Москва, 16 января, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан РФ и составил рейтинг и антирейтинг президентских выборов — 2018, результаты которого опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Так, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 73,8% опрошенных проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Путина, далее идут Павел Грудинин (7,2%), Владимир Жириновский (4,7%), Ксения Собчак (1%), Григорий Явлинский (0,6%) и Борис Титов (0,3%).

67% респондентов заявили, что «точно придут» на выборы. С учетом их явки, показатели в рейтинге кандидатов следующие: Путин — 81,1%, Грудинин — 7,6%, Жириновский — 4,2%, Собчак — 0,7%, Явлинский — 0,6%, Титов — 0,4%.

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На вопрос о том, за кого из кандидатов вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах, Собчак набрала 89,8% голосов, Явлинский — 44,8%, Жириновский — 44,6%, Титов — 28,9%, Грудинин — 28,2%. Самый низкий антирейтинг у Путина — 3,9%.

Порядка 2,5% заявили, что затрудняются ответить, 2,2% опрошенных не станут участвовать в выборах, и 0,1% придут и испортят бюллетень.

Опрос проводился в январе методом телефонного интервью среди граждан в возрасте от 18 лет. Объем выборки рейтинга кандидатов в президенты — 3000 респондентов (погрешность не превышает 1,8%), антирейтнга — 2000 респондентов (максимальный размер ошибки не превышает 2,2%).

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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