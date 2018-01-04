В Госдуме рассказали, как искусственно завышается пенсионный возраст

Москва, , 03:18 — REGNUM Накопительная пенсия должна быть выведена из системы обязательного пенсионного страхования и стать добровольной. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Вступил в силу закон, продлевающий «заморозку» накопительной части пенсии до 2020 года. Мера касается только граждан, родившихся в 1967 г. и позже, подавших соответствующее заявление в пенсионный фонд.

«Налицо деградация пенсионной системы», — уверен Нилов.

В связи с принятием норм вопрос о том, зачем много лет назад вводили накопительную пенсию, закономерен.

«Порождено большое количество негосударственных пенсионных фондов, которые начали заниматься реализацией инвестиционных проектов… Все декларировалось как возможность будущих пенсионеров формировать себе пенсию. В итоге сегодня все деньги, отчисляемые работодателем, направляются Пенсионным фондом РФ на формирование страховой пенсии. А в НПФ эти средства не поступают для граждан, которые такое намерение выразили. Недовольны НПФ, недовольны граждане. Налицо некорректно работающая пенсионная система», — констатировал парламентарий.

Сегодня люди, достигнув пенсионного возраста, сталкиваются с проблемой невозможности получения страховой пенсии, говорит глава комитета Госдумы. Такая ситуация происходит из-за маленьких официальных окладов, неофициальных трудовых отношений.

«Таким образом, не хватает трудового стажа, не хватает пенсионных баллов, и страховая пенсия, при достижении соответствующего возраста, не сформирована. И в этом случае гражданин вынужден ждать еще несколько лет, чтобы получить социальную пенсию, — она маленькая. Либо он может докупить — это нонсенс, но закон подразумевает возможность самостоятельно докупить страховые баллы, или третий вариант — он может продолжить дальше трудиться. Так искусственно увеличивается пенсионный возраст в нашей стране», — констатировал Нилов.