Суд сжалился над бывшим налоговиком Зауралья

Курган, , 19:47 — REGNUM Экс-начальнику управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Юрию К. лишение свободы заменили условным сроком на три года. К аналогичному наказанию приговорены Курганским городским судом его подчиненные Ольга К. и Светлана Е, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Итоговый пересмотр дела о превышении полномочий состоялся 31 октября. Ранее тот же суд приговорил Юрия К. к трём годам лишения свободы. В ходе рассмотрения дела было установлено, что в период с декабря 2013 по сентябрь 2014 года бывший начальник налоговой службы Зауралья поручил своим подчиненным выявить в одном из ЗАО налоговые нарушения на сумму, не превышающую 10 млн рублей, тогда как фактическая задолженность у предприятия по уплате налогов составляла более 70 млн рублей. В результате государству был причинён ущерб на сумму более 67 млн рублей.

Юрий К. изначально заявлял прессе, что считает вердикт суда, постановившего держать его три года в неволе, несправедливым. В его пользу говорило то, что экс-начальник УФНС по Курганской области активно сотрудничал со следствием, серьёзно болен и своими действиями пытался удержать в регионе ценного налогоплательщика.

При этом ЗАО полностью оплатило задолженность по налогам. Прокуратура и суд вняли доводам защитника бывшего налоговика, и 31 октября Юрия К. освободили из-под стражи.

Напомним, Юрий К. возглавлял управление Федеральной налоговой службы по Курганской области с 2006 по 2014 год. Сейчас УФНС по региону руководит Владимир Рыжук.

Читайте ранее в этом сюжете: Несправедливый вердикт? — осуждён экс-начальник налоговой Зауралья