет или компания попадет под санкции.

«Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого», — сказала телеведущая, заявившая себя кандидатом на выборы президента РФ.

В крымском парламенте Собчак ответили, напомнив, что города, которые примут матчи ЧМ-2018, были утверждены ФИФА задолго до того, как Крым стал российским — в сентябре 2012 года. А депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила телеведущей, что полноценность человека не измеряется его доступом к неким услугам, пусть даже Сбербанка.

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Жители России стали здоровее

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что за минувшие пять-семь лет граждане России стали вести более здоровый образ жизни: пить на 80% меньше, а курить — на 22% меньше. Количество же тех, кто занимается спортом, выросло на 44%.

Кроме того, за последние годы число курящих детей и подростков в России снизилось в три раза. Ранее Скорцова заявила, что с 2005 года продолжительность жизни в стране выросла на 7,2 года: в частности, на 8,6 лет у мужчин и на 5 лет у женщин.

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