Курганская область в прошедшем, 2017 году стала рекордсменкой — 85-й или первой с конца в рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций. Впрочем, в Уральском федеральном округе данный регион традиционно плетётся в хвосте. И ведь обидно за зауральцев — край выдающихся людей, больших трудяг и умниц. Сами же курганцы в ответ на трагические разговоры о состоянии дел в области научились смеяться и шутить, и, как герой комедии Гайдая, шутят, что довелось им жить на «острове невезения», где бы кое-что у них взять и отменить.

Иван Шилов ИА REGNUM Курганская область

Ритуальные танцы под Новый год

Событием года в области стала встреча губернатора Алексея Кокорина с блогерами, тем самым признается, что официальные СМИ показывают ему приукрашенную действительность, а картинка блогеров и форумов в социальных сетях менее приглядная, чем демонстрирует официальная пресса. На встрече с независимыми лидерами общественного мнения губернатор Зауралья заявил, что он, скорее всего, пойдет в 2019 году на очередной срок, и его выдвижение зависит лишь от здоровья и поддержки президента РФ, сообщает портал «Область 45». Мнение населения Зауралья, видимо, в руководстве области не учитывается. Там решили, что народ их достоин. «Мы выбираем, нас выбирают, Как это часто не совпадает!» — все помнят эту песню из фильма «Большая перемена». Жизненно, однако.

Тем временем под занавес года проправительственный канал «ШАДР-инфо», которому руководство региона доверило вещать на всю Курганскую область, заявил, что главными событиями 2017 года «стало снижение роли США на международной арене» и визит в Зауралье патриарха Кирилла 25 августа в село Батурино на празднование 200-летия основателя русской Палестины Антонина Капустина. Словом, Курганская область неминуемо несется к счастью. Осталось узнать, «что там ООН насчет Гондураса решила». Кстати, эти же блогеры курганские отмечали, что в другом официальном органе правительства Зауралья, только печатном, также любят порассуждать больше о международном положении, чем о состоянии дел в регионе.

Kurganobl.ru Алексей Кокорин

Пресс-служба Варгашинского района, к примеру, подошла к итогам года еще креативней, расписав помесячно главные события. Отмечено, что в январе глава Варгашинского района Валерий Яковлев получил «Почетную грамоту МЧС России за второе место по итогам проверки деятельности органов управления и сил Курганской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», депутат Варгашинской районной думы победил в VIP-забеге «Лыжня России — 2017», члены местного отделения партии «Единая Россия» отпраздновали 15-летие создания партии. Там, конечно, были и спортивные достижения, и открытие обновленного детского сада. Но разве могут быть событием года ритуальные танцы чиновников?

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Причем факт, что скорая помощь центральной районной больницы поселка Варгаши Курганской области иногда приезжает к пациентам через четыре часа после вызова. И этот факт, выявленный прокуратурой по жалобам граждан, был замолчен. Кроме того, в ходе проведения прокурорской проверки установлено, что в ГБУ «Варгашинская ЦРБ» ответственными за медицинское оборудование лицами не сообщено о факте хищения в 2016 году имущества.

«Был бы человек, а статья найдется»

Курганская область в 2016 году прогремела на всю страну «делом Чудновец». В 2017 году абсурдных громких обвинений было уже три. Все прошло, правда, по киношному плану — «допросы, последнее слово подсудимого, залпы, общее веселье, танцы».

Масштабной проверкой Генпрокуратурой РФ всех уголовных дел по статье 138.1 УК закончилось дело об обвиненном в шпионаже приобретателе GPS-трекера в интернет-магазине. Напомним, фермер купил устройство для отслеживания траектории движения своего теленка. Ему грозил как минимум неподъемный для его многодетной крестьянской семьи штраф, как максимум — тюремное заключение. Вопрос был поднят на декабрьской пресс-конференции с главой государства. Владимир Путин удивился, что подобное уголовное преследование вообще в стране существует, ведь такие устройства в России устанавливаются даже на кошек. Генпрокуратура пообещала разобраться с перегибами в следственных органах с аналогичными делами.

«По инициативе ведомства такая проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — был ответ представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

Дела, находящиеся в производстве у следователей в регионах, будут проверяться в течение нескольких месяцев, а итоги проверки обещано озвучить в 2018 году, сообщают в надзорном ведомстве.

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«Раньше я плохо верил в возможность оправдательных приговоров, так как их в целом в России выносится крайне мало, но сегодняшний суд, к счастью, продемонстрировал обратное, за что я хочу поблагодарить наш гуманный советский суд!» — заявил на последнем слове Али Я. в ноябре 2017 года.

В Кургане был дважды оправдан бывший имам местной мечети Али Я., которого обвиняли в возбуждении ненависти к коммунистам Китая и в целом к КПРФ. Напомним, что судебное разбирательство было инициировано из-за комментария на странице в соцсети. Дело о о неподобающем комментарии длилось без малого два года. Отметим, что в апреле 2017 года Али Я. был оправдан Курганским городским судом. Но в июле Курганский областной суд отменил решение суда первой инстанции. Дело бывшего имама было отправлено на новое рассмотрение. Ранее, в 2013 году, Али Я. был обвинен в аналогичном преступлении в Пензенской области. Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

За колючей проволокой

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А когда в курганском Шадринске выселяли трехлетнего сироту, ёкнуло, наверное, даже у жестокосердных, однако не у отцов города, ставших инициаторами иска. Причем «лучшие люди города» были правы по закону. История достойна экранизации. Квартира, в которой малыш проживал вместе со своей матерью, не являлась собственностью женщины, а была выделена ей по договору специализированного найма как сироте и выпускнице школы-интерната. Через пять лет проживания в квартире она могла бы оформить недвижимость в свою собственность. Но несколько месяцев назад мать ребёнка была убита. После этого биологический отец ребенка, который не проживал с семьёй, усыновил его. А затем узнал о том, что из квартиры необходимо съехать, так как она принадлежит муниципалитету и ни у ребёнка, ни у его отца нет никаких правовых оснований для дальнейшего проживания на служебной жилплощади.

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История малыша была опубликована в региональных и в федеральных СМИ. За ребенка вступились правозащитники. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин доложил в центр, что малыш ни при каких условиях не окажется на улице. Областные депутаты обратились к парламентариям Госдумы с просьбой пересмотреть нормы статьи 92 Жилищного кодекса России. В воздухе висит вопрос к администрации Шадринска, зачем доводить до крайностей, когда они самостоятельно могли поднять вопрос о подобной норме закона и не выселять сироту, а позаботиться о нем.

«Главное, чтобы костюмчик сидел»

В Курганской области в 2017 году, как нигде, стало опасно быть чиновником, потому что взять за руку и привлечь к ответственности могут в любой момент. Сегодня ты в итальянском костюме, блещешь швейцарскими часами и слайдами, сделанными в Доминикане, а завтра — в тюремной робе. Ведь когда из региона от тотальной нищеты бегут люди, надо срочно найти «врагов народа» и отправить на гильотину. Причем начальники поменьше сдают правоохранительным органам начальников повыше. Даже непосредственно в самих правоохранительных органах.

Начальника УМВД России по Курганской области осудили на три года условно. По нынешнему его месту проживания, в городе Москве, решается вопрос о выплате им 14 млн рублей. Напомним, данный приговор поставил точку в двухлетнем разбирательстве по «делу полицейских». Ранее было установлено, что в декабре 2012 года и в августе 2013 года господин Р., зная, что срок исполнения государственного контракта на подготовку проекта Центра кинологической службы УМВД, заключенного им с одной из фирм города Кургана, истек, а работы по нему не выполнены, тем не менее подписал акты сдачи-приемки якобы исполненных работ. Кроме того, экс-руководитель полиции был признан виновным в том, что в течение 2011−2015 годов сделал здание реабилитационного центра УМВД практически дачей для себя и близкого окружения, когда курганские правоохранители отдыхали за пределами области. За время незаконного использования здания реабилитационного центра в личных целях руководителем УМВД на «дачу», которую обставили шикарной мебелью и прочими атрибутами роскоши, было затрачено свыше 12 миллионов бюджетных рублей.

Коррупция

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К лишению свободы был сперва приговорен бывший начальник налоговой службы по Курганской области Юрий К. Но после пересмотра дела он получил три года условно. «Кто же его посадит? Он же памятник!», как говорилось в «Джентельменах удачи». И удача улыбнулась экс-чиновнику, хотя было доказано, что благодаря его указанию «закрыть глаза» на уход от налогов одной из фирм регион потерял 67 млн рублей.

Ранее в сюжете: Суд сжалился над бывшим налоговиком Зауралья

До сих пор не ясна степень вины главы Кетовского района Александра Н. В суде было якобы доказано, что он помог предпринимателю приобрести 37 гектаров земли за вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей. Сам предприниматель за землю заплатил якобы в 46 раз дешевле. В деле точка не поставлена. Адвокаты чиновника подали апелляцию. Александр Н. заявил на суде, что взяткодатель оговорил его. Ведь он не имеет полномочий единолично принимать решение по выделению земли. Это прерогатива комиссии. Суд вынес чиновнику приговор: штраф в размере 3,5 млн рублей и лишение права занимать в течение четырёх лет руководящие должности в органах местного самоуправления.

Ранее в сюжете: Осуждённый глава «курганской Рублевки» заявил о своей невиновности

Пока также не вступил в силу приговор, вынесенный главе Большечаусовского сельсовета Галине Л. и замдиректору департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павлу С. Их обвинили в том, что они якобы подделали свидетельства на землю образца 1992 года и оформили на себя участки в Кургане на 35 млн рублей. Подана апелляция. Пока они осуждены на реальные сроки от 3 до 3,5 года.

Не вступил в силу и приговор ректору Курганского университета, обвиненному в растрате полутора миллионов бюджетных рублей на личные нужды. На данный момент он осуждён на 2,1 года лишения свободы.

«Завтракать будете в ужин!»

Чтобы курганцам жилось хорошо, им постоянно делают больно: режут бюджет по бюджетникам, простите за каламбур. Депутаты Курганской областной думы 27 июня в 2017 году приостановили и ограничили ряд социальных выплат и льгот различным категориям граждан. Произошло это на основании распоряжения правительства Курганской области от 31 марта 2017 года № 78-р «Об утверждении программы оздоровления государственных финансов Курганской области на 2017—2019 годы».

Ранее в сюжете: Зауралье посадили на финансовую диету

На 2018 год бюджет Курганской области по доходам составит 38 млрд 133 млн рублей. Государственный долг региона на 1 января 2018 года — 16,2 млрд рублей. Из них 11,5 млрд — это коммерческие займы, сообщает «Область 45». За исправление ситуации взялся Минфин, прописав Зауралью «финансовую диету».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

Зауралье — самый депрессивный регион Уральского федерального округа. Высокий уровень безработицы, внутренней миграции и низкие доходы населения. На 1 октября 2017 года, по данным Свердловскстата, в Зауралье проживало 848,6 тыс. человек. Численность населения с января сократилась на 5,5 тыс. человек, из них 52,6% просто покинули регион. Миграция из области выросла на 4% по сравнению с прошлогодними показателями. Люди уезжают в основном в соседние области и в Западную Сибирь.

Работоспособного населения в Курганской области насчитывается 404,3 тыс. из 848,6 тыс. человек населения. Из трудоспособных 33,5 тыс. человек не работают. Уровень безработицы в Курганской области один из самых высоких в России — 8,3%. Выше лишь в Ингушетии, Адыгее, Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Калмыкии.

По данным отделения Пенсионного фонда России по Курганской области на 1 октября 2017 года, средний размер назначенных пенсий составил 11 940 рублей. Увеличение по сравнению с прошлогодними показателями составило 1,8%.

Директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин на итоговой пресс-конференции 28 декабря заявил, что размер средней зарплаты в регионе составляет 24 тысячи 745 рублей — это на 3,3% выше показателей 2016 года.

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После заморозки ряда льгот первыми взбунтовались учителя. Отмена стопроцентных компенсаций за жилищно-коммунальные услуги сельским педагогам и замена их на выплаты в 1200 рублей, согласно программе оздоровления экономики Зауралья, лишь в силу интеллигентности и диктата профессии не вывела их на улицы и не позволила пойти на крайние меры — митинги и забастовки. Ведь ученики не виновны в том, что их наставники получают по 14−17 тыс. в месяц.

Учителя Звериноголовского района составили иск, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, где указали, что машина дров на зиму стоит восемь тысяч рублей. На сезон необходимо четыре машины дров, и предложенная компенсация в 1,2 тысячи рублей не спасает их и без того бедственное положение. Помимо этого, с января 2017 года учителя Звериноголовского района получают заработную плату в размере 70%, то есть полностью отсутствуют выплаты стимулирующего характера.

С просьбами не скандалить и не позорить регион к учителям обратились чиновники департамента образования и даже сам губернатор Алексей Кокорин. Была проведена проверка. Выявлены нарушения в начислении заработной платы учителям, основное из которых — стимулирующие выплаты педагогам были потрачены на зарплаты техническому персоналу школ, тогда как данные выплаты должны осуществляться за счет местного бюджета, а не из кармана преподавателей.

С другой стороны, сообщается, что «в целом в Звериноголовском районе соблюдены требования по доведению размера средней заработной платы педагогов до средней по экономике региона». То есть до 24 тыс. рублей? Это когда учитель начальных классов получает 13 тыс. рублей?

«Как отметила начальник управления образования администрации Звериноголовского района Елена Визгина, по итогам 11 месяцев 2017 года средняя зарплата педагогов школ составила 22 тысячи 181 рубль. По сравнению с 2016 годом в 2017 году из областного бюджета Звериноголовскому району на меры социальной поддержки педагогов выделено на 710 тысяч рублей больше», — заявляют в пресс-службе главы Зауралья.

Курганским учителям не до иронии и не до красивой мины при плохой игре ответственных лиц, которые явно занимаются либо самообманом, либо откровенно лукавят для отчетности по исполнению майских указов президента.

Тем временем о низких зарплатах зауральских учителей говорилось с марта 2017 года на уровне правительства России. Скандал разразился по причине заявленной правительством Зауралья зарплате педагогов 25 тыс. рублей, тогда как реальная зарплата курганского учителя составляет 15 тыс. 932 рубля. Подсчеты были сделаны на основе анкетирования педагогов Курганской области. К концу 2017 года ситуация не изменилась. Чиновники в глаза учителям говорят, что они живут прекрасно и будут жить в 2018 году еще лучше. Но гипноз не помогает, когда от голода сводит желудок.

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Аналогичная ситуация сложилась и с зарплатами врачей, которых тоже гипнотизируют, рассказывая об их средних доходах. Примечательно, когда главврачи Курганской области отчитались о доходах за 2016 год, то выяснилось, что медруководство Зауралья получает в год не менее миллиона рублей. И это — нижняя граница, зарплата руководителя сельской больницы. Зарплата же среднего врача, по данным Центра занятости, предлагающего работу, от 17 до 30 тыс. рублей. В том, что показывается в среднем по региону, нет ни доли правды, пишут в соцсетях медики. Причем тяжелее всего медсестрам.

«Откуда они берут эти цифры??? Работаю медицинской сестрой, оклад шесть тысяч рублей. С бесконечными совместительствами и дежурствами в субботы на руки имею 22 тысячи??? А если не совмещать, а «просто работать» за оклад??? А в 2018 году нам якобы повысят зарплату на 40 рублей», — типичный крик души курганского медика.

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Неудивителен кадровый голод при таком подходе. Директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина 11 декабря 2017 года на аппаратном совещании заявила, что обеспеченность врачами в регионе в полтора раза ниже, чем в среднем по России.

«Вроде не бездельники и могли бы жить»

Можно долго подводить печальные итоги жизни курганцев в 2017 году. Ураган, наводнение, африканская чума свиней, борьба с большим урожаем, который некуда было девать, проигрыши экологов, которые не желают разработки уранового месторождения «Добровольное». Из Курганской области люди бегут по другим причинам. Мне, как проживающей в городе Свердловской области, который находится в непосредственной близости с Курганской, не понаслышке известна экспансия трудовых ресурсов из Зауралья. Люди переезжают даже из Кургана, не говоря о втором и третьем по величине Шадринске и Далматово. Занимают не самые высокооплачиваемые ниши и при этом говорят, что не шикуют, но хотя бы выживают. И заявление главы Курганской области Алексея Кокорина, что он пойдет на очередной губернаторский срок, лишь породит в наступившем году очередной миграционный виток из региона, где после таких обещаний становится понятно — лучше не будет, будущего в Зауралье нет.

Известный общественник, эксперт «Открытого правительства» Сергей Завьялов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM о бедах Курганской области главной бедой региона считает неэффективное руководство.

«Когда у нас экономикой в области руководит учитель географии, а специалист по земельным отношениям — природоохранной, и остальное руководство области — словно по объявлению набрали первых попавшихся, то мы еще увидим, как «со дна постучали». У нас действует стародавняя схема: зам не может быть профессиональнее и умнее начальника, чтобы не подсидел. И вид иметь «лихой и глупенький». Извините за грубое сравнение, но когда в публичном доме падают доходы, то меняют не мебель, а работниц. На сегодня с майскими указами ситуация такова, что не все в региональных низах понимают, как их выполнять. В каких-то регионах ищут дополнительные источники доходов, занимаются привлечением инвесторов. А где-то, там, где не понимают, что от них хотят, влезают в дичайшие долги и занимаются откровенными приписками для отчетности», — высказал свою точку зрения эксперт.