Минфин спешно удалил данные о зарплате министров правительства России

Москва, , 11:53 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации удалило со своего сайта данные о зарплатах министров российского правительства в 2016 году. Сегодня, 31 декабря, эти данные были уже недоступны на официальном сайте Минфина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря на сайте Минфина среди опубликованных сведений о численности работников, среднемесячных зарплатах, количестве служебных автомобилей и другой подобной информации были опубликованы данные о заработной плате министров правительства РФ. Подобная информация была опубликована впервые.

Оказалось, что самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова — 1,7 млн рублей в месяц. У глав Минэкономразвития и Минэнерго — 1,27 и 1,16 млн рублей соответственно.

Глава МЧС получал чуть меньше миллиона — 954 тыс. рублей, министр промышленности и торговли — 921 тыс. рублей. Также в десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами вошли министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования (от 497 до 634 тыс. руб.).

Самые «низкие» зарплаты у министра строительства и ЖКХ Михаила Меня (443 тыс. рублей в месяц) и министра сельского хозяйства Александра Ткачева (451 тыс. рублей в месяц).

Зарплаты министров обороны, внутренних дел, а также глав ФСБ и СВР — не разглашаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Зарплаты министров и чиновников: Минфин опубликовал сведения