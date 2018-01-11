Первые дни нового года — это всегда испытания, и не только для желудка. Множество законодательных нововведений, принятых в суете трудовых будней, граждане в полной мере испытывают на себе в длинные январские каникулы. Вот, к примеру, пенсии. В первые дни 2018 года стало известно о фактах отказа гражданам в оформлении пенсии по старости. В разных регионах России местные форумы пестрили этими сообщениями, вызвав активное обсуждение и волну недовольства. Пенсионный фонд спешно был вынужден разъяснять действия своих сотрудников на местах. Но все эти упоминания пенсионных баллов, стажа, который нужно набрать, в итоге свелись к выводам населения о том, что непопулярная инициатива об увеличении пенсионного возраста уже давно не инициатива, а втихую внедрённая реальность.

Сальвадор Дали. Сумеречный старик (фрагмент). 1917—18

К слову, пенсионные «инновации» далеко не единственные, вызвавшие недоумение россиян в новом году. В скором времени вход на сайты органов власти, в том числе и Пенсионного фонда, может стать платным. ИТ-сферу предложено сделать объектом государственно-частного партнерства, и это, по мнению экспертов, может привести к тому, что для того, чтобы узнать, например, где можно оформить пенсию, пожилому жителю придётся «отстегнуть» некоторую сумму. Странное понимание открытости и прозрачности власти демонстрируют авторы инициативы на фоне ухудшения качества жизни населения.

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Пенсия: кому и сколько

О будущей пенсии граждане должны позаботиться заранее, чтобы к моменту, когда сил трудиться не останется, было на что жить. У работающего гражданина формируется страховая часть пенсии и пенсионные накопления.

Кроме пенсии по инвалидности и потере кормильца, в страховых видах есть пенсия по старости. Право на неё возникает на сегодня при одновременном соблюдении трёх критериев: возраст — для женщин это 55 лет, для мужчин — 60 лет (исключение для тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию), минимальный страховой стаж, который ежегодно наращивают на один год, (в 2017 году он составлял восемь лет, а к 2024 году достигнет 15 лет) и, наконец, индивидуальный пенсионный коэффициент или «пенсионные баллы», которых нужно было в 2017 году не менее 11,4. С баллами также наблюдается схожая картина, как и со стажем — ежегодно минимальная планка будет увеличиваться на 2,4 балла, и уже к 2025 году достигнет 30 баллов.

Количество пенсионных баллов находится в прямой зависимости от уплаченных страховых взносов, а также трудового стажа гражданина. В 2018 году максимальное число пенсионных баллов составляет 8,70, а с 2021 года — 10. Размер пенсии по старости можно вычислить, умножив сумму накопленных пенсионных баллов на стоимость балла (на 2018 год один балл стоит 81,49 рубля) и прибавив к нему фиксированную выплату. Последняя с 1 января 2018 года составляет 4 982,9 рубля.

Василий Тропинин. Нищий старик. 1823

К слову, Пенсионный фонд легально предлагает «докупить» пенсионные баллы.

«Если пенсионных баллов не хватает, чтобы спокойно выйти на заслуженный отдых, их можно докупить. Решить проблему недобора пенсионных баллов помогут добровольные взносы. Для этого достаточно вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию», — пишут на официальном сайте одного из отделений Пенсионного фонда, уточняя, что эта норма действует с 2001 года.

«Покупка» баллов разрешена не всем, а лишь ряду категорий, среди которых — россияне, трудящиеся за пределами РФ, которые платят взносы за себя, физлица, которые платят за другого гражданина, за которого ранее взносы не платились, застрахованные лица, которые ведут фиксированные выплаты, но не больше восьмикратного размера МРОТ, и граждане, которые не были трудоустроены, но решили выплатить взносы. Если какой-то из представителей этих категорий граждан зарегистрировался с 1 января 2017 года, то ему нужно уплатить не менее 46,8 тыс. рублей, что ему даст 2,05 балла.

Как мы помним, есть еще и накопительная часть пенсии, которая может выплачиваться в виде единовременной выплаты или накопительной пенсии. Она зависит от страховых взносов работодателя (из 22% выплаты от размера зарплаты 6% можно направить на пенсионные накопления) и дохода, который был получен от этих денег. Доверить эту часть пенсий работающий гражданин может как Пенсионному фонду (управляющая компания выбирается госорганом по конкурсу, на сегодня это Внешэкономбанк), так и Негосударственному пенсионному фонду (НПФ).

Но даже министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в одном из своих интервью говорит о том, что «рынок НПФ не особо радует с точки зрения надежности», потому популярность у накопительной пенсии в России невелика.

Не добавляет популярности накопительной пенсии и то, что она оказалась «заморожена» с 2014 по 2020 год. Причём последнее продление начало действовать как раз с 1 января 2018 года.

Комментируя пролонгацию «заморозки», глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил, что «налицо деградация пенсионной системы» и гражданам порой «не хватает трудового стажа, не хватает пенсионных баллов, и страховая пенсия, при достижении соответствующего возраста, не сформирована».

"И в этом случае гражданин вынужден ждать еще несколько лет, чтобы получить социальную пенсию, — она маленькая. Либо он может докупить — это нонсенс, но закон подразумевает возможность самостоятельно докупить страховые баллы, или третий вариант — он может продолжить дальше трудиться. Так искусственно увеличивается пенсионный возраст в нашей стране», — отметил Нилов.

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Пенсионеры-отказники

В интервью, вышедшем 9 января 2018 года, Максим Топилин рассказал, что уже в 2017 году «Пенсионный фонд был вынужден отказать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов», уточнив, что им в этом случае начисляется социальная пенсия, которая сопоставима с прожиточным минимумом. Страховая же пенсия по старости выше прожиточного минимума в 1,65 раза.

Еще один нюанс в том, что пенсию по старости мужчины могут получить с 60 лет, женщины с 55 лет, а социальную придётся ждать еще по пять лет соответственно. А в эти годы выйти на заслуженный отдых гражданин не сможет и будет вынужден продолжать работать.

«Хочется, чтобы граждане понимали, что от их страхового стажа зависят их будущие пенсии», — заявил в интервью «Российской газете» министр, комментируя вопрос легализации рынка труда и агитируя граждан «выходить из тени».

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Но, судя по тому, что «серый рынок» труда из года в год только растёт, агитация не вдохновляет будущих пенсионеров. Особенно в свете ситуации с отказами в начислении пенсии по старости.

К слову, Татария не стала исключением, и здесь также появились свои «пенсионные отказники». 60-летнему жителю Набережных Челнов отказали в пенсии по старости, мотивировав тем, что ему не хватает стажа и пенсионных баллов. Представители Пенсионного фонда города предложили ему приходить через пять лет, чтобы оформить социальную пенсию. Ту, что в 1,65 раза ниже пенсии по старости и составляет около 9 тыс. рублей. При этом в Татарии минимальный потребительский бюджет пенсионера составляет около 13 тыс. рублей.

При средней пенсии по старости, которая в России в 2018 году для неработающего пенсионера должна составить 14,3 тыс. рублей, ее на минимум нужд должно хватить. А вот в случае с социальной пенсией на заслуженный отдых можно не рассчитывать, так как этих средств не хватит даже на минимальный «бюджет».

Напомним, в Татарии средняя пенсия, по последним данным Татарстанстата, на октябрь 2017 года составляла 12,5 тыс. рублей, что ниже минимального потребительского бюджета пенсионера (13 тыс. рублей). Последний показатель является реальным отражением нужд жителей региона для того, чтобы поддерживать активное физическое состояние. При этом около 4 тыс. рублей из этой суммы необходимо для обеспечения минимальных потребностей пенсионера в питании.

В комментариях «Челнинским известиям» начальник отделения Пенсионного фонда в Набережных Челнах Эдуард Фаттахов рассказал, что в будущем число «отказников» вырастет, и причина в том, что с 2015 года показатель минимального трудового стажа ежегодно увеличивается на один год.

Мнение общества

Ситуация с отказом в пенсии по старости вызвала бурную реакцию общественности.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. За что боролись, на то и напоролись. Нашли способ, как уменьшить количество пенсионеров. Молодцы, слуги народа! С кого же содрать последнюю шкуру, как не с пенсионеров», — возмущён житель города.

Большинство обсуждающих данную тему с ним согласны и прогнозируют, что «лет через 5−10 и далее отказников будет еще больше, так как тогда на пенсию начнут выходить безработные 90-х — 2000-х».

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

Этого мнения придерживается и Наталья З.:

«Сейчас много будет отказов, т.к. выходят на пенсию те, кто работал в период перестройки. Творился полный бардак. Многие предприятия из государственных «прихватизировались», меняли свои названия и т.д. Люди сейчас при оформлении пенсии не могут найти в архивах и доказать стаж работы на таких предприятиях. Зачастую документацию просто уничтожали».

А Рашид Г. прямо заявляет, что пока индивидуальный пенсионный счёт не сравняется с возможностью индивидуального инвестиционного счёта, он не начнет думать о пенсии:

«Если пенсионными взносами распоряжаться, как на Западе, то пенсия будет выше в разы».

"Возраст и стаж ещё можно набрать, но с баллами будет туго. Ведь берётся в расчёт средняя зарплата по стране по годам и сумма накоплений в Пенсионном фонде. Средняя зарплата по стране очень высокая, таких мало, кто её получает, и деньги на пенсионном счету будут небольшими. В итоге после расчёта выяснится, что баллы низкие. Придется продолжить работу, пока не наберешь необходимые результаты» , — пишет пользователь под ником «Думающий».

В целом мнение граждан сводится ещё и к тому, что социальная пенсия — это даже не выживание, а нищета, а пенсия по старости становится сложной к получению, и «отказников» станет ещё больше с годами.

Жительница Набережных Челнов Кристина С. возмущена тем, что «найти ежемесячно депутатам 400 000 рублей из казны возможно, а платить пенсию и вообще отвечать на другие соцобязательства — нет».

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В комментариях журналистам на вопрос об пенсионерах-отказниках лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что «нельзя шарахаться, все время правила меняются: то баллы, то стаж, то страховая, то накопительная» и «надо до конца отрегулировать, чтобы человек понимал: если ему 40 лет, то в 70 лет (видимо, будет увеличен пенсионный возраст), через 30 лет, он получит определенную пенсию».

Кроме того, депутат предложил за каждый год стажа выплачивать по 1 тыс. рублей, чтобы 40 тыс. рублей были гарантированы, а «если гражданин хочет больше, то тогда в зависимости от его зарплаты — если он хорошо зарабатывал, то, например, плюс еще 20%, и у него будет, скажем, 50 тыс. рублей».

Тут не лишним будет вспомнить, что самые высокие зарплаты в России на сегодня имеют как раз депутаты Госдумы и чиновники, а доходы бюджетников, среди которых врачи, учителя, иной раз даже недотягивают до средней региональной зарплаты.

Напомним, в преддверии новогодних каникул впервые были опубликованы сведения о зарплатах российских министров. Так, самая высокая зарплата была у министра финансов Антона Силуанова — 1,73 млн рублей в месяц, министр образования и науки Ольга Васильева получала 496,5 тыс. рублей, а глава Минздрава Вероника Скворцова — 507 тыс. рублей. А уже 31 декабря сведения о министерских зарплатах с сайта Минфина исчезли. Видимо, чтобы не смущать население имеющимся разрывом в доходах с «простыми смертными», которые и пенсию-то по старости, которая на фоне доходов министров смотрится копейками, вынуждены буквально «выбивать».

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