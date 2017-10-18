Закон, выселяющий детей: Госдуму просят исправить Жилищный кодекс

Шадринск, Курганская область, , 07:04 — REGNUM В Шадринске Курганской области трёхлетний мальчик едва не оказался на улице. Квартира, в которой он проживал вместе со своей матерью, не являлась собственностью женщины, а была выделена ей по договору специализированного найма. После смерти женщины встал вопрос об освобождении ребёнком жилплощади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Женщина получила квартиру как выпускница детского дома. Через пять лет проживания она могла оформить её в свою собственность. Но несколько месяцев назад мать ребёнка была убита.

После этого биологический отец мальчика, который не проживал с семьёй, но участвовал в жизни сына, усыновил его. А затем узнал о том, что из квартиры необходимо съехать, так как она принадлежит муниципалитету и ни у ребёнка, ни у его отца теперь нет никаких правовых оснований для дальнейшего проживания в ней.

Комитет по управлению имуществом администрации Шадринска подал в Шадринский районный суд иск о выселении из квартиры. Ответчиком является отец мальчика Леонид Г. Дело поступило в суд 14 сентября.

Заседание должно было пройти 12 октября. Но оно не состоялось — представитель истца не явился. Очередное заседание назначено на 30 октября, следует из карточки дела на сайте суда.

История широко разошлась в СМИ на прошедшей неделе. Волну поднял отец ребёнка. Общественный резонанс повлёк реакцию официальных органов. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин уже заявил о том, что мальчик ни при каких условиях не окажется на улице. Администрации Шадринска и всем областным структурам он уже поручил найти законный компромисс.

Между тем, дело дошло до местных депутатов. Народные избранники полагают, что проблема возникла в связи с положениями федерального законодательства. Статья 92 Жилищного кодекса России относит жильё для сирот к специализированному жилищному фонду. После смерти нанимателя оно должно вернуться в муниципалитет. При этом в кодексе ничего не говорится о судьбе детей умершего нанимателя. Это и породило ситуацию, подобную шадринской.

Администрация Шадринска и местные депутаты уже готовят обращение в Госдуму. Они просят прописать в Жилищном кодексе России вопросы защиты прав несовершеннолетних членов семьи нанимателя специализированных жилых помещений. Чиновники и депутаты надеются на то, что это позволит не допустить подобных ситуаций в будущем.

А пока в мэрии Шадринска заявляют: ребёнок и его отец останутся в этой квартире до окончания срока действия договора специализированного найма. Параллельно будет идти поиск решения, которое устроит все стороны. Что же касается судебного иска о выселении, то его решили отозвать.