В Госдуме настаивают на пенсионных гарантиях граждан РФ

Москва, , 10:33 — REGNUM В вопросе выплате пенсий надо перестать «шарахаться» и урегулировать пенсионную систему, чтобы у граждан РФ не возникало вопросов, какие выплаты их ждут в будущем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее стало известно, что в 2017 году некоторые пенсионеры не смогли получить страховую пенсию по старости — Пенсионный фонд РФ отказал им в выплатах. Как заявил глава Минтруда Максим Топилин, такие отказы связаны с тем, что некоторым гражданам для получения выплат не хватило необходимого количества стажа или пенсионных баллов.

«Появились случаи, когда отказывают в назначении пенсии. Это недопустимо, надо посмотреть, чтобы была гарантия получения пенсии», — заявил Жириновский.

Так, по его словам, граждане должны заранее и четко понимать, где и как им работать и на какие средства рассчитывать в старости.

«Нельзя шарахаться, все время правила меняются: то баллы, то стаж, то страховая, то накопительная. Надо до конца отрегулировать, чтобы человек понимал: если ему 40 лет, то в 70 лет (видимо, будет увеличен пенсионный возраст), через 30 лет, он получит определенную пенсию», — заявил Жириновский.

Например, предложил депутат, за каждый год стажа гражданам можно было бы платить по 1 тыс. рублей. Таким образом, если человек отработал 40 лет, то есть пенсия могла бы составлять 40 тыс. рублей.

«И эти 40 тыс. рублей будут ему гарантированы. Если гражданин хочет больше, то тогда в зависимости от его зарплаты — если он хорошо зарабатывал, то, например, плюс еще 20%, и у него будет, скажем, 50 тыс. рублей», — предложил Жириновский.