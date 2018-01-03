До нового года осталось менее двух недель. Кто-то живет в предвкушении праздника, а кто-то в ожидании неминуемого банкротства подсчитывает убытки от рухнувших цен на зерно нового урожая. К примеру, алтайским аграриям, которые намолотили более 5 миллионов тонн зерна, до конца января 2018 года предстоит вернуть банкам более 2 миллиардов взятых под урожай кредитов. Но цена зерновых в этом году по-прежнему держится ниже себестоимости, а значит, их финансовый крах весьма плачевно отразится на будущей посевной кампании, на экономике в целом.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайские аграрии теперь не могут позволить себе новых комбайнов

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Есть в этой картине и другие персонажи. Назовём их «забалтыватели». К ним можно причислить тех мужей государевых, которые в сложившейся ситуации уверяют, мол, всё хорошо, и который месяц намекают, что долгожданные зерновые интервенции вот-вот начнутся.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Страда деревенская

Напомним, первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов еще в ходе выставки «Золотая осень» упомянул, что закупочные интервенции могут запустить в декабре.

«Мы не исключаем, что в декабре в нескольких регионах Российской Федерации мы проведем интервенции для поддержания тех цен, которые должны удовлетворять наших производителей», — цитировал его слова «Агроинвестор». Потом сроки обещанного перекочевали на будущий год…

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Сейчас уже многие поняли: «вот-вот» госзакупки точно не начнутся. И тому есть как минимум две причины. В первых, «Объединённая зерновая компания» (ОЗК), которой поручили быть госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, находится в стадии приватизации. Напомним, изначально единственным акционером этого вертикально интегрированного холдинга по управлению всеми производственными циклами движения зерна было государство в лице Росимущества. Но в 2012 году, в результате допэмиссии, его доля сократилась до 50% плюс 1 акции. Сейчас это прибыльная компания с миллиардными доходами. Возиться с «закромами родины» ей, по всей видимости, не хочется. Ведь это означает покупать зерно задорого, когда все скупают задешево, и демпинговать, когда цена зерновых устремляется вверх.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка овса на Алтае

«Предполагается, что группа «Сумма» выкупит оставшийся госпакет акций в ходе приватизации ОЗК в 2017—2018 годах», — эту информацию с официального сайта ОЗК подтвердил недавно и вице-премьер Аркадий Дворкович. Также он говорил, что план приватизации на 2017—2019 годы предусматривает прекращение участия РФ в уставном капитале ОЗК.

Во-вторых, если даже интервенциям дадут зелёный свет (возможно, их проведением займется какая-то другая компания), необходимо освободить заполненные под завязку элеваторные мощности. К примеру, в Новосибирской области, где хранится 423 тысячи тонн зерна интервенционного фонда, хранят даже урожай 2009 года (!). Не лучше ситуация и в Алтайском крае, где хранится 217 тысяч тонн государственного запаса разных лет. Между тем ОЗК до сих пор не рассчиталась за хранение зерна, так как ей самой государство задолжало около 2 миллиардов рублей. Так что, скорее всего, планируемые порядка 3 миллиардов субсидий на перевозку зерна до портов уже «заточены» под единственного «агрария» — ОЗК.

Поэтому слова, в очередной раз повторенные Аркадием Дворковичем в ходе вчерашней пресс-конференции — «стимулирование экспорта зерна с экономической точки зрения выгоднее проведения интервенций», — можно воспринимать не иначе как очередное «забалтывание».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Страда деревенская

Напомним, в конце октября Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства, согласно которому РЖД могут получить субсидии в размере 2,99 миллиарда рублей на перевозку 3,2 миллиона тонн зерна из 13 российских регионов к южным, северо-западным и дальневосточным портам до конца июня 2018 года.

Понятно, что крестьян эта мера никак не спасёт. Другой вопрос — спасёт ли государство?

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Ведь вместо решения проблем зернового рынка мы опять видим все то же «забалтывание».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский комбайнёр

«Россия на данный момент практически полностью обеспечила себя продовольствием, за исключением отдельных продуктов», —заявил Дворкович, выступая на шестой Российско-киргизской межрегиональной конференции. Но даже поверхностное ознакомление со списком владельцев крупнейших агрохолдингов вызывает вполне резонный вопрос — а точно Россия себя обеспечила?

Ведь, как известно, большинство зарубежных игроков рынка агарных угодий — настоящие иностранцы, а не вышедшие из офшоров «дочки» предприятий отечественных олигархов. По данным консалтинговой фирмы BEFL, 27 компаний владеют в России наделами, превышающими 50 000 га каждый.

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Полевой обед алтайских хлеборобов

Чтобы было проще понять, что речь действительно идёт о подрыве продовольственной безопасности, — небольшой экскурс в историю. В 1974-м был рекордный урожай зерновых культур во всем мире, но все же запас зерна уменьшился до 25 миллионов метрических тонн, рассчитанных на 37 дней. В 1975 году после исключительно больших урожаев зерна там, по оценкам, уже оставался лишь 27-дневный запас. Проблема состояла в том, что зерно было, но оно принадлежало горстке гигантских американских торговых зерновых компаний. Председатель сенатского комитета по питанию и потребностям человека Джордж Мак Говерн заявлял в то время:

«Частные торговцы ведут бизнес, чтобы превращать в прибыль инвестиции как можно быстрее… В действительности, запас в частных руках вообще не является запасом» (Из книги У.Ф. Энгдаля «Семена разрушения»).

Это и было тем моментом, который имел в виду госсекретарь Генри Киссинджер, когда говорил о продовольствии как оружии. Как мы помним, реальное истощение мировых запасов продовольствия вызвало в 1974 году созыв Всемирной продовольственной конференции ООН в Риме.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерновые

Что мы видим сейчас? Пока одних кормят невыполнимыми обещаниями, другим позволено скупать за бесценок дешёвое зерно. Политика государства в пользу горстки гигантских торговых компаний способна вновь подтолкнуть мир к похожему кризису.

Впервые статья была опубликована 19 декабря 2017 года.