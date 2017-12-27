Опубликованы данные о зарплатах российских министров

Москва, , 15:37 — REGNUM Министерство финансов России впервые представило данные о размере зарплат федеральных министров. Сведения в составе открытых данных опубликованы 27 декабря на сайте ведомства.

Сведения о зарплатах публикуются за 2016 год. Как следует из открытых данных, самую высокую зарплату в прошлом году получал министр финансов Антон Силуанов — 1,73 млн рублей в месяц. Министры образования и здравоохранения зарабатывали в среднем втрое меньше — глава минобрнауки Ольга Васильева получала 496,5 тыс. рублей в месяц, а ее коллега в минздраве Вероника Скворцова — 507 тыс. рублей.

Глава министерства экономического развития, которым большую часть 2016 года был осужденный экс-министр Алексей Улюкаев, получал 1,266 млн рублей в месяц.

Из опубликованных данных также следует, что министр энергетики зарабатывал в месяц 1,16 млн рублей, глава МЧС — 954 тыс. рублей, а министр культуры — 467 тыс. рублей.

Уточняется, что опубликованные суммы отражают фиксированные оклады и не учитывают размеры дополнительных денежных поощрений, которые назначаются главой государства.

В опубликованной таблице нет информации о зарплате глав силовых ведомств. Также общественности не представлена информация о зарплате премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента страны Владимира Путина.

Подобные сведения публикуются в России впервые. Федеральные чиновники ежегодно подают декларации о своих доходах, однако информации о фиксированной зарплате в них не содержится.

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